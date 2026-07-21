MV 'Gangnam Style' của PSY vượt 6 tỷ lượt xem

Sau 14 năm phát hành, MV "Gangnam Style" vượt mốc 6 tỷ lượt xem. Đây là bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của PSY.

The Korea Times đưa tin PSY đã lập thêm cột mốc mới với bản hit Gangnam Style. MV đình đám này vừa vượt 6 tỷ lượt xem trên YouTube, trở thành video âm nhạc Kpop được xem nhiều nhất mọi thời đại.

Theo P Nation - công ty quản lý của PSY - MV đạt thành tích này cách đây ít ngày sau gần 14 năm được phát hành. Sản phẩm ra mắt vào tháng 7/2012. Gangnam Style vượt mốc 5 tỷ lượt xem vào tháng 12/2023.

PSY nổi tiếng toàn cầu nhờ MV Gangnam Style. Ảnh: Xportsnews.

"Vượt qua con số 6 tỷ lượt xem không chỉ là một cột mốc mang tính biểu tượng trong lịch sử Kpop, mà còn chứng minh sức mạnh bền bỉ của sản phẩm. MV tiếp tục được yêu thích ở nhiều quốc gia và qua nhiều thế hệ", công ty quản lý của PSY cho biết.

Trong concert diễn ra ngày 19/7, PSY cũng ăn mừng thành tích mới và hứa đăng tải một video lên YouTube để cảm ơn người hâm mộ vì đã luôn ủng hộ anh.

Phát hành vào năm 2012, Gangnam Style đưa PSY trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ giai điệu bắt tai, phần hình ảnh mang màu sắc châm biếm về khu phố Gangnam giàu có ở Seoul, Hàn Quốc cùng điệu nhảy cưỡi ngựa đặc trưng. Ca khúc từng vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. MV cũng lập kỷ lục khi trở thành video âm nhạc Kpop đầu tiên vượt 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Đến nay, đây vẫn là sản phẩm âm nhạc thành công nhất của rapper này tính tới hiện tại.

Thời gian qua, PSY bị điều tra vì cáo buộc nhận đơn thuốc điều trị rối loạn lo âu Xanax và mất ngủ Stilnox tại một bệnh viện ở Seoul mà không qua thăm khám trực tiếp.