Tranh cãi gay gắt màn trình diễn chưa từng có ở World Cup

Quy tụ dàn siêu sao danh tiếng toàn cầu từ Madonna, Justin Bieber cho đến BTS, Shakira, màn trình diễn giữa hiệp đầu tiên của World Cup 2026 lại nhận về loạt tranh cãi.

Theo Page Six, màn trình diễn giữa hiệp đầu tiên trong lịch sử trận chung kết FIFA World Cup 2026 diễn ra tại sân vận động MetLife (New Jersey, Mỹ) từng được kỳ vọng sẽ làm nên lịch sử giải trí truyền hình. Do thủ lĩnh nhóm nhạc Coldplay - Chris Martin chịu trách nhiệm tổng đạo diễn, sự kiện quy tụ dàn siêu sao toàn cầu, từ Madonna, Justin Bieber cho đến BTS, Shakira.

Thế nhưng, ngay sau khi khép lại, màn trình diễn của dàn sao đã bị khán giả nhận xét là một chương trình hỗn độn, đáng thất vọng và rời rạc.

Trả lời phỏng vấn trực tiếp trên kênh BBC Sport ngay sau chương trình, huyền thoại bóng đá Anh Wayne Rooney không ngần ngại bày tỏ sự ngán ngẩm. "Tôi thích rất nhiều nghệ sĩ trong danh sách biểu diễn hôm nay, nhưng thực sự mà nói, toàn bộ chương trình này quá tệ", Wayne Rooney nói.

Madonna là người đầu tiên xuất hiện trên sân khấu trong chương trình giải lao giữa hiệp của kỳ World Cup 2026. Ảnh: GC.

Sự thất vọng bắt đầu ngay từ những phút đầu tiên khi "nữ hoàng nhạc pop" Madonna bước ra sân khấu. Thay vì hát live, giọng ca 67 tuổi bị phát hiện hát nhép hoàn toàn theo bản hit Music từ năm 2000 trên nền dàn vũ công trượt patin chuyên nghiệp. Ngay sau đó, chương trình chuyển cảnh một cách vô lý sang tiết mục đánh trống của nhân vật rối Animal trong chương trình The Muppets theo giai điệu ca khúc Seven Nation Army.

Nhóm nhạc toàn cầu BTS tiếp nối chương trình với bản hit Dynamite. Dù giữ được nguồn năng lượng bùng nổ, tiết mục này vẫn bị nhận xét là đi theo công thức rập khuôn. Ngay khi BTS vừa kết thúc, nam diễn viên Jason Sudeikis bất ngờ bước ra trong tạo hình nhân vật Ted Lasso một cách khó hiểu chỉ để giới thiệu sự xuất hiện của Justin Bieber.

Sự xuất hiện của Justin Bieber tiếp tục làm đứt gãy mạch cảm xúc của đêm nhạc. Nam ca sĩ người Canada đã kéo tụt nhịp độ sôi động của sân vận động xuống bằng phiên bản acoustic chậm rãi của ca khúc Everything Hallelujah bên cây đàn guitar. Phải đến khi Shakira cùng Burna Boy bước lên sân khấu với ca khúc Dai Dai, bầu không khí mới được hâm nóng trở lại nhờ những cú lắc hông thương hiệu của nữ ca sĩ Colombia.

BTS tiếp nối chương trình với bản hit Dynamite. Ảnh: Reuters.

Khép lại đêm diễn, Coldplay cùng nhạc trưởng Gustavo Dudamel và dàn đồng ca thiếu nhi PS22 mang tới thông điệp ý nghĩa khi xếp hình chữ "Love" cùng quả địa cầu trên sân. Dù đây là một khoảnh khắc xúc động, nó vẫn không đủ sức cứu vãn một tổng thể chắp vá, rời rạc trước đó.

Ngay sau trận đấu, mạng xã hội X bùng nổ với hàng loạt bình luận tiêu cực từ người xem truyền hình. Một tài khoản chấm điểm màn trình diễn này ở mức 5/10 và viết: "90% phần của Madonna là thu âm sẵn. Lựa chọn bài hát của Bieber quá tệ. Cảm xúc cứ bị đẩy lên rồi lại tụt xuống ru ngủ. Đáng lẽ chỉ cần BTS và Shakira là đủ".

Shakira là ngôi sao nhận nhiều lời khen với bản hit Dai Dai. Ảnh: Reuters.

Một khán giả khác chia sẻ cảm xúc: "Xem halftime show World Cup mà tôi cạn lời. Bóng đá mới là nghệ thuật giải trí đích thực của trận đấu này, còn màn biểu diễn vừa rồi là một sự xuống cấp về văn hóa. Trống rỗng và giống như một rạp xiếc hỗn loạn". Nhiều ý kiến đồng tình rằng chương trình quá rời rạc, hỗn loạn về mặt chủ đề và hoàn toàn thiếu vắng một tầm nhìn nghệ thuật rõ ràng từ ban tổ chức.

Sự kiện biểu diễn giữa hiệp năm nay được tổ chức nhằm mục đích ủng hộ Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu của FIFA, hướng tới mục tiêu quyên góp 100 triệu USD nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao và bóng đá cho trẻ em nghèo trên toàn thế giới. Tính đến nay, quỹ đã huy động được hơn 50 triệu USD , trong đó 1 USD từ mỗi tấm vé bán ra tại giải đấu đều được trích ra đóng góp trực tiếp.

Trước đó vào tháng 5, Chris Martin từng hào hứng chia sẻ về ý tưởng chương trình: "Đây là cơ hội để chứng minh thế giới loài người chúng ta tuyệt vời và đa dạng đến nhường nào. Chương trình này là về 'chúng ta' thay vì 'tôi'". Đáng tiếc, tầm nhìn nhân văn đó đã bị phá hỏng bởi khâu dàn dựng kém cỏi và sự kết hợp thiếu ăn ý giữa các ngôi sao lớn.

Bên cạnh những tranh cãi gay gắt về mặt âm nhạc, trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha vẫn chứng minh sức hút khủng khiếp đối với công chúng toàn cầu. Trên khán đài VIP của sân MetLife, hàng loạt ngôi sao hạng A của Hollywood như Tom Cruise, Brad Pitt, Adrien Brody, cùng cặp đôi Timothée Chalamet và Kylie Jenner đã có mặt để theo dõi trận đấu.

Justin Bieber trình diễn ở World Cup. Ảnh: EPA.

Theo nguồn tin từ Page Six, vé xem trận chung kết năm nay đắt đỏ và khan hiếm đến mức "bất khả thi" để sở hữu đối với người hâm mộ thông thường. Các khách sạn sang trọng, nhà hàng lớn và các câu lạc bộ VIP tại khu vực New York và New Jersey hoàn toàn bị quá tải bởi làn sóng giới siêu giàu, vận động viên và người nổi tiếng đổ về. Chuyên gia marketing thể thao David Spencer nhận định rằng các sự kiện bóng đá lớn như World Cup giờ đây đã vươn tầm, cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ lễ hội giải trí quy mô nhất hành tinh nào về mặt đẳng cấp và tầm ảnh hưởng truyền thông.