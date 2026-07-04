Việt Nam đăng cai Miss Grand International 2027

Miss Grand International 2027 sẽ được tổ chức ở Việt Nam. Cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 9 hoặc 10/2027.

Ngày 3/7, bà Phạm Kim Dung, CEO Sen Vàng, đơn vị nắm bản quyền Miss Grand Vietnam, công bố thông tin Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai Miss Grand International 2027 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế). Cuộc thi dự kiến diễn ra vào khoảng tháng 9 hoặc 10/2027.

Thông qua video quảng bá được giới thiệu tại chương trình, ban tổ chức cho biết sẽ xây dựng hành trình đưa các thí sinh quốc tế khám phá những vùng di sản tiêu biểu của Việt Nam, góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người cũng như hình ảnh đất nước đến bạn bè thế giới.

Hoa hậu Yến Nhi và dàn á hậu Miss Grand Vietnam 2025.

Đây là lần thứ 3 Miss Grand International được tổ chức ở Việt Nam. Trước đó, cuộc thi từng diễn ra ở Việt Nam vào các năm 2017 và 2023.

Hiện tại, Miss Grand Vietnam 2026 đang sắp sửa bước những vòng thi quan trọng. Top 30 sẽ bước vào phần phỏng vấn kín và chấm mặt mộc vào ngày 16/7. Đến 23/7, vòng thi Best in Swimsuit sẽ diễn ra trước khi tổ chức đêm bán kết.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 dự kiến tổ chức vào ngày 31/7 để tìm ra người kế nhiệm đương kim Miss Grand Vietnam Nguyễn Thị Yến Nhi. Cô gái giành vương miện sẽ trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ.

Trước đó, Pháo - thí sinh lọt top 31 cuộc thi - đột ngột thông báo rời khỏi Miss Grand Vietnam 2026.

"Quyết định này được đưa ra trên cơ sở các bên chưa đạt được sự thống nhất đối với một số điều kiện hợp tác trong quá trình làm việc và không phản ánh bất kỳ mâu thuẫn, tranh chấp hay xung đột cá nhân nào giữa nghệ sĩ, đơn vị quản lý và BTC", phía rapper chia sẻ.

Sau đó, ban tổ chức cuộc thi cho biết quyết định của Pháo được đưa ra sau quá trình trao đổi và thống nhất với BTC, trên tinh thần tôn trọng, thiện chí và đồng thuận, nhằm bảo đảm sự phù hợp với kế hoạch cũng như định hướng của mỗi bên trong giai đoạn hiện tại.