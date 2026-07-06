Lý do Anh tài gây phẫn nộ

Mạng xã hội bùng nổ những phản ứng tiêu cực sau tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Trong đó, Neko Lê, Duy Khánh, Jun Phạm liên tục bị réo tên.

Sau một ngày phát sóng, tập hai của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 ghi nhận con số hơn 2,2 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. So với tập một, số lượt về thành tích views, mức độ thảo luận của tập này vẫn giữ vững được phong độ.

Dù vậy, hiệu ứng trên mạng xã hội sau tập 2 lại theo hướng tiêu cực. Trong đó, tâm điểm đổ dồn vào các thành viên của “niên khóa 2024” khi trở lại mùa hai. Việc BB Trần, Neko Lê, Thanh Duy, Duy Khánh, Jun Phạm của Biệt đội tái xuất trình diễn mờ nhạt, âm nhạc cũ kỹ nhưng lại giành chiến thắng trước nhóm Anh tài tình và chiếm lĩnh các vị trí cao nhất trên bảng tổng sắp khiến dàn anh tài nhận này vấp chỉ trích từ phía dân mạng.

Điều gì đang xảy ra với 5 anh tài?

BB Trần, Neko Lê, Thanh Duy, Duy Khánh, Jun Phạm là 5 thành viên được chú ý của mùa 1 Anh trai vượt ngàn chông gai. Nhóm nghệ sĩ này cũng duy trì được lượng fan khá đông đảo thời gian qua. Vì vậy, ngay khi nhà sản xuất công bố dàn anh tài trở lại mùa hai, fan của nhóm nghệ sĩ này tỏ ra phấn khích, hào hứng.

Ngay ở vòng công diễn Hội ngộ, 5 anh tài này thuộc về một team với tên gọi Biệt đội tái xuất. Nhóm này đối đầu trực tiếp với Anh tài tình gồm Nguyễn Văn Chung, Hoàng Dũng, Vương Anh Tú và 14 Casper.

Ở tập hai, BB Trần, Neko Lê, Thanh Duy, Duy Khánh, Jun Phạm lần lượt có những tiết mục trình diễn cá nhân, trước khi cùng hòa giọng trong tiết mục nhóm. Các màn trình diễn được đầu tư, sân khấu, âm thanh, ánh sáng dàn dựng công phu, mãn nhãn. Các anh tài xuất hiện với trang phục của những nhân vật game, bước ra sân khấu, trong những tiếng vỗ tay của hàng trăm khán giả tại trường quay.

Màn trình diễn của 5 anh tài thuộc Biệt đội tái xuất.

Trái ngược với sự kỳ vọng từ phía công chúng, màn thể hiện của dàn anh tài Biệt đội tái xuất ở công diễn đầu tiên nhanh chóng gây thất vọng. Mỗi một tiết mục của các nghệ sĩ thiếu sự kết nối, điểm nhấn, âm nhạc bị chê cũ kỹ và trang phục rườm rà, rối mắt. Trong đó, màn solo của Neko Lê với Do U See vấp phản ứng tiêu cực nhiều nhất. Neko Lê hát, nhảy, rap đều lộ hạn chế. Một anh tài khác là Jun Phạm cũng nhận không ít nhận xét thiếu tích cực về tiết mục cá nhân.

Tiết mục nhóm của team Xin hãy thứ tha cũng không khá khẩm hơn. Trong khi đó, ở đội đối thủ, nhóm Anh tài tình gồm Nguyễn Văn Chung, Hoàng Dũng, Vương Anh Tú và 14 Casper lại cho thấy đồng đều hơn về cả giọng hát lẫn sự sáng tạo ở màn trình diễn. Các thành viên còn tham gia viết thêm phần X-part cho bản hit ballad Nàng thơ của Hoàng Dũng. Ngoài Nguyễn Văn Chung, giọng hát của Hoàng Dũng, Vương Anh Tú và 14 Casper đều gây ấn tượng. Tổng thể, các tiết mục cá nhân lẫn trình diễn nhóm hài hòa, đồng đều về âm nhạc lẫn concept.

Dù vậy, kết quả chung cuộc, Biệt đội tái xuất tại giành chiến thắng trước Anh tài tình. Hơn nữa, nhóm này còn đạt đạt 1.660 điểm, xếp thứ hai trong tổng số 10 nhóm của vòng công diễn Hội ngộ. Biệt đội tái xuất chỉ xếp sau nhóm Anh tài nội lực. Trong khi đó, những nhóm được đánh giá tốt hơn về màn trình diễn, nổi bật về vũ đạo, giọng hát và đầu tư cho tiết mục lại xếp sau, như Anh chàng nhà bên, Anh tài tình, Quái kiệt mộng mơ hay Tình đầu rực cháy.

Chưa dừng lại ở đó, bảng xếp hạng hỏa lực cá nhân của 34 anh tài cũng gây khó hiểu. 5 anh tài đứng đầu bảng tổng sắp lần lượt thuộc về BB Trần, Jun Phạm, Duy Khánh, Hoàng Dũng, Thanh Duy. Ngoài Hoàng Dũng, 4 thành viên còn lại đều là các anh tài từ mùa một.

Ở nhóm cuối cùng là Dũng DT (Cù Trọng Xoay), Will, Osad, K.O, Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Chung, Trịnh Thăng Bình... Đáng chú ý, 14 Casper đang ở mức báo động khi anh xếp hạng 34.

Ở phần cuối chương trình, nhà sản xuất cũng vinh danh 5 Chiến tướng xuất sắc của Công diễn Hội ngộ gồm BB Trần, Đông Hùng, Huỳnh Lập, Hoàng Tôn và Đinh Mạnh Ninh.

Kết quả này tiếp tục thổi bùng làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Khán giả lên tiếng chỉ trích nhà sản xuất và để lại nhiều lượt "phẫn nộ" trong các bài đăng của chương trình. Trên Threads vào ngày 5/7, theo thống kê, có hơn 1 triệu bài đăng với nội dung nhắc đến Neko Lê, thậm chí có những ý kiến đề nghị anh tài này rời khỏi chương trình. Duy Khánh, BB Trần hay một số anh tài khác của Biệt đội tái xuất cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả trung lập cho rằng theo luật chơi, kết quả của vòng công diễn đầu tiên hay số điểm hỏa lực đều đến từ sự bình chọn của khán giả. Việc dàn anh tài mùa một sở hữu lượng fan áp đảo, vốn đã là lợi thế lớn khi bước vào chương trình này. Họ cho rằng người xem nên giữ thái độ bình tĩnh, theo dõi thêm hành trình của dàn anh tài này ở các vòng công diễn tiếp theo.

Khán giả bức xúc, đòi NSX lên tiếng

Đến sáng 6/7, chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên MXH vẫn là động thái của các nghệ sĩ trong bối cảnh bị chỉ trích. Lúc này, dân mạng còn "đào" lại một số phát ngôn của BB Trần, Duy Khánh trong tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai, với nội dung bình phẩm ngoại hình các thành viên của nhóm Anh tài hào hoa như Lê Xuân Tiền, Thuận Nguyễn.

Trước những phản ứng từ công chúng, Neko Lê tạm khóa tài khoản Threads. Chỉ những người đã theo dõi anh từ trước đó mới nhìn thấy các bài viết trên tài khoản này. Trong khi đó, tài khoản trên các nền tảng khác của Neko Lê vẫn hoạt động bình thường.

Tương tự, Duy Khánh cũng đang tạm khóa tài khoản Threads. Anh tài Jun Phạm đăng tải hình ảnh trong phần trình diễn cá nhân kèm dòng trạng thái: "Thôi người ta nói cái gì cũng đúng".

Dàn anh tài khác của "niên khóa 2024" như Tự Long, ST Sơn Thạch... cũng có những bài đăng trên trang cá nhân, được cho là động thái để bảo vệ các thành viên của Biệt đội tái xuất.

Tuy nhiên, sự bức xúc của một bộ phận khán giả vẫn chưa dừng lại. Những bình luận tiêu cực không chỉ nhắm đến dàn anh tài, mà còn công kích nhà sản xuất, ê-kíp sản xuất. Giám đốc âm nhạc là SlimV phải xóa bài đăng gần nhất liên quan chương trình.

Neko Lê là anh tài nhận nhiều phản ứng tiêu cực ở chương trình.

Dân mạng cũng đăng tải nhiều bài đăng, đòi NSX phải lên tiếng giải thích. Thậm chí, họ còn yêu cầu phía NSX phải thay đổi luật chơi để đảm bảo tính công bằng, khách quan cho đội ngũ người chơi mới lẫn thành viên cũ.

Đến thời điểm hiện tại, NSX vẫn giữ động thái im lặng, chưa lên tiếng trước những tranh luận, phản ứng từ người xem.

Trước đó, ngay từ tập 1, show thực tế quy tụ 34 anh tài này đã nhận ý kiến trái chiều. Bên cạnh thời lượng quá dài, lê thê, chương trình còn gây tranh cãi về kết quả. Khi những anh tài hát tốt, nhảy đẹp, visual sáng sân khấu và nỗ lực thay đổi lại thất thế trước dàn nghệ sĩ gạo cội với màn thể hiện an toàn, đơn giản, kém sức hút.