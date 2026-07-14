MCK lộ doanh thu tiền tỷ?

MCK mở kênh YouTube cá nhân để phát MV "Xa xôi" ngay tại sân khấu "Những thành phố mơ màng". Trong một khoảnh khắc, nam rapper để lộ con số gây chú ý.

Ngày 14/7, cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi về con số 63.000 USD (khoảng hơn 1,6 tỷ đồng ) trong chiếc điện thoại của MCK được khán giả quay lại. Đây là số liệu trong hạng mục Doanh thu ước tính của kênh YouTube, thường thống kê trong tháng.

Đó là mức doanh thu rất cao cho một kênh của ca sĩ/rapper và không có gì bất ngờ. Các con số khác hiển thị cho thấy tổng lượt xem trong một tháng hơn 70 triệu view, thời gian xem gần 8,5 giờ đồng hồ. MCK vừa phát hành album HVL quy tụ hơn 30 ca khúc, qua đó đẩy sức nóng của kênh về đề xuất tới đỉnh điểm.

MCK trên sân khấu Những thành phố mơ màng ở Hà Nội. Ảnh: BTC.

Ca khúc Nếu như ta chẳng còn của MCK hút gần 7 triệu lượt xem/nghe trong 3 tuần, hiện là sản phẩm thành công nhất trong album HVL. IDK, Thịt lợn, Nguyễn Văn Mười, Xa xôi và một loạt ca khúc khác của album đã vượt mốc 1 triệu view. Bên cạnh sản phẩm mới, ở giai đoạn “vàng” của kênh MCK/Nger, nền tảng tiếp tục dẫn đề xuất về các nội dung cũ được nam rapper đăng tải từ trước.

Doanh thu 1,6 tỷ đồng /tháng được cho là con số ước tính, được chuyển đổi dựa trên lượt nhấp vào quảng cáo của người dùng (user). MCK sẽ không nhận về 100% doanh thu, mà phải ăn chia cùng đối tác giữ quyền khai thác Content ID, tối ưu trên CMS YouTube.

Đó chỉ là một phần doanh thu trên nền tảng số của MCK. Nam rapper còn “hái ra tiền” từ doanh thu nhạc số ở các nền tảng DSP (Spotify, Apple Music, iTunes…). Bên cạnh đó, khâu khai thác nội dung trên Facebook, TikTok cũng có thể giúp cựu thí sinh Rap Việt thu tiền.

MCK là một trong những rapper thành công nhất bước ra từ Rap Việt mùa đầu tiên năm 2020. Anh được đánh giá là gương mặt nổi bật của thế hệ rapper trẻ nhờ tư duy âm nhạc hiện đại, flow linh hoạt cùng phong cách rap melody mang đậm dấu ấn cá nhân. Việc kết hợp giữa hip hop, R&B và pop cũng giúp MCK mở rộng tệp khán giả, vượt ra ngoài cộng đồng yêu rap.