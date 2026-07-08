Tổng giám đốc Yeah1 nói về kết quả gây bức xúc ở show Anh trai

Kết quả vòng công diễn Hội ngộ của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 gây bức xúc. Tại buổi gặp mới đây, NSX đã lên tiếng phản hồi.

Trong cuộc gặp gỡ với báo giới, đơn vị truyền thông vào chiều 7/7, bà Ngô Thị Vân Hạnh, CEO Yeah1, tổng giám chế Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai cũng lên tiếng phản hồi về kết quả vòng công diễn Hội ngộ và những phản ứng từ phía người xem liên quan đến bảng điểm hỏa lực của 34 anh tài.

Theo CEO Yeah1, format chương trình của Anh trai vượt ngàn chông gai bắt buộc có phần bình chọn của khán giả. 350 khán giả tại trường quay là những người được lựa chọn thông qua một số tiêu chí và trò chơi của chương trình. Nhà sản xuất không biết họ là fan nghệ sĩ nào hay ủng hộ ai, chỉ đơn giản là khán giả yêu thích chương trình.

Bà Ngô Thị Vân Hạnh, CEO Yeah1, tổng giám chế Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai.

"Tôi nghĩ rất khó để tạo ra sự công bằng với tất cả. Việc khán giả lựa chọn ngay sau mỗi tiết mục, cảm xúc của họ lúc đó cũng khác, hiệu ứng tại phim trường, mọi thứ cảm tính. Còn khi phát sóng, khán giả có cảm xúc khác. Vì vậy, việc thay đổi rất khó và format chương trình đã như vậy rồi. Chúng ta phải chấp nhận luật chơi. Tôi tin 350 khán giả ở trường quay không đại diện cho tất cả người xem. Thế nên, kết quả chắc chắn sẽ có tranh cãi", bà Vân Hạnh nói.

CEO Yeah1 chia sẻ thêm: "Ngay cả tôi khi ở trường quay cũng vậy. Khi xem một tiết mục tại trường quay cũng khác. Và khi về nhà, tôi cũng sẽ thích nghe những bài nhẹ nhàng hơn. Nếu bảo tôi bình chọn, tôi cũng sẽ không biết phải thế nào. Chúng ta không thể trách khán giả được vì quyết định của họ phụ thuộc nhiều vào cảm xúc và tâm trạng tại thời điểm đó. Luôn có những ý kiến đa chiều, không bao giờ thống nhất được về kết quả nào đó. Cái này chúng tôi cũng hiểu qua nhiều hành trình".

Sau hai tập đầu, show thực tế quy tụ 34 anh tài này đã nhận ý kiến trái chiều. Bên cạnh thời lượng quá dài, lê thê, chương trình còn gây tranh cãi về kết quả. Khi những anh tài hát tốt, nhảy đẹp, visual sáng sân khấu và nỗ lực thay đổi lại thất thế trước dàn nghệ sĩ gạo cội với màn thể hiện an toàn, đơn giản, kém sức hút.

Đáng chú ý, ở tập hai, việc các thành viên của Biệt đội tái xuất gồm BB Trần, Neko Lê, Thanh Duy, Duy Khánh, Jun Phạm giành chiến thắng trước nhóm Anh tài tài, dù màn thể hiện mờ nhạt, gây bức xúc cho một bộ phận người xem.

Sau đó, dân mạng có nhiều bài đăng, đòi NSX phải lên tiếng giải thích. Thậm chí, họ còn yêu cầu phía NSX phải thay đổi luật chơi để đảm bảo tính công bằng, khách quan cho đội ngũ người chơi mới lẫn thành viên cũ.