BTC show khiến khán giả lội bùn nhiều giờ ở Hà Nội lên tiếng xin lỗi

BTC "Những thành phố mơ màng" cho biết đón nhận góp ý, bức xúc từ phía khán giả. Họ sẽ rà soát toàn diện quy trình tổ chức các chương trình ngoài trời tới đây.

Tối 13/7, ban tổ chức (BTC) Những thành phố mơ màng chính thức lên tiếng sau hàng loạt phản hồi tiêu cực liên quan đến đêm nhạc diễn ra một ngày trước. Phía BTC gửi lời xin lỗi đến khán giả vì những trải nghiệm chưa trọn vẹn tại chương trình.

BTC cho biết nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong công tác tổ chức và sẽ nghiêm túc nhìn nhận để cải thiện trong thời gian tới.

Hình ảnh tại đêm nhạc Những thành phố mơ màng diễn ra tối 12/7 ở Hà Nội. Ảnh: @phuonganh.

"Đối với chúng tôi, sự an toàn và trải nghiệm của khán giả luôn là ưu tiên hàng đầu. Trong suốt một ngày qua, BTC đã đọc rất nhiều chia sẻ, góp ý cũng như những phản hồi thẳng thắn từ các cư dân. Dù là lời động viên hay những ý kiến còn nhiều bức xúc, chúng tôi đều trân trọng lắng nghe. Chính những góp ý ấy sẽ giúp chúng tôi nhìn lại những điều còn thiếu sót, hoàn thiện hơn trong công tác tổ chức và mang đến những trải nghiệm tốt hơn ở các chương trình tiếp theo", đại diện BTC chia sẻ.

Ê-kíp cho biết sẽ rà soát toàn diện quy trình tổ chức các chương trình ngoài trời, từ việc đánh giá điều kiện mặt bằng, xây dựng các phương án ứng phó với thời tiết đến việc chủ động cân nhắc điều chỉnh phương án tổ chức hoặc địa điểm khi điều kiện thực tế không còn phù hợp, nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng đến trải nghiệm của khán giả.

"Chúng tôi luôn mong muốn trở thành một không gian nơi âm nhạc, cảm xúc và con người được kết nối bằng những trải nghiệm tích cực. Chúng tôi hiểu rằng niềm tin ấy chỉ có thể được xây dựng bằng sự cầu thị và những hành động thiết thực. Một lần nữa, BTC xin chân thành cảm ơn và gửi lời xin lỗi đến tất cả các cư dân vì những trải nghiệm chưa trọn vẹn tại chương trình", theo thông báo từ BTC.

Dưới bình luận, khán giả vẫn tiếp tục để lại những bình luận tiêu cực và thả "phẫn nộ".

Đêm nhạc Những thành phố mơ màng Summer 2026 diễn ra tại công viên Yên Sở, Hà Nội vào tối 12/7. Chương trình quy tụ dàn lineup đông đảo gồm MCK, Obito, Tage, LowG, Thắng, Wean Lê, Grey D...

Đêm nhạc diễn ra ngoài trời, kéo dài nhiều giờ đồng hồ, dưới thời tiết mưa. Hàng nghìn khán giả đội mưa để theo dõi các set diễn của những nghệ sĩ. Song không lâu sau đó, rất đông khán giả đã phải bỏ về giữa chừng vì mặt sân lầy lội, bùn nhão, nhiều côn trùng. Ngoài ra, hệ thống âm thanh, ánh sáng cũng liên tục gặp sự cố, ảnh hưởng đến trải nghiệm xem nhạc của khán giả. Khâu tổ chức đêm nhạc cũng thiếu chuyên nghiệp.