Toan tính của NSX khi show có 34 anh tài lê thê đến sáng

Mùa trước của Anh trai vượt ngàn chông gai, các tập chỉ dao động hơn 2 tiếng. Song sang mùa hai, nhà sản xuất kéo dài thời lượng của show lên tới 5-6 tiếng.

Trở lại mùa hai, Anh trai vượt ngàn chông gai đến từ Yeah1 đang trở thành tâm điểm bàn luận của công chúng. Tập mở màn của chương trình kéo dài 5 tiếng 38 phút với những màn gặp gỡ, hội ngộ, giới thiệu, biểu diễn của dàn anh tài nhận những phản hồi trái chiều. Bên cạnh những ý kiến tích cực, cũng không ít người xem cho rằng thời lượng chương trình quá kéo dài, lê thê khiến cho họ bị mệt mỏi. Một bộ phận khán giả cũng để lại bình luận, yêu cầu phía nhà sản xuất nên biên tập, chỉnh sửa và thu gọn nội dung hơn thay vì sa đà vào tình tiết dư thừa, mảng miếng không cần thiết.

Tưởng như 5 tiếng 38 phút đã là độ dài kỷ lục cho một tập của show thực tế này, nhưng ê-kíp mới đây công bố thông tin tập hai phát sóng tối nay (4/7) cũng có thời lượng 5 tiếng 45 phút.

Theo chuyên gia, có nhiều lý do để đưa đến quyết định kể trên từ phía “ông lớn”.

Khán giả mất kiên nhẫn nhưng NSX hưởng lợi lớn

Giống mùa một, ở bản chiếu trên truyền hình, chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai có thời lượng khoảng 1,5 tiếng, tập trung vào các màn biểu diễn, chia sẻ của nghệ sĩ trên khấu. Trong khi đó, với tập chiếu trên nền tảng YouTube, thời lượng chương trình kéo dài gấp đôi.

Ở mùa hai, độ dài các tập càng được nhà sản xuất đẩy lên "kịch khung". Ở tập mở màn, chương trình 5 tiếng 38 phút, trong đó gần nửa thời lượng chỉ để giới thiệu dàn anh tài. Chỉ có 4 đội thi tham gia tranh đấu ở tập này.

Sau tập đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai, bên cạnh những lời khen cho mức độ đầu tư của chương trình, sự tỏa sáng của một số anh tài, không ít ý kiến cho rằng họ mất kiên nhẫn khi phải thức đến sáng để theo dõi toàn bộ chương trình.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Khanh Lường (Vicky) - Giảng viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT Việt Nam nhận định lý do quan trọng nhất để nhà sản xuất kéo dài thời lượng tập mở màn của chương trình đến từ việc họ đang muốn tạo ra một sự kiện, không đơn thuần là game show. Khán giả có nhiều nội dung để bàn luận, tạo ra các clip ngắn hơn và có điều kiện để tương tác trên mạng xã hội. Thời lượng phát sóng dài lại giúp tăng lượng thảo luận hơn, từ đó tạo hiệu ứng lan toả và giữ chương trình xuất hiện trên các bảng xếp hạng xu hướng lâu.

Tập mở màn của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai kéo dài đến rạng sáng.

Ngoài ra, đây không phải là mùa đầu tiên, chương trình này đã có cộng đồng người hâm mộ trung thành. NSX kỳ vọng khán giả sẵn sàng dành nhiều thời gian hơn để theo dõi đầy đủ màn ra mắt và giới thiệu các anh tài, các tiết mục. Đây chính là lợi thế mà không phải show nào cũng làm được.

Bên cạnh đó là áp lực về mặt tài chính của chương trình. Khi game show được đầu tư "khủng" về dàn cast nghệ sĩ, sân khấu, âm nhạc và công nghệ, chi phí cho chương trình cũng ngốn khoản lớn. Vì vậy, khi show dài hơn, nhiều "điểm chạm" của nhãn hàng như logo, sản phẩm hay phân đoạn quảng cáo cũng được lồng ghép vào tự nhiên và tinh tế hơn.

"Một tập phát sóng kéo dài giúp giữ chương trình được thảo luận trên mạng xã hội nhiều hơn qua nhiều clip ngắn hơn, nhiều nội dung hơn và tăng khả năng lên xu hướng. Tăng giá trị cho nhà tài trợ khi thời lượng xuất hiện của các thương hiệu dài hơn qua các hoạt động, thử thách hay các phân đoạn. Qua đó có thể chứng minh được hiệu quả đầu tư của nhà tài trợ. Giới thiệu đầy đủ dàn nghệ sĩ và câu chuyện của họ mà không gây ra cảm giác ưu tiên ai hơn. Nghệ sĩ nào cũng được kể câu chuyện của mình chi tiết. Vì vậy có thể kết nối với khán giả ngay từ tập 1 để tăng khả năng theo dõi ở các tập sau", theo chuyên gia.

Chung quan điểm, PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long, Giảng viên Cao cấp ngành Truyền thông Chuyên nghiệp, Đại học RMIT nhận định việc kéo dài thời gian của một tập phát sóng, nhằm đảm bảo việc nghệ sĩ được chia đều "đất diễn", không ai bị bỏ lại. Người chơi nào cũng có khoảnh khắc tỏa sáng, dù là nhỏ nhất.

Trong nhiều trường hợp, hợp đồng tham gia chương trình giữa nhà sản xuất và các nghệ sĩ (hoặc công ty quản lý của họ) có thể bao gồm các điều khoản về thời lượng lên hình tối thiểu, số lượng hoạt động, hoặc các phân đoạn cụ thể. Việc kéo dài chương trình là cách để đảm bảo những cam kết này được thực hiện, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các ngôi sao và đảm bảo sự hợp tác cho các mùa sau.

Ngoài ra, theo chuyên gia, một lý do khác khiến nhà sản xuất giữ nguyên thời lượng dài, không chỉnh sửa quá nhiều nhằm giảm bớt gánh nặng ở khâu hậu kỳ, biên tập.

NSX không nên lạm dụng

Ở góc độ của khán giả trung lập, họ sẽ cảm thấy mất kiên nhẫn, mệt mỏi khi theo dõi chương trình với thời lượng quá dài. Đây cũng là thử thách lớn mà nhà sản xuất phải đối mặt, bởi lẽ chương trình không thể chỉ phục vụ người hâm mộ trung thành mà bỏ qua khán giả đại chúng.

Bà Khanh Lường (Vicky) cho rằng nội dung chương trình có thể được thiết kế nhiều lớp. Phiên bản đầy đủ có thể phát sóng trên nền tảng số để fan trung thành được theo dõi đầy đủ hậu trường, câu chuyện chi tiết của nghệ sĩ. Và phiên bản được biên tập ngắn gọn hơn nhắm tới khán giả đại chúng qua truyền hình. Ngoài ra, còn tuỳ vào đối tượng khách hàng mục tiêu của từng nhà tài trợ mà sắp xếp phân bố trong các phiên bản.

Nhà sản xuất cần cắt giảm những phần không tạo ra giá trị vì khán giả không ngại xem dài, họ chỉ thiếu kiên nhẫn với những phân đoạn lê thê gượng gạo do lặp đi lặp lại các quảng cáo nhiều lần.

Theo chuyên gia, NSX không nên lạm dụng việc kéo dài các tập phát sóng lên tới 5-6 tiếng. Hiện tại, khán giả đang có rất nhiều sự lựa chọn chương trình để xem. Ngoài các nền tảng truyền thống, các kênh như TikTok, Netflix, YouTube. Ngoài ra, họ còn quen với việc theo dõi các dạng video ngắn như reels hay TikTok video. Vì vậy, điều họ đánh giá cao không phải là chương trình dài, mà là chương trình giữ được nhịp độ và cảm xúc. Nội dung càng dài, khán giả càng dễ nghỉ xen giữa chừng và chuyển qua các video cắt ngắn thay vì theo dõi trọn vẹn.

Bên cạnh đó, thời lượng quá dài cũng có thể làm giảm trải nghiệm của người xem hay của chính người hâm mộ. Dù đã là fan trung thành và sẵn sàng thức khuya để xem, nhưng về lâu dài thì điều đó khó duy trì. Một chương trình thành công cần tạo sự háo hức và cảm xúc tích cực cho người xem thay vì sự mệt mỏi sau mỗi lần phát sóng. Nội dung càng cô đọng trong 2-3 tiếng càng có hiệu quả hơn một tập 5 tiếng với nhiều nội dung bị lặp lại.

Bộ ba anh tài: Dũng DT, Đinh Mạnh Ninh và Thơm (Da LAB) thắng ở tập đầu tiên.

Tuy nhiên, nếu nhà sản xuất muốn giữ nội dung lớn, giải pháp phù hợp là phân tầng nội dung. Khi tập chính được biên tập chặt chẽ, những phần mở rộng như hậu trường, phần tương tác chi tiết hoặc bản đầy đủ có thể được phát hành trên nền tảng số.

Ở các thị trường giải trí quốc tế, việc có game show phát sóng kéo dài nhiều giờ trên bản YouTube cũng xảy ra nhưng không quá phổ biến, thường là các bản uncut, livestream hoặc hậu trường chứ không phải phiên bản chính được phát sóng.

Nổi bật là các chương trình giải trí của Hàn Quốc như Running Man, Street Woman Fighter và một số chương trình khác của Mnet đều có thêm clip hậu trường, fancam, biểu diễn hoặc nội dung độc quyền trên nền tảng số. Ở thị trường Âu-Mỹ thì có các game show như Love Island hay Big Brother cũng có thêm phiên bản livestream hoặc nội dung mở trên nền tảng số dành cho người hâm mộ.

Họ cũng đã áp dụng phương pháp phân tầng nội dung rất rõ rệt khi phiên bản chính được biên tập với nhịp độ nhanh, chỉ giữ nội dung quan trọng kết nối với số đông người xem; Phiên bản mở rộng dành cho fan “cứng" với toàn bộ diễn biến nội dung tương tác của nghệ sĩ. Nhờ vậy mà họ có thể đáp ứng được nhu cầu của khán giả đại chúng và cộng đồng fan trung thành.

Tập 1 của chương trình đang nhận những phản ứng trái chiều từ phía người xem.

Ngoài ra, họ cũng không đặt áp lực lên việc khán giả phải xem hết bằng cách tạo ra các nội dung ngắn như clip highlight, những màn trình diễn riêng, phỏng vấn và hậu trường. Vì vậy, một chương trình có thể tạo ra hàng trăm mảnh nội dung khác nhau.

"Chúng ta cũng có thể nhận ra rằng để có nội dung đủ để phát trong 5 tiếng, chương trình đang rất mạnh ở việc có chất liệu nội dung. Tuy nhiên, không cần thiết phải đóng gói trong một tập duy nhất. Khán giả ngày nay thích được lựa chọn cách xem hơn là bị bắt buộc theo một thời lượng cố định", chuyên gia kết luận.