Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Megan Fox táo bạo ở tuổi 40

  • Thứ sáu, 17/7/2026 14:57 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Megan Fox khoe vóc dáng nóng bỏng trong bộ ảnh với nội y. Ở tuổi 40, bà mẹ bốn con vẫn trung thành với phong cách thời trang quyến rũ.

Theo InStyle, trên trang cá nhân, Megan Fox đăng tải bộ ảnh mới. Trong loạt ảnh, cô hóa thân thành một "thiên thần gothic". Nữ diễn viên diện bộ nội y ren đen xuyên thấu phối cùng khăn voan trùm đầu dáng dài.

Ngôi sao Subservience chia sẻ: "Đàn ông luôn muốn người ta tin rằng sự không vâng lời là tội lỗi của Eva, trong khi đó lại chính là đức hạnh lớn nhất của cô ấy".

Megan Fox ảnh 1

Megan Fox táo bạo trong bộ ảnh mới. Ảnh: IGNV.

Tạo hình này nhanh chóng khiến người hâm mộ liên tưởng đến nhân vật kinh dị quyến rũ Jennifer Check mà cô từng thủ vai trong bộ phim đình đám Jennifer's Body (2009).

Bộ ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Amber Asaly. Để hoàn thiện vẻ ngoài ma mị, Megan Fox đã bắt tay với ê-kíp hàng đầu. Trong đó, chuyên gia trang điểm Jenna Kristina đã chọn layout mang tên "smokey siren" (tạm dịch: Mỹ nhân ngư khói) với phấn mắt tông xanh xám, mascara đen đậm kết hợp cùng má hồng nhẹ nhàng. Mái tóc đen dài rẽ ngôi giữa bóng mượt do nhà làm tóc Chris Dylan thực hiện, tôn lên vẻ sắc sảo.

Nữ diễn viên còn đeo một chiếc nhẫn bản to nạm kim cương và đá quý đen mang lại vẻ quyền lực.

Ở tuổi 40, Megan Fox vẫn trung thành với phong cách táo bạo, gợi cảm. Gần nhất, tại bữa tiệc hậu Oscar do Beyoncé và Jay-Z tổ chức trước đó, cô từng chiếm trọn tâm điểm khi diện chiếc váy đen cut-out táo bạo kết hợp chi tiết ren và tất.

Vào tháng 3/2025, Megan Fox hạ sinh con gái Saga Blade. Đây là con đầu lòng của cô với Machine Gun Kelly. Trước đó, diễn viên đã có ba con trai là Noah (15 tuổi), Bodhi (12 tuổi) và Journey (10 tuổi) với chồng cũ - diễn viên Brian Austin Green.

Sau khi sinh em bé thứ 4, Megan Fox hầu như sống kín tiếng, không lộ diện trước ống kính truyền thông mà tập trung chăm sóc con nhỏ. Thời gian gần đây, cô hoạt động tích cực trở lại trên mạng xã hội và hiện diện ở một số sự kiện. Dù vậy, cô vẫn chưa đóng phim trở lại.

Muốn vượt qua khó khăn, chúng ta phải có cái nhìn chính xác và thẳng thắn về những thử thách mà mình phải đối mặt. Cuốn sách Cố gắng đúng cách để thành công của tác giả Vương Nam tập hợp nhiều kinh nghiệm hữu ích để đương đầu với hàng loạt chông gai mà bạn đọc trẻ có thể gặp trên con đường lập nghiệp và khẳng định bản thân.

Bên trong cuộc chiến khốc liệt của 58 nghệ sĩ Việt

Sau hai năm, dàn anh tài và anh trai của showbiz Việt chính thức có cuộc đấu thứ hai. Đứng sau cuộc đấu là hai ông lớn của thị trường công nghiệp giải trí: Yeah1 và DatVietVAC.

07:40 14/7/2026

An Nhi

Megan Fox Megan Fox Megan Fox

  • Megan Denise Fox

    Megan Denise Fox

    Megan Denise Fox là một người mẫu và diễn viên điện ảnh người Mỹ. Năm 2004, cô khởi đầu sự nghiệp điện ảnh bằng vai diễn trong bộ phim hài tuổi teen "Confessions of a Teenage Drama Queen". Nhưng đến khi đóng vai nữ chính Mikaela Banes trong bộ phim bom tấn "Transformers" (2007) cô mới được nhiều khán giả thế giới biết đến. Megan Fox còn được xem là "Biểu tượng sex" và hình ảnh của cô xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn như Maxim, Rolling Stone và FHM.

    • Ngày sinh: 16/05/1986
    • Chiều cao: 1.63 m
    • Chồng: Brian Austin Green
    • Con: 3

    Facebook

Đọc tiếp

'Chương mới' của Angelina Jolie

'Chương mới' của Angelina Jolie

10:55 16/7/2026 10:55 16/7/2026

0

Nguồn tin thân cận tiết lộ Angelina Jolie đã sẵn sàng cho chương mới của cuộc đời khi hai con Vivienne và Knox tròn 18 tuổi.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý