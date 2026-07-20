Ai thừa kế khối tài sản của cha Tạ Đình Phong?

Theo Mirror Daily, sau khi ông Tạ Hiền - cha Tạ Đình Phong - qua đời ở tuổi 90, khối tài sản khoảng 1 tỷ HKD được cho là để lại phần lớn cho các cháu.

Sự ra đi của tài tử huyền thoại Hong Kong Tạ Hiền ở tuổi 90 đang khiến dư luận bàng hoàng. Sau khi hai người con là Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình xác nhận thông tin, những câu chuyện xoay quanh khối tài sản của nam diễn viên một lần nữa được bàn luận.

Mirror Daily đưa tin, sau khi bị đột quỵ vào năm ngoái, Tạ Hiền được cho là đã lập di chúc tại một bệnh viện ở Hong Kong. Nội dung được cho là quy định 90% tài sản, tương đương khoảng 900 triệu HKD, được đưa vào “quỹ phát triển cho các cháu” do Trương Bá Chi quản lý. Tức, 90% tài sản Tạ Hiền dành cho hai cháu trai Lucas và Quintus - con của Tạ Đình Phong và vợ cũ Trương Bá Chi. 10% còn lại được chia đều cho hai người con ruột là Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình.

Tổng tài sản của Tạ Hiền được đồn đoán trị giá khoảng 1 tỷ HKD, bao gồm bất động sản, cổ phiếu và tiền mặt. Theo những thông tin này, mỗi người con của ông sẽ nhận 5% tài sản. Tạ Đình Phong được cho là nhận một bất động sản ở Repulse Bay, trong khi Tạ Đình Đình nhận bộ sưu tập trang sức.

Ông Tạ Hiền được cho là đã lập di chúc, để lại phần lớn tài sản cho các cháu. Ảnh: HK01.

Trương Bá Chi có quyền quản lý quỹ nhưng không sở hữu bất động sản. Di chúc cũng được cho là có điều khoản quy định nếu cô tái hôn, quyền quản lý sẽ bị chấm dứt.

Ngoài ra, khoản tiền do một người quản lý chuyên nghiệp nắm giữ trong quỹ tín thác và chỉ được sử dụng cho các chi phí giáo dục, y tế của hai người cháu. Một điều khoản khác yêu cầu Trương Bá Chi đưa các con đến mộ Tạ Hiền hàng tháng để thờ cúng tổ tiên.

Thông tin trên đang khiến cư dân mạng bàn luận. Nhiều người cho rằng hai cháu trai là mối quan tâm cuối cùng của ông. Tạ Đình Phong được cho là sở hữu khối tài sản hơn 3 tỷ HKD, trong khi Tạ Đình Đình kết hôn với người chồng xuất thân gia đình giàu có. Trong khi đó, hai cháu trai của ông chủ yếu do Trương Bá Chi chăm sóc.

Sau khi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn, nữ diễn viên vẫn thường xuyên đưa các con đến thăm ông nội, gửi lời chúc mừng vào những dịp đặc biệt và chăm sóc ông khi đau ốm. Tạ Hiền từng nhiều lần công khai khen Trương Bá Chi là “nàng dâu tốt” và đối xử với cô như con gái ruột.

Tạ Hiền cũng từng chỉ trích con trai vì cho rằng anh không dành đủ thời gian cho các cháu. Ông từng đặt câu hỏi với con trai: “10 năm nay anh đã gặp các con trai mình bao nhiêu lần?”. Những chia sẻ này cho thấy tình cảm đặc biệt của tài tử dành cho hai cháu trai.

Tạ Hiền là diễn viên nổi tiếng của TVB trong những năm 1950 và 1960. Sự nghiệp của ông kéo dài hơn 70 năm. Năm 2019, ông nhận Giải Thành tựu trọn đời tại Lễ trao giải Điện ảnh Hong Kong lần thứ 38.

Năm 2022, Tạ Hiền giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Lễ trao giải Điện ảnh Hong Kong lần thứ 40. Ở tuổi 85, ông trở thành nam diễn viên lớn tuổi nhất từng giành giải thưởng này trong lịch sử sự kiện.