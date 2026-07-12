Bất ngờ về Khả Như

Nhà sản xuất Running Man Vietnam 2026 phát hành bản đặc biệt của chương trình tại rạp chiếu. Khả Như, Võ Điền Gia Huy và Captain Boy hiện diện trong vai trò khách mời.

Tối 11/7, ê-kíp Running Man Vietnam 2026 tổ chức buổi xem chung tập đặc biệt phiên bản điện ảnh Chúa tể thời gian tại TP.HCM. Đây là một trong những hoạt động mở màn cho mùa mới, trước khi chương trình phát sóng chính thức vào ngày 24/7.

Sự kiện có sự tham gia của các thành viên Gia tộc R gồm Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Trung, Quang Tuấn, Anh Tú Atus và Quân A.P cùng người dẫn chuyện Lê Nhân. Trấn Thành vắng mặt tại sự kiện do vướng lịch trình cá nhân. Hai khách mời của tập đặc biệt là Khả Như và Võ Điền Gia Huy cũng xuất hiện tại rạp chiếu để giao lưu cùng khán giả.

Dàn cast chương trình giao lưu với khán giả trong sự kiện tối 11/7. Trấn Thành vắng mặt ở chương trình.

Running Man Vietnam 2026 - Chúa tể thời gian có thời lượng 125 phút, xoay quanh cuộc chiến của 10 thần thú do Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Trung, Quang Tuấn, Anh Tú Atus, Quân A.P, Trấn Thành, Khả Như, Captain Boy và Võ Điền Gia Huy đảm nhận.

Các thần thú trải qua các thử thách nhằm giành lấy ngôi vị chúa tể thời gian và thiết lập lại trật tự thế giới. Họ tìm mọi cách để khôi phục siêu năng lực, thể hiện bản lĩnh cả về thể chất lẫn tinh thần trước khi bước vào cuộc đua xé bảng tên quen thuộc, tìm ra người chiến thắng cuối cùng.

Trong tập đặc biệt này, dàn cast vẫn giữ được phong độ thi đấu. Trong đó, Trấn Thành là thành viên gây ấn tượng về thể lực, mưu lược nhất chương trình. Lan Ngọc thu hút bởi sự duyên dáng. Anh Tú Atus và Quang Trung tiếp tục tạo nên nhiều màn tung hứng ăn ý, mang đến những tình huống hài hước. Quang Tuấn và Quân A.P cũng cho thấy sự thay đổi, nhập cuộc nhanh chóng, có nhiều chiến thuật trước các thử thách khi trở lại mùa 4.

Các thành viên bước vào thử thách đầu tiên ở Chúa tể thời gian.

Ở dàn khách mời, Khả Như là thành viên gây bất ngờ nhất. Cô ghi điểm với sự hài hước, lăn xả và biết cách tính toán để sống sót đến gần cuối. Hai thành viên khác gồm Võ Điền Gia Huy và Captain Boy cũng nỗ lực vượt qua các thử thách bằng sự nhanh nhạy, năng lượng trẻ trung.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, tính đến sáng 12/7, tập đặc biệt của Running Man Vietnam thu về gần 4,5 tỷ đồng , lọt top 4 bảng tổng sắp doanh thu phòng vé nội địa. Số suất chiếu của phim trung bình 770 và số vé bán ra là 3.293.

Ở mùa gần nhất, nhà sản xuất Running Man Vietnam cũng phát hành bản đặc biệt Con rối tự do tại rạp. Tác phẩm có thời lượng hơn 160 phút, được xây dựng như một câu chuyện liền mạch, kết nối các thử thách quen thuộc của Running Man với yếu tố dàn dựng, kịch tính và chiều sâu tâm lý.

Nội dung xoay quanh hành trình của các thành viên khi đối mặt với những lựa chọn gắn liền với tiền bạc, danh vọng, quyền lực và khát vọng tự do - cũng là thông điệp xuyên suốt của toàn mùa. Tác phẩm rời rạp với doanh thu hơn 38 tỷ đồng .