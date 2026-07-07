Duy Khánh nói về tin rút khỏi Anh trai vượt ngàn chông gai

Duy Khánh phủ nhận thông tin rút khỏi show thực tế sau những ồn ào. Anh cho biết sẽ nỗ lực, khắc phục những hạn chế.

Tối 6/7, Duy Khánh lần đầu lên tiếng giữa những lùm xùm liên quan đến anh sau tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai. Nam diễn viên phủ nhận thông tin rút khỏi chương trình này.

"Hơn một tháng qua được quay trở lại, được gặp và được kết nối với rất nhiều người anh, người em và bạn mới, trộm vía được mọi người thương và xem nhau như một gia đình thật sự. Gắn kết, chia sẻ và thấu hiểu. 4 tháng của mùa hè 2026 vẫn sẽ tiếp tục là một hành trình học hỏi, cải thiện và hoàn thiện bản thân của Khánh. Khánh sẽ luôn dành thời gian để lắng nghe những lời động viên, chia sẻ, góp ý của mọi người", anh chia sẻ.

Duy Khánh lên tiếng phủ nhận việc rút khỏi chương trình. Ảnh: FBNV.

Duy Khánh khẳng định sẽ trân trọng và tận hưởng từng khoảnh khắc ở chương trình. Anh nói sẽ nỗ lực hoàn thiện những hạn chế của bản thân, để không phụ lòng những người đã theo dõi, ủng hộ.

"Dù là bất cứ cảm xúc gì, dù là phải gặp bao nhiêu chông gai, Khánh vẫn rất trân trọng và quyết tâm tận hưởng tuyệt đối. Cũng chẳng biết còn bao lần được đứng dưới ánh đèn sân khấu cùng những người anh em trong gia tộc. 4 tháng tuy ngắn mà dài, tuy dài mà ngắn. Rồi mọi thứ cũng phải kết thúc theo đúng quỹ đạo của nó. Những giá trị tình thân và sự kết nối mới là những điều Khánh thật sự quan tâm. Khánh vui lắm khi hai ngày qua nhận được sự quan tâm và yêu thương của cả gia tộc, của ê-kíp, Gai con", anh nói thêm.

Trước đó, ở tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai, Duy Khánh và 4 anh tài khác của Biệt đội tái xuất vấp tranh luận. Nguồn cơn xuất phát từ tiết mục cá nhân và nhóm của họ gây thất vọng cho người hâm mộ, song vẫn giành chiến thắng trước đội Anh tài tình gồm Nguyễn Văn Chung, Hoàng Dũng, Vương Anh Tú và 14 Casper. Bên cạnh đó, việc các thành viên của Biệt đội tái xuất đều xếp thứ hạng cao trong bảng tổng sắp điểm hỏa lực cũng khiến họ vấp phản ứng.

Hơn một ngày qua, Duy Khánh giữ động thái im lặng, tạm khóa tài khoản Threads giữa ồn ào.