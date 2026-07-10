Shakira cảnh báo khẩn

"Mỹ nhân World Cup" bức xúc khi những hình ảnh giả mạo cô, được tạo bằng AI lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua.

Hola! đưa tin thông qua trang cá nhân hơn 99 triệu lượt theo dõi, Shakira đăng tải thông báo về vấn nạn hình ảnh, tên tuổi của cô bị giả mạo, lợi dụng trên mạng xã hội. Những video, hình ảnh được tạo bằng AI đã đặt nữ ca sĩ "vào các tình huống chưa từng xảy ra hoặc bên cạnh những người chưa từng gặp gỡ".

Theo Shakira, nhiều hình ảnh trong số đó được sử dụng để quảng bá cho các thương hiệu mà cô không hề có mối liên hệ nào hoặc để kích động những tin đồn thất thiệt.

Shakira nóng bỏng trên sân khấu gần đây. Ảnh: IGNV.

"Tôi hiểu rằng đây là một phần của việc sống trong cuộc cách mạng công nghệ mà tất cả chúng ta đang trải qua. Tuy nhiên, ê-kíp của tôi đang tích cực làm việc để xác minh và gỡ bỏ những hình ảnh này. May mắn thay, tôi cảm thấy an tâm khi biết rằng người hâm mộ của mình có thể phân biệt được đâu là thực tế và đâu là sản phẩm được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo. Tôi rất biết ơn khi thấy các bạn đã nhanh chóng và tinh tế giúp tôi chỉ ra điều đó", cô chia sẻ.

Ngay sau khi đưa ra tuyên bố khẩn, Shakira đã đăng tải một video khác lên trang cá nhân. Trong đó, nữ ca sĩ di chuyển đến sân vận động ở Boston, để xem trận tứ kết giữa Pháp và Morocco.

Vào ngày 19/7, cô sẽ biểu diễn ca khúc chính thức của World Cup mang tên Dai Dai trong trận chung kết. Ngoài bài hát này, nhiều khả năng Shakira sẽ trình diễn thêm các bản hit khác và xuất hiện cùng dàn nghệ sĩ đình đám gồm Madonna, BTS và Coldplay.

Chia sẻ về ý nghĩa ca khúc mới, Shakira cho hay: "Bài hát này có ý nghĩa đặc biệt hơn bất kỳ ca khúc nào khác vì nó phục vụ cho một mục đích lớn lao. Đó là tầm quan trọng của việc đầu tư vào giáo dục trẻ em và trao cho các em cơ hội để trở thành những nhà vô địch của tương lai. Tôi muốn chính điều đó trở thành điểm nhấn trên sân khấu trận chung kết World Cup".