Cha Tạ Đình Phong qua đời

Ông Tạ Hiền qua đời ở tuổi 90. Tạ Đình Phong đã gác lại công việc để trở về Hong Kong lo liệu tang lễ cho cha.

Ngày 20/7, tờ The Standard đưa tin ông Tạ Hiền, cha của Tạ Đình Phong qua đời. “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo về sự ra đi của người cha yêu quý của chúng tôi, ông Tạ Hiền”, gia đình cho biết. Theo gia đình, ông Tạ Hiền qua đời thanh thản tại nhà riêng. Những năm gần đây, sức khỏe của ông suy yếu nhưng luôn được người thân ở bên chăm sóc.

Trong thông báo gửi tới truyền thông và khán giả, gia đình chia sẻ ông Tạ Hiền là một diễn viên đã đạt được thành công đáng kể trong suốt cuộc đời. Ông không chỉ được kính trọng nhờ sự nghiệp mà bởi tinh thần lạc quan, niềm đam mê cuộc sống và cá tính độc đáo. Gia đình cho biết các tác phẩm nghệ thuật và tinh thần của ông sẽ mãi sống trong lòng người thân lẫn công chúng.

Tạ Hiền, cha của Tạ Đình Phong qua đời. Ảnh: Sohu.

Tạ Đình Phong đang ở Trung Quốc đại lục để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc Evolution Nic Live diễn ra tại Thanh Đảo vào 25-26/7 đã nhanh chóng trở về Hong Kong để lo liệu tang lễ cho cha.

Sau đó, nam diễn viên đã bày tỏ lòng kính trọng đối với cha trong một bài viết. Theo Tạ Đình Phong, anh đang rất đau buồn trước sự mất mát này. Anh mô tả Tạ Hiền là người diễn viên cần mẫn, cống hiến cả cuộc đời cho điện ảnh và ngành giải trí, qua đó mang lại niềm vui, tiếng cười cho khán giả.

Tạ Đình Phong cho biết cha anh luôn tin rằng “cuộc sống vẫn phải tiếp diễn”. Do đó, nam diễn viên hy vọng mọi người nhớ đến cha anh không phải bằng nỗi buồn, mà là tính cách lôi cuốn, hài hước và niềm đam mê cuộc sống của ông. Anh nói thêm việc được công chúng giữ mãi hình ảnh duyên dáng và vui vẻ của cha trong trái tim là đủ.

Các nguồn tin cho biết gia đình sẽ giữ kín các thông tin liên quan đến thủ tục tang lễ theo nguyện vọng của ông Tạ Hiền trước khi qua. Em gái Tạ Đình Phong là Tạ Đình Đình những năm qua định cư ở Canada cùng chồng và các con cũng dự kiến ​​sớm trở về Hong Kong để tiễn đưa cha.

Lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng của Tạ Hiền là vào cuối tháng 4. Thời điểm đó, ông được bắt gặp đang uống cà phê với bạn bè. Qua loạt ảnh, ông Tạ được nhìn thấy ngồi trên xe lăn với một cây gậy và trông gầy hơn hẳn so với trước đây. Ông đồng ý chụp ảnh với người dân và luôn mỉm cười trong suốt cuộc gặp gỡ.

Tạ Hiền hạn chế xuất hiện trước công chúng sau khi giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong năm 2022 với vai diễn trong phim Time. Ông cũng không nhận thêm bất kỳ dự án diễn xuất nào kể từ đó.

Tạ Hiền sinh năm 1936, tên thật Tạ Gia Ngọc, bắt đầu sự nghiệp vào thập niên 1950. Ông là diễn viên kiêm nhà sản xuất nổi tiếng. Ông tham gia nhiều bộ phim như Tiêu Thập Nhất Lang, Thiên Long Bát Bộ, Bằng chứng thép…