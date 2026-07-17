Megan Fox táo bạo ở tuổi 40

Megan Fox khoe vóc dáng nóng bỏng trong bộ ảnh với nội y. Ở tuổi 40, bà mẹ bốn con vẫn trung thành với phong cách thời trang quyến rũ.

Theo InStyle, trên trang cá nhân, Megan Fox đăng tải bộ ảnh mới. Trong loạt ảnh, cô hóa thân thành một "thiên thần gothic". Nữ diễn viên diện bộ nội y ren đen xuyên thấu phối cùng khăn voan trùm đầu dáng dài.

Ngôi sao Subservience chia sẻ: "Đàn ông luôn muốn người ta tin rằng sự không vâng lời là tội lỗi của Eva, trong khi đó lại chính là đức hạnh lớn nhất của cô ấy".

Megan Fox táo bạo trong bộ ảnh mới. Ảnh: IGNV.

Tạo hình này nhanh chóng khiến người hâm mộ liên tưởng đến nhân vật kinh dị quyến rũ Jennifer Check mà cô từng thủ vai trong bộ phim đình đám Jennifer's Body (2009).

Bộ ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Amber Asaly. Để hoàn thiện vẻ ngoài ma mị, Megan Fox đã bắt tay với ê-kíp hàng đầu. Trong đó, chuyên gia trang điểm Jenna Kristina đã chọn layout mang tên "smokey siren" (tạm dịch: Mỹ nhân ngư khói) với phấn mắt tông xanh xám, mascara đen đậm kết hợp cùng má hồng nhẹ nhàng. Mái tóc đen dài rẽ ngôi giữa bóng mượt do nhà làm tóc Chris Dylan thực hiện, tôn lên vẻ sắc sảo.

Nữ diễn viên còn đeo một chiếc nhẫn bản to nạm kim cương và đá quý đen mang lại vẻ quyền lực.

Ở tuổi 40, Megan Fox vẫn trung thành với phong cách táo bạo, gợi cảm. Gần nhất, tại bữa tiệc hậu Oscar do Beyoncé và Jay-Z tổ chức trước đó, cô từng chiếm trọn tâm điểm khi diện chiếc váy đen cut-out táo bạo kết hợp chi tiết ren và tất.

Vào tháng 3/2025, Megan Fox hạ sinh con gái Saga Blade. Đây là con đầu lòng của cô với Machine Gun Kelly. Trước đó, diễn viên đã có ba con trai là Noah (15 tuổi), Bodhi (12 tuổi) và Journey (10 tuổi) với chồng cũ - diễn viên Brian Austin Green.

Sau khi sinh em bé thứ 4, Megan Fox hầu như sống kín tiếng, không lộ diện trước ống kính truyền thông mà tập trung chăm sóc con nhỏ. Thời gian gần đây, cô hoạt động tích cực trở lại trên mạng xã hội và hiện diện ở một số sự kiện. Dù vậy, cô vẫn chưa đóng phim trở lại.