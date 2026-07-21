Xuân Mai: 'Áp lực, sợ hãi sau 20 năm hát trở lại'

“20 năm qua, tôi luôn có một nỗi sợ vô hình. Tôi từng tự hỏi liệu bản thân còn làm được không và liệu khán giả còn đón nhận mình”, Xuân Mai chia sẻ.

"Mọi thứ thật khó tin. Có những lúc tôi vẫn phải tự hỏi: Ủa chuyện này thật sự đang xảy ra à", giọng ca sinh năm 1995 mở đầu cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews.

Từ Mỹ, Xuân Mai kể cô vẫn chưa hết hồi hộp, phấn khích kể từ thời điểm gật đầu đồng ý với Xuân Nghi để vào phòng thu sau hơn 20 năm “giải nghệ” đến khi hoàn thiện sản phẩm và phát hành vài ngày trước.

Dù lệch múi giờ, cô vẫn liên tục cập nhật trên các nền tảng mạng xã hội để lắng nghe những phản hồi, góp ý và cả tình cảm từ khán giả Việt Nam.

"Mỗi lần đọc được những bình luận động viên và cả lời khen của mọi người, tôi không ngừng khóc. Tôi rất biết ơn vì sau ngần ấy năm, mình vẫn còn nhận được nhiều tình yêu thương như vậy. Điều đó khiến tôi vừa hạnh phúc, vừa thấy bản thân cần phải cố gắng nhiều hơn để không phụ sự yêu thương mà mọi người đã dành cho mình", cô nói.

'Háo hức, hồi hộp'

Xuân Mai chưa bao giờ nghĩ tới một ngày cô sẽ trở lại với âm nhạc sau hơn 20 năm gần như rời xa “người bạn” này, để tập trung cho hành trình làm vợ, làm mẹ.

Xuân Mai cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày hợp tác chung với Xuân Nghi - giọng ca nhí đình đám một thời.

Một ngày nọ, cô nhận được tin nhắn từ Xuân Nghi sau rất nhiều năm cả hai không liên lạc. Đôi bạn nói chuyện rất nhiều. Xuân Mai kể cho Xuân Nghi về cuộc sống hiện tại, áp lực lẫn nỗi nhớ âm nhạc sau hàng chục năm không cầm micro.

"Đó là một hành trình rất nhiều cảm xúc. Tôi và Nghi đã có thời gian ngồi nói chuyện rất nhiều, không chỉ về bài hát mà còn về cuộc sống, về những điều đã trải qua trong suốt nhiều năm. Chính những cuộc trò chuyện đó giúp chúng tôi hiểu nhau hơn nên khi làm việc cùng nhau, mọi thứ cũng trở nên rất tự nhiên. Nếu là 2 hay 3 năm trước thì có lẽ tôi vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy mình đã đủ trưởng thành, đủ bình yên và cũng đủ can đảm để quay lại với âm nhạc. Và may mắn là đúng lúc đó, tôi gặp Xuân Nghi và dự án này”, cô nhớ lại.

Ngày đầu trở lại phòng thu, Xuân Mai hồi hộp, lo lắng. Quá lâu rồi, cô không động vào micro, không còn nhớ quá trình thu âm ra sao.

Song áp lực bỗng chốc được giải tỏa khi tiếng nhạc vang lên trong phòng thu của Xuân Nghi. Cảm giác quen thuộc trở lại.

"Tôi nhận ra có những điều mình tưởng đã quên, nhưng thật ra vẫn luôn ở đó", cô nói.

Với Xuân Mai, Có ai quan tâm mình đâu không chỉ là một MV, đó còn là cột mốc ý nghĩa, đánh dấu việc cô đủ can đảm để quay trở lại với điều luôn ấp ủ, trăn trở và yêu thương. Đây cũng sẽ là kỷ niệm đẹp giữa cô và Xuân Nghi sau rất nhiều năm.

"Nghi là một người rất tài năng và rất tinh tế. Điều tôi quý nhất ở Nghi là luôn biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Trong quá trình quay MV, có rất nhiều chi tiết nhỏ mà Nghi để ý để tôi cảm thấy thoải mái và tự tin hơn. Tôi rất biết ơn vì đã được đồng hành cùng một người vừa giỏi chuyên môn vừa rất ấm áp", cô nói về người bạn của mình.

Nhìn lại hành trình vừa qua, kể từ thời điểm hoàn thiện sản phẩm đến khi cho ra mắt, Xuân Mai cho biết cảm xúc cô thay đổi như "tàu lượn siêu tốc". Ca sĩ nói ban đầu, trước khi tung teaser, trong cô xen lẫn cảm xúc háo hức và hồi hộp. Thời điểm ra MV, đón nhận tình cảm từ khán giả, cô lại càng xúc động.

"Điều thú vị là… thay vì bớt lo, tôi lại lo nhiều hơn" (Cười).

"Lúc đó chắc phải 75% hồi hộp và 25% háo hức, vì tôi sợ sản phẩm sẽ không thể đáp lại hết tình cảm và kỳ vọng mà mọi người đã dành cho mình. Tôi chỉ mong khi MV ra mắt, mọi người sẽ cảm nhận được tất cả tình cảm và sự chân thành mà cả bản thân và Nghi đã đặt vào dự án này. Thật ra, tôi không đặt áp lực về con số. Điều tôi mong nhất là bài hát có thể chạm được đến cảm xúc của ai đó. Nếu sau khi xem MV, có một người cảm thấy được đồng cảm, được an ủi hoặc có thêm động lực để yêu thương chính mình thì với tôi, sản phẩm này đã thành công rồi", Xuân Mai giãi bày.

'Chồng tin tưởng, động viên tôi trở lại'

Chia sẻ về lý do 20 năm "giã từ" âm nhạc, Xuân Mai cho biết cô đối diện với nhiều nỗi sợ, trong đó áp lực lớn nhất đến từ chính bản thân. Giọng ca sinh năm 1995 nhiều lần tự hỏi liệu cô còn làm được không và không biết khán giả còn nhớ hay đón nhận khi trở lại. Nỗi lo đó nối tiếp, kéo dài trong một khoảng thời gian.

Và rồi, vai trò làm vợ và mẹ của ba người con đã đưa Xuân Mai sang một hành trình khác, nhiều trải nghiệm với những gạch đầu dòng khác phải ưu tiên.

Dù vậy, trong 20 năm qua, nữ ca sĩ cho biết cô luôn nhớ sân khấu, âm nhạc và nhớ cảm giác được kết nối với khán giả. Cô nhận ra, nếu bản thân cứ để nỗi sợ quyết định thay mình thì có lẽ sẽ không bao giờ biết được câu trả lời. Cuối cùng, Xuân Mai quyết định hát trở lại.

"Tôi tin rằng đôi khi cuộc sống cần đưa mình đi qua những hành trình khác, để mình học những bài học mà mình cần học, trưởng thành hơn, trước khi cho mình cơ hội quay trở về nơi mình thật sự thuộc về. Và khi nhìn lại, tôi thấy biết ơn cả quãng đường đó. Chính những trải nghiệm trong hơn 20 năm qua đã giúp tôi trở thành con người của ngày hôm nay. Vì vậy, lần trở lại này đối với tôi không chỉ là quay lại với âm nhạc, mà còn là quay lại với một phiên bản trưởng thành hơn của chính mình", cô bày tỏ.

Xuân Mai kể khi cô chia sẻ về việc tái xuất âm nhạc, câu đầu tiên ông xã nói là "Em thích sao thì anh chiều vậy". Chồng cô dành nhiều lời động viên, tin tưởng người bạn đời. Anh cho biết sẵn sàng hỗ trợ để cô tiếp tục theo đuổi đam mê. Ba con của Xuân Mai háo hức, thường xuyên lên YouTube để coi sản phẩm mới của mẹ.

Với nữ ca sĩ, áp lực lớn nhất của cô không phải là kỳ vọng của khán giả, mà là khao khát của chính bản thân. Cô luôn muốn mỗi lần xuất hiện đều tốt hơn lần trước, nên vẫn đang không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân để xứng đáng với tình yêu mà mọi người đã dành cho mình.

Tiết lộ về điều "manifest" hiện tại, Xuân Mai cho biết mong muốn được sớm gặp khán giả trở lại trên sân khấu.

"Lần trở lại này giống như một bước khởi đầu. Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn học và muốn thử sức. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều dự án trong tương lai, nhưng cũng muốn đi từng bước thật chắc chắn. Vì tôi muốn mỗi lần gặp lại khán giả đều là một lần thật sự xứng đáng. Tôi muốn dùng tiếng hát của mình để mang đến những điều tích cực. Nếu âm nhạc của tôi có thể khiến ai đó mỉm cười, thấy được đồng cảm hoặc có thêm hy vọng, đó là điều hạnh phúc nhất đối với mình", nữ ca sĩ chia sẻ.

Khép lại cuộc trò chuyện, Xuân Mai vẫn chưa hết xúc động.

Cô nói: "Tôi nghĩ đôi khi cuộc sống sẽ đưa mình đi qua những hành trình rất khác trước khi cho mình cơ hội quay về với điều mình yêu nhất. 20 năm qua, tôi không rời xa âm nhạc vì hết yêu nó. Chỉ là tôi có những vai trò khác cần ưu tiên hơn: làm vợ, làm mẹ. Những trải nghiệm đó cũng giúp tôi trưởng thành rất nhiều. Đến hôm nay, tôi quay lại không phải để tìm lại quá khứ, mà để bắt đầu một chương mới với một tâm thế khác. Tôi bình tĩnh hơn, biết mình muốn gì hơn và biết trân trọng từng cơ hội được đứng trước khán giả. Và khi nhìn lại, tôi thấy biết ơn vì mọi thứ đã diễn ra đúng lúc, đúng người và đúng cảm xúc. Nếu sớm hơn, có lẽ tôi chưa sẵn sàng. Còn bây giờ, tôi cảm thấy mình đang quay trở lại với một phiên bản tốt hơn của chính mình".