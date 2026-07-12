Tiếc cho show 6.000 khán giả có Quang Hùng, MONO

Chương trình được xây dựng như một chuyến du hành xuyên qua năm hành tinh và một Limitless station (Trạm dừng chân), nơi mỗi nghệ sĩ đại diện cho một thế giới âm nhạc riêng biệt nhưng cùng hội tụ trong một hành trình chung. Captain Boy mang đến màn trình diễn đầy cuốn hút, khuấy động sân khấu. Tuy nhiên, ở một số đoạn, phần âm nhạc quá lớn lấn át giọng hát, rap của nam ca sĩ.