Dư Văn Lạc, Vương Đường Vân ly hôn

Người mẫu Vương Đường Vân vừa thông báo kết thúc cuộc hôn nhân 9 năm với Dư Văn Lạc. Họ kết hôn năm 2017 và có 2 con chung.

Ngày 20/7, tờ Mpweekly đưa tin tài tử Dư Văn Lạc ly hôn. Mới đây, người mẫu Vương Đường Vân đăng bức ảnh chụp cảnh cô đang ngắm nhìn bầu trời đầy sao vào ban đêm, kèm theo tuyên bố ly hôn Dư Văn Lạc sau 9 năm chung sống.

Trong bài đăng, Vương Đường Vân bày tỏ cô đã bước sang một chương mới trong cuộc đời. Theo người mẫu, lựa chọn ly hôn là không hề dễ dàng, nhưng cả hai đã đánh mất một phần sự gắn kết trong cuộc hôn nhân. Mặc dù ly hôn, tình yêu thương gia đình với Vương Đường Vân vẫn trọn vẹn. Chồng cũ vẫn là chỗ dựa an toàn của cô.

"Thật sự không dễ dàng gì. Chúng tôi đều đã học được rất nhiều điều trong cuộc hôn nhân. Chúng tôi vẫn quan tâm đến nhau nhưng mất đi lớp kết nối đặc biệt. Không có gì phải buồn hay thất vọng cả vì chúng tôi sẽ tốt hơn. Tình yêu trong gia đình này vẫn trọn vẹn. Anh ấy vẫn là người cha tốt và người bạn đời tốt. Anh ấy vẫn là chỗ dựa an toàn trong gia đình này. Chúng tôi vẫn là gia đình trọn đời. Qua nhiều năm, cả hai đều đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chúng tôi không biết tương lai ra sao, nhưng ít nhất cả hai đều đã dũng cảm. Và cảm ơn anh vì luôn ở bên cạnh em", Vương Đường Vân viết.

Vương Đường Vân thông báo cô và Dư Văn Lạc đường ai nấy đi. Ảnh: Mirror Daily.

Trong khi đó, Dư Văn Lạc vẫn giữ im lặng. Các tài khoản mạng xã hội của nam diễn viên vẫn giữ những bức ảnh chụp cùng gia đình trong năm qua. Qua các bức ảnh, nam tài tử cùng gia đình lái xe máy, chơi tennis hoặc chơi golf… Bức ảnh gia đình gần đây nhất của nam diễn viên là chụp cảnh anh cùng các con trong chuyến đi đến vùng nông thôn.

Vương Đường Vân là con gái của chủ tịch tập đoàn Asia-America - đế chế sản xuất đồ da. Cô và Dư Văn Lạc được chụp ảnh đang xem một trận bóng rổ ở Thâm Quyến vào tháng 12/2016. Sau đó, cả hai công khai thừa nhận đang hẹn hò. Tháng 10/2017, hai ngôi sao kết hôn, sau đó lần lượt có 2 con.

Dư Văn Lạc sinh năm 1981, nổi tiếng qua các bộ phim Vô gian đạo, Bản sắc nam nhi, Phi hổ xuất chinh, Xuân Kiều cứu Chí Minh, Long hổ môn, Nam tài nữ mạo và gần đây là Nhiệm vụ tuyệt mật…