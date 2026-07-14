Sao concert xin lỗi 6.000 khán giả

Ban tổ chức "SAO Concert - Trạm Sao 2" xin lỗi khán giả vì khâu tổ chức còn nhiều thiếu sót. Đơn vị cho biết sẽ tiếp thu ý kiến để hoàn thiện ở những chương trình kế tiếp.

Chiều 14/7, ban tổ chức SAO Concert - Trạm Sao 2 gửi lời tri ân tới 6.000 khán giả, quý nghệ sĩ, đối tác đồng hành với chương trình. Bên cạnh đó, ê-kíp cũng lên tiếng xin lỗi vì những thiếu sót trong khâu tổ chức khiến trải nghiệm nghe nhạc của hàng nghìn khán giả không trọn vẹn.

"Chúng tôi hiểu rằng, trong quá trình vận hành một chương trình có quy mô lớn, chắc chắn vẫn còn những tình huống phát sinh ngoài mong muốn khiến trải nghiệm của một số khán giả chưa thực sự trọn vẹn. Ban tổ chức xin được gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất vì những thiếu sót đó, đồng thời trân trọng đón nhận mọi ý kiến đóng góp cũng như sự cảm thông từ quý khán giả. Mỗi góp ý đều là động lực để chúng tôi nhìn lại, hoàn thiện và nỗ lực nhiều hơn trên hành trình phía trước", đại diện ban tổ chức chương trình cho biết.

Các nghệ sĩ góp mặt trong SAO Concert - Trạm Sao 2. Ảnh: BTC.

SAO Concert - Trạm Sao 2 diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM vào tối 11/7, quy tụ dàn lineup gồm Quang Hùng MasterD, Dương Domic, MONO, Captain Boy, JEY D, Vương Bình cùng hai khách mời là Phùng Khánh Linh và Orange. Chương trình kéo dài 5 tiếng đồng hồ, thu hút khoảng 6.000 khán giả.

Các nghệ sĩ lần lượt mang tới những set nhạc ấn tượng, với nhiều thể loại khác nhau. Trong đó, sự xuất hiện của Phùng Khánh Linh, MONO ấn tượng hơn cả.

Concert được đầu tư về sân khấu song tổng thể chương trình nhận ý kiến trái chiều. Hệ thống âm thanh, ánh sáng, đèn led hai bên sân khấu gặp một số trục trặc, ảnh hưởng đến trải nghiệm của người xem. Ngoài ra, khâu tổ chức chương trình cũng vấp phải một số phản ứng kém tích cực từ phía người xem.

Chương trình được cầm trịch bởi giám đốc âm nhạc Huy Tuấn, giám đốc sáng tạo Tùng Monkey. Hệ thống ánh sáng do đạo diễn ánh sáng người Thái Lan Gumpa Wong đảm nhiệm.