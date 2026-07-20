Diễn biến vụ Mai Phương chấm dứt hợp đồng với công ty

Những ngày qua, sự việc giữa Mai Phương và công ty quản lý gây xôn xao dư luận. Đôi bên liên tục đưa ra những thông tin trái chiều nhau.

Mai Phương gia nhập công ty V-MAS sau khi rời Sen Vàng vào tháng 8/2024. Hơn một năm sau đó, cô chính thức ra mắt ở vai trò ca sĩ với album đầu tay mang tên A Beautiful Mess.

Ngày 16/7, cô bất ngờ tuyên bố rời công ty quản lý. Kể từ đó đến nay đã có thêm nhiều diễn biến liên quan đến vụ việc. Hai bên đưa ra những thông tin trái ngược về thời điểm chấm dứt hợp đồng, việc thanh toán thù lao và khoản chi phí đầu tư cho hoa hậu.

Diễn biến vụ Mai Phương rời công ty

Trong thông báo ngày 16/7, Mai Phương cho biết hợp đồng dịch vụ quản lý độc quyền giữa hai bên đã chấm dứt hiệu lực từ 10/7 theo đúng quy định và điều khoản hợp đồng.

Theo Mai Phương, từ thời điểm này, các hoạt động nghệ thuật, biểu diễn, quảng cáo và giao dịch thương mại của cô sẽ được vận hành độc lập dưới sự quản lý trực tiếp của bản thân cùng đội ngũ nhân sự mới.

Vài tháng sau khi ra mắt với tư cách ca sĩ, Mai Phương thông báo rời công ty quản lý. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, ngày 18/7, V-MAS lên tiếng cho rằng hợp đồng quản lý với Mai Phương vẫn còn nguyên giá trị pháp lý và hiệu lực ràng buộc. Công ty khẳng định đến hiện tại, hai bên chưa ký bất kỳ văn bản thỏa thuận thanh lý hoặc chấm dứt hợp đồng hợp pháp nào.

Do đó, theo V-MAS, các giao dịch thương mại, thỏa thuận biểu diễn, quảng cáo... liên quan đến Mai Phương phải được thực hiện thông qua và có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.

Tối cùng ngày, Mai Phương tiếp tục lên tiếng. Hoa hậu cho biết trong gần hai năm thực hiện hợp đồng, cô chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào, ngoài những khoản tạm ứng nhỏ trong khoảng 6 tháng gần đây.

Theo Mai Phương, V-MAS còn quy các khoản chi phí đầu tư, đào tạo và sản xuất thành “công nợ” cho cô.

“Với tư cách công ty quản lý, theo thỏa thuận giữa hai bên, công ty là bên đầu tư, đào tạo và sản xuất âm nhạc cho Mai Phương. Tất cả chi phí phát sinh trong quá trình này đều do công ty chịu trách nhiệm. Bù lại, công ty sẽ được hưởng những quyền lợi theo hợp đồng”, Mai Phương chia sẻ.

Mai Phương cho biết ngày 9/6, cô đã gửi văn bản yêu cầu V-MAS thực hiện nghĩa vụ thanh toán, điều chỉnh biên bản đối soát, cung cấp tài liệu liên quan đến doanh thu và hồ sơ chứng từ về các khoản chi phí. Tuy nhiên, V-MAS từ chối hoặc đưa ra những phản hồi chung chung và không đáp ứng yêu cầu. Do đó, ngày 10/7, Mai Phương gửi văn bản chính thức thông báo chấm dứt toàn bộ hợp đồng.

Hai bên liên tục "đấu tố"

Trưa 19/7, V-MAS tiếp tục đưa ra thông cáo sau khi bị Mai Phương tố không thanh toán đầy đủ thu nhập trong gần hai năm hợp tác.

Theo công ty, tính đến thời điểm hai bên phát sinh tranh chấp vào tháng 5, hợp đồng giữa V-MAS và Mai Phương chưa tròn hai năm. Trong hơn 14 tháng, hoa hậu được đào tạo thanh nhạc, vũ đạo, luyện tập hình thể, đầu tư sản xuất album, showcase, xây dựng hình ảnh và truyền thông.

V-MAS cho biết Mai Phương chỉ chính thức ra mắt từ 31/10/2025. Trong khoảng thời gian trước đó, cô chưa tạo ra bất kỳ khoản thu nhập nào. Vì vậy, căn cứ các điều khoản trong hợp đồng, việc Mai Phương chưa được hưởng thù lao là phù hợp với thỏa thuận giữa hai bên.

Sự việc liên quan đến Mai Phương gây chú ý những ngày qua. Ảnh: FBNV.

Sau khi chính thức ra mắt, Mai Phương có show diễn thương mại đầu tiên vào tháng 12/2025. Tuy nhiên, từ tháng 11/2025, V-MAS đã hỗ trợ một khoản chi phí tạm ứng hàng tháng cho cô. Khoản hỗ trợ này được duy trì cho đến khi hai bên phát sinh tranh chấp.

Về cáo buộc quy các khoản đầu tư thành “công nợ” của Mai Phương, V-MAS phủ nhận. Công ty cho biết việc lập biên bản đối soát tài chính nhằm minh bạch hóa tình hình tài chính của dự án trước và chuẩn bị cho dự án tiếp theo.

Theo V-MAS, đây là quy trình tài chính nhằm xác định điểm hòa vốn của dự án, không phải hành vi buộc Mai Phương phải gánh khoản nợ như nội dung trong thông cáo của hoa hậu.

Tối 19/7, Mai Phương tiếp tục lên tiếng phản bác. Cô cho biết trong hợp đồng được ký giữa 2 bên không có điều khoản nào quy “lợi nhuận chỉ phát sinh sau khi tổng doanh thu trừ đi toàn bộ chi phí sản xuất, bao gồm thù lao cho nhà sản xuất, chi phí đi lại, trợ cấp sinh hoạt, cơ sở vật chất và các khoản tạm ứng trực tiếp khác” như công ty tuyên bố.

“Ngược lại, theo hợp đồng, công ty là bên đầu tư, đào tạo và sản xuất âm nhạc cho nghệ sĩ. Tất cả chi phí phát sinh trong quá trình này đều do công ty chịu trách nhiệm. Thế nhưng, các khoản chi phí liên quan đến đầu tư, đào tạo và sản xuất âm nhạc lại có trong “Biên bản đối soát chi phí công nợ” và ghi là: “Bên A đã ứng số tiền thực hiện dự án, công việc cho Bên B” và “Công ty đã tạm ứng cho Bên B thực hiện công việc dự án...”, Mai Phương cho biết.

Mai Phương nhấn mạnh cô "đã đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của hợp đồng và đúng pháp luật".

Hiện, Mai Phương và V-MAS đưa ra những quan điểm trái ngược về hiệu lực hợp đồng, nghĩa vụ thanh toán cũng như cách xử lý các khoản chi phí đầu tư trong quá trình hợp tác. Cả hai bên đều khẳng định lập trường của mình dựa trên các điều khoản và tài liệu liên quan đến hợp đồng đã ký.