Báo động cho Cù Trọng Xoay, Đại Nghĩa

Sau vòng công diễn Hội ngộ, số điểm hỏa lực chính thức của từng anh tài được công bố. Cù Trọng Xoay, Đại Nghĩa và nhiều nghệ sĩ đang xếp cuối bảng tổng sắp.

Sau tập mở màn kéo dài 5 tiếng 38 phút, tập 2 của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai lên sóng tối 4/7 tiếp tục gây choáng với thời lượng 5 tiếng 45 phút. Tính đến thời điểm này, đây có thể là tập game show có độ dài kỷ lục trong những chương trình do nhà Yeah1 sản xuất.

Ở tập hai, các cặp đấu còn lại thuộc công diễn Hội ngộ tiếp tục ra quân, mang đến cho khán giả những bữa tiệc màu sắc khác nhau. Đáng chú ý là sự trở lại của Biệt đội tái xuất là 5 anh tài mùa đầu gồm BB Trần, Neko Lê, Thanh Duy, Duy Khánh, Jun Phạm.

Cũng sau tập này, số điểm hỏa lực chính thức của từng anh tài được công bố. Trong đó, dẫn đầu bảng tổng sắp là những cái tên như BB Trần, Jun Phạm, Duy Khánh, Hoàng Dũng, Thanh Duy.

Chông gai của Tùng Mint, Thái VG

Mở màn cuộc đấu ở tập hai là sự đụng độ giữa hai nhóm gồm Anh tài hào hoa và Anh tài nội lực. Thuận Nguyễn thuộc Anh tài hào hoa là thành viên trình diễn đầu tiên. Anh mang đến tiết mục Keep me in love, một sáng tác của Đỗ Hiếu, được mix-mastering để phù hợp với chất giọng của Thuận Nguyễn. Lần đầu hát, nam diễn viên lộ nhiều hạn chế về kỹ thuật, vũ đạo vụng về, song bù lại, anh nổi bật với visual sáng, chiều cao 1,88 m và sự tự tin trên sân khấu.

Tương tự Thuận Nguyễn, anh tài Lê Xuân Tiền của team Anh tài hào hoa cũng gặp bất lợi khi thể hiện sở đoản trên sân khấu của Anh trai vượt ngàn chông gai. Trong nhóm, Tùng Mint là thành viên gây bất ngờ nhất bởi khả năng vũ đạo điêu luyện, hát. Kết thúc màn biểu diễn nhóm, hai thành viên Lê Xuân Tiền và Tùng Mint đều tiết lộ gặp chấn thương ngay trước vòng công diễn Hội ngộ. Trong đó, Tùng Mint cho biết anh bị tai nạn, dẫn đến gãy xương sống, xương chậu đối diện nguy cơ bị liệt khi ghi hình phim điện ảnh.

"Trong hai tháng, tôi chỉ nằm trên giường, không thể đi lại được. Tôi đi tìm mọi cách, bó thuốc Nam, chạy chữa nhưng không đỡ. Bên chương trình gọi hỏi thăm rất nhiều. Sau đó, tôi đã gặp một bác sĩ và nỗ lực để kịp thời gian tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai", Tùng Mint chia sẻ, sau đó anh thể hiện màn dance-break, gây bất ngờ cho nhiều đồng nghiệp, khán giả tại trường quay.

Ở phía đội đối thủ là Anh tài nội lực gồm Đông Hùng, Hoàng Rob, Phùng Minh Cương. Trong đó, Phùng Minh Cương gặp khó khi hoàn toàn không biết hát. Nghệ sĩ xiếc sau đó được Đông Hùng huấn luyện cấp tốc về thanh nhạc để có thể đứng trên sân khấu. Bộ ba lần lượt mang tới Chờ người nơi ấy - Những bước chân lặng lẽ - Hoa đào. Sân khấu được đầu tư, không gian đậm chất điện ảnh. Các anh tài được phát huy thế mạnh của mình như xiếc, đánh đàn violin. Dù vậy, tổng thể tiết mục của cả ba rối rắm, thiếu sự liền mạch, hài hòa, gây cảm giác rời rạc.

Dù vậy, kết quả cuối cùng, Anh tài nội lực lại giành chiến thắng trước nhóm Anh tài hào hoa.

Bảng đấu thứ hai thuộc về Anh chàng nhà bên và Tổ đội sóng ngầm. Nếu team của Hoàng Tôn, Thái Lê Minh Hiếu và Osad mang đến màn trình diễn sôi động, năng lượng tươi trẻ, nhóm của Thái VG, Cheng, It’s Charles. cũng làm mới các ca khúc dân gian đương đại kết hợp hip-hop và RnB.

Các tiết mục của dàn anh tài ở tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai.

Ở Anh chàng nhà bên, Hoàng Tôn được đánh giá cao nhất. Anh hát, nhảy, đánh đàn piano và có tham gia rap, sáng tác trong tiết mục nhóm Move on.

Trong khi thách thức lớn của nhóm Tổ đội sóng ngầm là Thái VG. Rapper thừa nhận không biết nhảy và khó khăn khi kết hợp với hai thành viên trong tiết mục nhóm. HLV Rap Việt sau đó mang tới sân khấu một tiết mục do anh tự sáng tác với melody nhẹ nhàng. Thái VG cũng thử sức với việc hát, rap phần lớn bằng tiếng Việt.

Chia sẻ sau phần diễn, Thái VG khẳng định lý do anh dấn thân tham gia chương trình là vì muốn có thêm cơ hội làm nhạc cho Việt Nam và để mọi người biết được "Thái là ai".

Hai thành viên còn lại của Tổ đội sóng ngầm - Cheng, It’s Charles. nổi bật về kỹ năng trình diễn, hát, rap tốt. Bộ ba kết hợp ăn ý, hài hòa trong tiết mục trình diễn nhóm.

Song bất ngờ xảy đến khi Tổ đội sóng ngầm thua cuộc trước Anh chàng nhà bên.

Cú sốc của Hoàng Dũng, 14 Casper

Trở lại mùa hai, BB Trần, Neko Lê, Thanh Duy, Duy Khánh, Jun Phạm của Biệt đội tái xuất với tiết mục nhóm được dàn dựng công phu, tiết tấu sôi động, vũ đạo đồng đều. Dù vậy, các tiết mục cá nhân của bộ ngũ này kém hấp dẫn, thiếu sự liền mạch.

Đối thủ của Biệt đội tái xuất là nhóm Anh tài tình gồm Nguyễn Văn Chung, Hoàng Dũng, Vương Anh Tú và 14 Casper. Đội hình này có lợi thế lớn về sáng tác, sản xuất nhạc. Các thành viên đã tự viết thêm phần X-part cho bản hit ballad Nàng thơ của Hoàng Dũng.

BB Trần, Neko Lê, Thanh Duy, Duy Khánh, Jun Phạm của Biệt đội tái xuất trở lại mùa hai.

Để làm mới tiết mục, chủ nhân ca khúc Hoàng Dũng chủ động nhường phần hát chính cho 14 Casper, còn anh thể hiện màn rap melodic. Tiết mục trình diễn cá nhân của các anh tài đều nghiêng về hát ballad, chưa cho thấy khả năng về trình diễn.

Sau cùng, Anh tài tình phải chịu thất bại trước Biệt đội tái xuất.

Kết thúc vòng công diễn Hội ngộ, bảng điểm hỏa lực của các thành viên trong chương trình được công bố. 5 anh tài đứng đầu bảng tổng sắp lần lượt thuộc về BB Trần, Jun Phạm, Duy Khánh, Hoàng Dũng, Thanh Duy. Ngoài Hoàng Dũng, 4 thành viên còn lại đều là các anh tài từ mùa một.

Ở nhóm cuối cùng là Dũng DT (Cù Trọng Xoay), Will, Osad, K.O, Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Chung, Trịnh Thăng Bình... Đáng chú ý, 14 Casper đang ở mức báo động khi anh xếp hạng 34.

Ở phần cuối chương trình, nhà sản xuất cũng vinh danh 5 Chiến tướng xuất sắc của Công diễn Hội ngộ gồm BB Trần, Đông Hùng, Huỳnh Lập, Hoàng Tôn và Đinh Mạnh Ninh. Bên cạnh đó, danh hiệu "Chiến thắng của chiến thắng" thuộc về nhóm Anh tài nội lực (Đông Hùng - Hoàng Rob - Phùng Minh Cương).

Kết quả nói trên tiếp tục trở thành chủ đề tranh luận của khán giả trên các nền tảng mạng. Việc 14 Casper bị xếp cuối trong khi anh tài này hội tụ nhiều khả năng về hát, vũ đạo tốt, sáng sân khấu khiến một bộ phận khán giả bức xúc.

Bước sang thử thách mới, 10 nhóm cũ chính thức tan rã, chương trình thiết lập đội hình để chuẩn bị cho Công diễn 1 với chủ đề "Người đàn ông trên lưng ngựa". 34 Anh Tài sẽ được chia thành 8 Nhà với quy định có 7 bài hát đề bài chứa X-part và 1 bài X-song (bài hát sáng tác mới hoàn toàn).

Luật chia đội mang lại lợi thế lớn khi 5 Chiến tướng được quyền vào phòng chọn bài trước để làm thủ lĩnh. Các anh tài còn lại lần lượt vào chọn theo thứ tự bảng xếp hạng điểm hỏa lực cá nhân. Từ đây, những sự kết hợp bất ngờ và đầy tính toán về mặt chiến thuật đã diễn ra.

Ở lượt chọn đầu tiên của 5 chiến tướng, BB Trần là thủ lĩnh và lựa chọn tiết mục Buông tay, trong khi Huỳnh Lập nhanh chóng quyết định thể hiện Nhong Nhong Nhong.

Hoàng Tôn thử thách bản thân khi chọn sáng tác mới, còn Đinh Mạnh Ninh quyết định Quá khứ còn lại gì? và Đông Hùng thể hiện Xa.

Dàn anh tài sau đó lần lượt bước vào bên trong sân khấu để lựa chọn thủ lĩnh. Đông Hùng, Hoàng Dũng là những người cuối cùng hoàn thiện đội hình nhóm.

Đội hình chính thức của 8 nhà tại Công diễn 1 gồm Nhà Mỹ nam: BB Trần, Duy Khánh Zou Zou, Toki Thành Thỏ, Thuận Nguyễn, Lê Xuân Tiền; Nhà Hoa lửa: Hoàng Dũng, Thơm (Da LAB), Cheng, Hoàng Rob, Vương Anh Tú; Nhà Vinh quy bái tổ: Jun Phạm, Thanh Duy, Mew Amazing. Trong khi Nhà làm mạnh gồm Huỳnh Lập, Thái VG, Thái Lê Minh Hiếu; Nhà Soạn nhạc: Hoàng Tôn, Hà An Huy, Thỏ (Da LAB), Hồ Đông Quan, OSAD; Nhà Điện ảnh: Neko Lê, Phùng Minh Cương, Tùng Mint, Nguyễn Văn Chung; Nhà Củi lửa: Đinh Mạnh Ninh, Đại Nghĩa, It’s Charles., Trịnh Thăng Bình, Will; Nhà Ngoại ô: Đông Hùng, Dũng DT, K.O, 14 Casper.