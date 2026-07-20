Cha Tạ Đình Phong trước khi qua đời

Cha Tạ Đình Phong - Tạ Hiền - có hơn 70 năm cống hiến cho nghệ thuật với khoảng 300 tác phẩm. Sự ra đi của ông khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả tiếc nuối.

Theo GQ Hong Kong, Tạ Hiền là một trong những biểu tượng của thời kỳ vàng son điện ảnh Hong Kong. Ở tuổi 85, cha Tạ Đình Phong còn khiến cả ngành điện ảnh xúc động khi giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Lễ trao giải Điện ảnh Hong Kong lần thứ 40.

Theo Stheadline, Tạ Hiền vượt qua nhiều đối thủ để giành chiến thắng. Khi tên ông được xướng lên, toàn bộ khán phòng đứng dậy vỗ tay. Lâm Gia Đống khi đó gọi ông là nam diễn viên chính xuất sắc đầu tiên trong lịch sử Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt đến vậy.

Sự nghiệp gắn liền với lịch sử điện ảnh Hong Kong

Sinh năm 1936 với tên thật là Tạ Gia Dư, Tạ Hiền gia nhập lớp đào tạo diễn xuất năm 1953. Trong bối cảnh điện ảnh Hong Kong đang phát triển và phim Quảng Đông đen trắng vẫn thịnh hành, ông nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm.

Trong những năm 1950 và 1960, Tạ Hiền trở thành một trong những nam diễn viên chính nổi bật. Ông tham gia nhiều thể loại, từ phim nghệ thuật đến phim võ thuật. Trong phiên bản điện ảnh Thần điêu đại hiệp năm 1960, ông thể hiện nhân vật Dương Quá với vẻ kiêu ngạo nhưng giàu tình cảm.

Khi truyền hình dần trở nên phổ biến, Tạ Hiền chuyển hướng sự nghiệp vào cuối những năm 1970 và gia nhập TVB. Năm 1980, ông đảm nhận vai La Tứ Hải trong bộ phim kinh điển Vua cờ bạc.

Ông Tạ Hiền thắng giải Kim Tượng ở tuổi 85. Ảnh: RTHK.

Nhân vật có tính cách chính trực, trung thành cùng kỹ năng đánh bạc xuất chúng giúp sự nghiệp của Tạ Hiền bước lên một đỉnh cao mới. Cũng từ đây, biệt danh “Anh Tư” gắn liền với ông trong lòng khán giả.

Sau đó, Tạ Hiền tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng, bao gồm Anh hùng xạ điêu. Ông trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thời kỳ hoàng kim truyền hình Hong Kong.

Với thế hệ khán giả trẻ hơn, Tạ Hiền được nhớ đến qua vai phản diện Hùng trong Bóng đá Thiếu Lâm của Châu Tinh Trì. Đây là nhân vật hoàn toàn khác với hình tượng hào hiệp ông từng xây dựng. Tạ Hiền vào vai một ông trùm bóng đá ích kỷ, kiêu ngạo và hống hách. Sự kết hợp giữa khí chất mạnh mẽ cùng nét hài hước, đen tối giúp nhân vật trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của bộ phim.

Vào tháng 4/2019, ông được trao Giải Thành tựu trọn đời tại Lễ trao giải Điện ảnh Hong Kong lần thứ 38. Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp của ông đối với điện ảnh và truyền hình Hong Kong trong suốt sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ.

Đặc biệt, khi công chúng nghĩ Tạ Hiền đã tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu, ông bất ngờ trở lại màn ảnh và gây tiếng vang với Time. Trong phim, ông vào vai một người đàn ông lớn tuổi đã nghỉ hưu, giỏi sử dụng dao. Tạ Hiền rũ bỏ hình ảnh hào hoa quen thuộc để thể hiện sự bất lực, cô đơn và những giằng xé của một người đàn ông ở những năm cuối đời.

Màn trình diễn này giúp ông giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Lễ trao giải Điện ảnh Hong Kong lần thứ 40 ở tuổi 85. Tràng pháo tay kéo dài khoảng 3 phút trong đêm trao giải được xem là sự khẳng định dành cho tài năng của Tạ Hiền, đồng thời là lời tri ân cho hơn 70 năm cống hiến của ông cho điện ảnh, GQ Hong Kong nhận định.

Trong suốt sự nghiệp, Tạ Hiền đã tham gia hơn 300 bộ phim và series truyền hình. Những tác phẩm của ông tiếp tục đồng hành cùng nhiều thế hệ khán giả Hong Kong.

Mối quan hệ gây bàn tán với con trai nổi tiếng

Tạ Hiền được biết đến là người thẳng thắn, phóng khoáng và không che giấu cá tính. Ông cũng dành sự quan tâm cho thế hệ trẻ và gia đình, dù những khía cạnh dịu dàng ấy không phải lúc nào cũng được thể hiện công khai.

Tạ Đình Phong từng chia sẻ dù chứng kiến cha trải qua những thời điểm đau khổ và buồn bã, ông vẫn luôn cố gắng xuất hiện trước công chúng với hình ảnh tốt nhất. Đó cũng là tinh thần Tạ Hiền đã thể hiện trong suốt cuộc đời: dù cuộc sống có nhiều biến động, mọi thứ vẫn phải tiếp tục.

Là con trai cả của Tạ Hiền và Địch Ba Lạp, Tạ Đình Phong nhận được sự chú ý từ khi mới chào đời. Chỉ một tuần sau khi sinh, anh đã xuất hiện trên trang bìa tạp chí. Trước khi tròn 3 tuổi, Tạ Đình Phong đã tham gia nhiều quảng cáo.

Để tránh việc các con bị truyền thông chú ý quá mức, Tạ Hiền từng để vợ đưa các con sang Canada sinh sống. Khoảng cách địa lý khiến mối quan hệ cha con dần trở nên xa cách. Sau khi Tạ Hiền và Địch Ba Lạp ly hôn, tình hình càng trở nên phức tạp.

Mối quan hệ của cha con Tạ Đình Phong thường nhận sự chú ý. Ảnh: HK01.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Tạ Đình Phong thừa nhận anh hiếm khi liên lạc và gặp cha. Mối quan hệ giữa hai người vì thế từng có khoảng cách khá lớn.

Thậm chí, năm 18 tuổi, sau khi giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại Lễ trao giải Điện ảnh Hong Kong, Tạ Đình Phong từng đặt giải thưởng xuống bàn rồi hỏi cha: “Cha luôn nói với con cha đã đóng hàng trăm bộ phim và hàng trăm giờ phim truyền hình, nhưng cha đã bao giờ giành được giải thưởng Điện ảnh Hong Kong chưa?”.

Nhiều năm sau, khi giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Lễ trao giải Điện ảnh Hong Kong năm 2011, Tạ Đình Phong đã công khai xin lỗi cha trên sân khấu.

Anh nói không hiểu vì sao bản thân lại giữ những lời nói ngạo mạn đó trong lòng suốt 12 năm và hy vọng cha tha thứ. Tạ Đình Phong cũng nói: “Nuôi dạy một đứa con khó bảo như vậy mà vẫn luôn chào đón mọi người bằng nụ cười mỗi ngày, cha mới là diễn viên giỏi nhất”.

Lời xin lỗi được xem là khoảnh khắc hàn gắn đáng nhớ trong mối quan hệ giữa cha con nam diễn viên nổi tiếng.

Sau này, nam tài tử thường hỏi mẹ anh cách nấu những món ăn quen thuộc. Tạ Đình Phong cũng mời cha nếm thử những món ăn do anh chuẩn bị. Những bữa ăn đã tạo thêm cơ hội để cha con họ trò chuyện và rút ngắn khoảng cách.

Tạ Đình Phong cũng được biết đến là người con hiếu thảo. Anh từng mua tặng cha một chiếc Rolls-Royce trị giá khoảng 5 triệu NDT, kèm tài xế. Anh cũng được cho là đã mua cho cha một biệt thự sang trọng trị giá hơn 80 triệu NDT, có người giúp việc chăm sóc và lo liệu các chi phí sinh hoạt.

Tạ Đình Phong còn chu cấp tiền hàng tháng và mua cho cha những món đồ ông yêu thích. Nhờ sự chăm sóc của con trai, Tạ Hiền được cho là có cuộc sống sung túc trong những năm cuối đời.

Ngay cả khi Tạ Hiền chia tay bạn gái cũ Coco, người kém ông 49 tuổi và được cho là bồi thường 20 triệu HKD, Tạ Đình Phong cũng không công khai phản đối. Anh tôn trọng lựa chọn tình cảm của cha.

Tạ Hiền từng nói: “Thành tựu lớn nhất của tôi trong cuộc đời này là nuôi dạy được một người con trai tốt”.

Trước sự ra đi của cha, Tạ Đình Phong bày tỏ sự kính trọng và tiếc thương. Anh nhắc lại câu nói quen thuộc của Tạ Hiền: “Cuộc sống phải tiếp tục”.

Nam diễn viên cho rằng nếu mọi người nhớ đến Tạ Hiền, hay “Anh Tư”, họ không nên quá đau buồn. Thay vào đó, hãy giữ lại trong ký ức hình ảnh một người đàn ông lịch lãm, quyến rũ và luôn nở nụ cười.

Với Tạ Đình Phong, đó có lẽ cũng là cách anh muốn tiễn cha mình: không chỉ bằng nước mắt, mà bằng sự biết ơn dành cho một người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời anh.