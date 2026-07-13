Khán giả bức xúc bỏ về trong đêm nhạc ở Hà Nội

Đêm nhạc "Những thành phố mơ màng" diễn ra tại Hà Nội tối 12/7 đang vấp phải hàng loạt chỉ trích trên mạng xã hội.

Tối 12/7, đêm nhạc Những thành phố mơ màng diễn ra tại công viên Yên Sở, Hà Nội. Chương trình quy tụ dàn lineup đông đảo gồm MCK, Obito, Tage, LowG, Thắng, Wean Lê, Grey D...

Đêm nhạc diễn ra ngoài trời, kéo dài nhiều giờ đồng hồ, dưới thời tiết mưa. Hàng nghìn khán giả đội mưa để theo dõi các set diễn của những nghệ sĩ. Song không lâu sau đó, rất đông khán giả đã phải bỏ về giữa chừng vì mặt sân lầy lội, bùn nhão, nhiều côn trùng. Ngoài ra, hệ thống âm thanh, ánh sáng cũng liên tục gặp sự cố, ảnh hưởng đến trải nghiệm xem nhạc của khán giả. Khâu tổ chức đêm nhạc cũng thiếu chuyên nghiệp.

Khán giả bức xúc khi phải đội mưa, lội bùn ở Những thành phố mơ màng tối 12/7. Ảnh: @phanhang.

Trên mạng xã hội sáng 13/7 là hàng nghìn bài đăng, bình luận chỉ trích ban tổ chức Những thành phố mơ màng. Đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức chưa lên tiếng về những sự việc liên quan đến đêm nhạc nói trên.

"Bỏ tiền mua vé VIP xong phải bỏ về sớm. Quá thất vọng; "Những thành phố kinh hoàng chứ không phải Những thành phố mơ màng nữa"; "Chưa bao giờ nghĩ đi xem nhạc, bỏ tiền mua vé mà phải lội bùn nhiều giờ, đội mưa gió"; "Về tới nhà mới biết mình an toàn, quá kinh khủng cho một đêm nhạc"; "Lần đầu và lần cuối xem Những thành phố mơ màng"... là những bình luận từ phía khán giả.

Đây không phải lần đầu Những thành phố mơ màng gặp phải sự việc tương tự kể trên. Vào năm 2024, ban tổ chức đêm nhạc này từng phải dừng đột ngột vì mưa dông. Sau đó, ban tổ chức chương trình đã phải đưa ra phương án đền bù. Theo đó, ban tổ chức thêm show diễn Những thành phố mơ màng Summer tại Hà Nội vào tháng 7/2024 và giảm 40% giá vé cho những khán giả đã mua vé chính chủ ở đêm nhạc trước đó. Ngoài ra, ban tổ chức cũng gửi tặng thêm những phần quà tới các khán giả tham dự sự kiện như lời cảm ơn.