'Vinh thịt lợn' Trịnh Tắc Sĩ ở tuổi 74

Trịnh Tắc Sĩ vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật ở tuổi ngoài 70. Ông cho biết duy trì sức khỏe tốt nhờ chăm tập thể thao, đặc biệt là chạy bộ.

Theo St Headline, mới đây, nam diễn viên gạo cội Trịnh Tắc Sĩ gây chú ý khi xuất hiện tại ga tàu điện ngầm ở Hong Kong để ghi hình cho một chiến dịch quảng cáo an toàn công cộng. Trịnh Tắc Sĩ mặc trang phục đơn giản, hoàn thành các phân cảnh chạy bộ với tác phong nhanh nhẹn, rạng rỡ dù ghi hình vào đêm muộn.

Nam diễn viên cho biết: "Tôi đã chạy bộ được hơn một năm nay. Cân nặng không giảm nhưng cũng không tăng, vì mỡ đã chuyển hóa thành cơ bắp. Đừng chạy bộ chỉ vì muốn giảm cân. Hãy chạy vì sức khỏe. Điều đó xứng đáng hơn nhiều".

Trịnh Tắc Sĩ ở tuổi ngoài 70. Ảnh: St Headline.

Trịnh Tắc Sĩ kể trước đây, khi ông bắt đầu chạy bộ, không ít người hoài nghi. Sau một thời gian, chứng kiến nam diễn viên kiên trì chạy trên đường, nhiều khán giả vui mừng và cổ vũ, động viên ông.

Vào đầu năm nay, ông còn tham gia giải Marathon Standard Chartered 2026. Trịnh Tắc Sĩ hoàn thành cự ly 10 km trong khoảng thời gian 2 tiếng. Sau khi về đích, ông chia sẻ đây là chặng đua đầu tiên của mình và cảm thấy vui khi đã hoàn thành mục tiêu.

Ở tuổi ngoài 70, khi được hỏi về việc nhận dự án liên tục gần đây, nghệ sĩ gạo cội hài hước nói: "Đóng phim có tiền mà. Thực ra còn sức khỏe, khán giả cần thì tôi còn làm. Đi làm vui lắm, cả đoàn phim cứ vây quanh nhìn tôi thôi".

Trịnh Tắc Sĩ là nghệ sĩ kỳ cựu của đài truyền hình TVB và ATV. Ông được khán giả biết đến qua nhiều tác phẩm gây tiếng vang như Chàng mập nghĩa tình, Chàng Miêu phiêu bạt, Đại trượng phu nhật ký, Cận vệ Nam Trung Hải, Tổ trọng án,Truy tìm mật mã... Vai diễn "Vinh thịt lợn" trong Hoàng Phi Hồng của ông vẫn còn in sâu trong tâm trí nhiều khán giả.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Trịnh Tắc Sĩ từng được 3 lần được đề cử danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc tại Kim Tượng. Trong đó, ông có 2 lần được vinh danh. Những năm 1980-1990, ông là nghệ sĩ hài được trả cát-xê cao nhất xứ Cảng thơm.

Song sau đó, diễn viên đầu tư kinh doanh thua lỗ, rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Thậm chí, ông còn chấp nhận đóng phim cấp 3 để nhanh chóng có tiền trả nợ. Mãi đến khi được Lưu Đức Hoa giúp đỡ, Trịnh Tắc Sĩ mới thoát khỏi cảnh túng quẫn.