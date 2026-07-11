Anh tài đang phủ sóng MXH là ai?

Theo thống kê của Socialite (từ ngày 1/7 đến 7/7), danh sách 10 anh tài được chú ý nhất của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai gọi tên Thơm, Thỏ, Hà An Huy, Đinh Mạnh Ninh, Trịnh Thăng Bình, Toki Thành Thỏ, Huỳnh Lập... Trong đó, Thơm đứng đầu bảng xếp hạng với 28.636 lượt thảo luận, tìm kiếm trên MXH.
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Thành viên nhóm nhạc Da LAB nổi bật ở vòng công diễn Hội ngộ nhờ giọng hát hay, đặc trưng cùng visual sáng sân khấu. Vẻ ngoài, phong cách thời trang của Thơm tại chương trình cũng trở thành chủ đề bàn luận từ công chúng. Nhiều người xem nhận xét họ không nhận ra Thơm Da LAB trong diện mạo mới.
Thơm (tên thật là Võ Việt Phương) là một trong những mảnh ghép quan trọng của Da LAB - nhóm nhạc được biết đến với loạt bản hit như Thanh xuân, Thức giấc, Bầu trời mới, Gác lại âu lo, Nước mắt em lau bằng tình yêu mới... Trước đây, Thơm thường gắn liền với hình ảnh có phần bụi bặm, phóng khoáng, với những kiểu tóc dreadlocks hay húi cua, tóc dài... Vài năm gần đây, Thơm bắt đầu thay đổi hình tượng, theo đuổi phong cách trẻ trung, năng động hơn. Ngoài âm nhạc, anh cũng được khán giả quan tâm bởi chuyện tình yêu đẹp, hôn nhân hạnh phúc bên bà xã Biện Linh.
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Một thành viên khác của Da LAB cũng nhận nhiều sự quan tâm từ phía công chúng sau hai tập đầu của Anh trai vượt ngàn chông gai là Thỏ. Tại vòng công diễn Hội ngộ, anh là thành viên của nhóm Quái kiệt mộng mơ. Trên sân khấu, nam rapper/ca sĩ thể hiện tiết mục tự sáng tác mang tên Bản tình ca không tên. Giọng hát nhẹ nhàng, ấm áp và visual của Thỏ thu hút người xem.
Nếu Thơm được yêu mến với phong cách trẻ trung, thời thượng, Thỏ lại chú ý với hình tượng lịch lãm, nam tính. Một số câu nói, hành động của nam ca sĩ trong chương trình sau đó cũng viral trên mạng xã hội.
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Thỏ (Nguyễn Trọng Đức) sinh năm 1987, tại Hà Nội. Anh xuất thân trong một gia đình trí thức. Thỏ đam mê âm nhạc từ nhỏ. Vào năm 2007, anh cùng Phương Cào thành lập Da LAB. Trong nhóm, anh giữ vai trò rap và hát. Ngoài âm nhạc, Thỏ còn tỏ ra mát tay với kinh doanh. Anh mở quán cà phê Tự Do vào năm 2017. Quán có mặt bằng rộng rãi, nằm trên phố Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam, Hà Nội). Đây là địa điểm tụ tập thường xuyên của các thành viên Da LAB nhiều năm qua.
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