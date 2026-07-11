Anh tài đang phủ sóng MXH là ai?

Thơm (tên thật là Võ Việt Phương) là một trong những mảnh ghép quan trọng của Da LAB - nhóm nhạc được biết đến với loạt bản hit như Thanh xuân, Thức giấc, Bầu trời mới, Gác lại âu lo, Nước mắt em lau bằng tình yêu mới... Trước đây, Thơm thường gắn liền với hình ảnh có phần bụi bặm, phóng khoáng, với những kiểu tóc dreadlocks hay húi cua, tóc dài... Vài năm gần đây, Thơm bắt đầu thay đổi hình tượng, theo đuổi phong cách trẻ trung, năng động hơn. Ngoài âm nhạc, anh cũng được khán giả quan tâm bởi chuyện tình yêu đẹp, hôn nhân hạnh phúc bên bà xã Biện Linh.