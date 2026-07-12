Tiếc cho show 6.000 khán giả có Quang Hùng, MONO

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Tối 11/7, SAO Concert - The Stardom Journey: Trạm Sao 2 diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM, quy tụ dàn lineup gồm Quang Hùng MasterD, Dương Domic, MONO, Captain Boy, JEY D, Vương Bình cùng hai khách mời là Phùng Khánh Linh và Orange. Chương trình kéo dài 5 tiếng đồng hồ, thu hút khoảng 6.000 khán giả.
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Chương trình được xây dựng như một chuyến du hành xuyên qua năm hành tinh và một Limitless station (Trạm dừng chân), nơi mỗi nghệ sĩ đại diện cho một thế giới âm nhạc riêng biệt nhưng cùng hội tụ trong một hành trình chung. Captain Boy mang đến màn trình diễn đầy cuốn hút, khuấy động sân khấu. Tuy nhiên, ở một số đoạn, phần âm nhạc quá lớn lấn át giọng hát, rap của nam ca sĩ.
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Tâm điểm của Trạm Sao 2 phải kể đến sự xuất hiện của MONO. Giọng ca sinh năm 2000 đầu tư cho màn trình diễn với dàn vũ công đông đảo. Nam ca sĩ nhảy tốt và hát live ổn định. Anh thể hiện lại loạt bản hit như Waiting for you, Em xinh, Chăm hoa... MONO cũng ghi điểm với màn giao lưu, tương tác thân thiện với fan sau từng tiết mục.
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Không gian sân khấu trầm lắng trong set nhạc đến từ GREY D. SAO Concert - Trạm Sao 2 được cầm trịch bởi giám đốc âm nhạc Huy Tuấn, giám đốc sáng tạo Tùng Monkey. Hệ thống ánh sáng do đạo diễn ánh sáng người Thái Lan Gumpa Wong đảm nhiệm. Sân khấu được thiết kế độc quyền với bàn nâng, đường catwalk đa hướng, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho khán giả.
Phùng Khánh Linh xuất hiện trong tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả tại concert. Sau màn trình diễn solo, cô còn kết hợp với Vương Bình trong bản nhạc Thành phố phía đông. Chất giọng ấm áp, giàu tự sự của Vương Bình hòa quyện với giọng hát nội lực, cảm xúc của Phùng Khánh Linh trở thành điểm nhấn đáng chú ý.
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Quang Hùng MasterD, Dương Domic cũng lần lượt "cháy" trên sân khấu, mang tới cho khán giả những tiết mục sôi động, mãn nhãn. Sau cùng, dàn lineup có màn encore đặc biệt với ca khúc Cảm ơn tình yêu. Trên sân khấu, họ cũng bất ngờ tổ chức sinh nhật cho ca sĩ Vương Bình. SAO Concert - Trạm Sao 2 được đầu tư về dàn lineup, sân khấu song tổng thể chương trình vẫn nhận ý kiến trái chiều. Hệ thống âm thanh, ánh sáng, đèn led hai bên sân khấu gặp một số trục trặc, ảnh hưởng đến trải nghiệm của người xem. Ngoài ra, khâu tổ chức chương trình cũng vấp phải một số phản ứng kém tích cực từ phía người xem.
Ngụm đắng xuôi ngàn là tập truyện ngắn mới của tác giả Hoài Sa về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc, do NXB Kim Đồng phát hành. 10 truyện ngắn trong tác phẩm thể hiện sự khác biệt không lẫn vào nhau. Yếu tố phong tục, văn hóa của các dân tộc miền núi được lồng ghép khá khéo léo trong mạch truyện. Đó là lễ hội Lồng tồng trong Chim khảm khắc gọi nhau, tục đi qua nhà tranh trong lễ cưới người Dao của truyện Trong tựa gương soi, tục nhận con nuôi người Hmong ở Con thắt sợi chỉ đỏ.