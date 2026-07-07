Vợ Tùng Mint kể suy sụp khi chồng bị tai nạn, nguy cơ liệt

Pông Chuẩn nhớ lại quãng thời gian Tùng Mint gặp tai nạn, phải nằm trên giường bệnh, điều trị trước khi Anh trai vượt ngàn chông gai khởi động.

Ngày 7/7, trên trang cá nhân, Pông Chuẩn, vợ Tùng Mint đăng tải clip ghi lại hành trình đồng hành cùng chồng trong thời gian điều trị bệnh. Cô kể suy sụp khi chứng kiến cảnh anh gặp tai nạn trên phim trường, nằm bất động bên cạnh chiếc xe.

"Nhưng thứ chúng mình có được là nhìn thấy sự nỗ lực của anh và của chính mình. Nhìn thấy được tình yêu của mọi người dành cho mình, trân trọng gia đình, bạn bè hơn. Em tự hào về anh. Vì anh không than phiền. Anh nói 'vợ cố lên, anh làm được, anh nhất định không bỏ cuộc đâu'. Và chúng mình đã làm được rồi", cô nhắn nhủ chồng.

Tùng Mint và Pông Chuẩn trải qua nhiều biến cố trong thời gian qua. Ảnh: FBNV.

Trong thời gian chồng điều trị bệnh, Pông Chuẩn ở bên chăm sóc, động viên anh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Nam diễn viên Tùng Mint gặp tai nạn trên phim trường, cách vài tháng trước khi chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai khởi quay. Trong chương trình, nam diễn viên kể ngay sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ kết luận anh bị vỡ các đốt sống cuối S1, S2 và S3, gãy xương chậu, nguy cơ bị liệt nửa người.

Chấn thương nặng khiến Tùng Mint phải nằm liệt giường suốt hai tháng liên tục. Mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác và hoàn toàn không thể đi lại. Trong thời gian này, nhà sản xuất chương trình liên tục gọi điện thăm hỏi, cập nhật tình hình sức khỏe của anh. Dù đã tìm kiếm và thử qua nhiều phương pháp từ thuốc Nam đến bó thuốc dân gian, tình trạng của anh vẫn không có chuyển biến tích cực.

Sau đó, anh gặp được một bác sĩ nước ngoài. Vị bác sĩ này thăm khám và chia sẻ với Tùng Mint: "Chân trái của anh bị nặng nhưng chân bên phải thì nhẹ hơn. Tại sao bạn không dùng chiếc chân phải của mình?". Nam diễn viên nhận ra bản thân đang bị chi phối bởi tâm lý chấp nhận số phận và buông xuôi. Nhờ sự hướng dẫn của bác sĩ cùng nỗ lực của bản thân, Tùng Mint tập luyện, điều trị tích cực. Anh ổn định tinh thần và dần đi lại được, kịp thời tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Tùng Mint (tên thật Đoàn Thanh Tùng, sinh năm 1986) xuất thân là vũ công. Sau đó, anh tham gia nhiều bộ phim như Bước nhảy xì tin, Trại hoa đỏ, Bụi đường tinh khôi, Glee Việt Nam… Anh từng tham gia chương trình Trời sinh một cặp.

Vợ anh là stylist Pông Chuẩn (tên thật Đỗ Thanh Hoa). Hai người kết hôn vào năm 2017. Pông Chuẩn làm việc với nhiều nghệ sĩ Việt như Hari Won, Giang Hồng Ngọc, Diệp Lâm Anh, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Vũ Cát Tường.