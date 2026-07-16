'Chương mới' của Angelina Jolie

Nguồn tin thân cận tiết lộ Angelina Jolie đã sẵn sàng cho chương mới của cuộc đời khi hai con Vivienne và Knox tròn 18 tuổi.

Nguồn tin độc quyền từ tạp chí People tiết lộ, Angelina Jolie vừa trải qua một cột mốc ý nghĩa khi cặp song sinh Vivienne và Knox chính thức đón tuổi 18 vào ngày 12/7. Ở tuổi 51, nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất phim đình đám đã sẵn sàng bước sang một chương mới của cuộc đời và rời khỏi California. "Cô ấy đã thảo luận về việc rời Los Angeles từ nhiều năm nay. Jolie hiện cảm thấy hạnh phúc hơn khi có thêm sự tự do và linh hoạt trong cuộc sống cá nhân", nguồn tin chia sẻ.

Minh tinh Couture có chung 6 người con với chồng cũ Brad Pitt, bao gồm: Maddox (24 tuổi), Pax Thiên (22 tuổi), Zahara (21 tuổi), Shiloh (20 tuổi) và cặp song sinh Vivienne - Knox. Cặp đôi vàng một thời của Hollywood ly thân vào năm 2016 sau 12 năm bên nhau và chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 12/2024. Suốt thời gian đó, các con luôn là ưu tiên hàng đầu của Jolie. Cô luôn mong muốn các con được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và rất hào hứng khi giờ đây cả gia đình có thể tự do đồng hành cùng nhau trên mọi hành trình.

Jolie muốn rời Los Angeles từ nhiều năm nay. Ảnh: WireImage.

Trước đó, vào tháng 8/2024, Jolie từng chia sẻ với tờ The Hollywood Reporter rằng dù sinh trưởng tại Los Angeles, cô buộc phải ở lại thành phố này vì vụ ly hôn. Minh tinh từng đoạt giải Oscar nhấn mạnh: "Nhưng ngay khi các con tròn 18 tuổi, tôi sẽ có thể ra đi. Khi bạn có một gia đình lớn, bạn luôn mong muốn các con có được sự riêng tư, hòa bình và an toàn".

Để chuẩn bị cho kế hoạch dịch chuyển, vào tháng 5, Jolie đã chính thức rao bán khu dinh thự cổ trị giá 29,85 triệu USD tại California - bất động sản từng thuộc sở hữu của đạo diễn huyền thoại Cecil B. DeMille. Sau khi rời Los Angeles, cô dự định dành phần lớn thời gian tại Campuchia và ghé thăm các thành viên gia đình ở khắp nơi trên thế giới.

Trong khi đó, cuộc chiến pháp lý kéo dài từ năm 2022 giữa Jolie và Brad Pitt (62 tuổi) xung quanh điền trang sản xuất rượu vang Château Miraval tại Pháp vẫn chưa đi đến hồi kết. Nguồn tin của People tiết lộ tài tử phim F1 hiện "gần như không giữ liên lạc" với các con đã trưởng thành của mình.

Chia sẻ hiếm hoi về đời tư tại buổi ra mắt bộ phim Pháp Couture vào tháng 6 vừa qua, Jolie bộc bạch với Yahoo Entertainment: "Tôi chưa từng hẹn hò hay ở bên bất kỳ ai kể từ khi ly hôn một thập kỷ trước". Thời gian tới, bên cạnh việc dịch chuyển, Jolie sẽ tiếp tục tập trung vào sự nghiệp điện ảnh với hai dự án phim mới là tác phẩm giật gân Sunny và phim hài tội phạm Anxious People.