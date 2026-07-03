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Giải trí

Buổi tổng duyệt trước lễ cưới của Taylor Swift và cầu thủ cao 1,96 m

  • Thứ sáu, 3/7/2026 16:51 (GMT+7)
  • 1 phút trước

Loạt hình ảnh đầu tiên ở buổi tổng duyệt trước lễ cưới của Taylor Swift được hé lộ. Dàn khách mời, phù dâu cũng có mặt tại New York để sẵn sàng cho hôn lễ thế kỷ.

Không khí trước thềm lễ cưới của Taylor Swift và Travis Kelce đang nóng lên hơn bao giờ hết. Ngày 2/7 (giờ địa phương), những hình ảnh đầu tiên về không gian tiệc tổng duyệt của cặp đôi quyền lực tại "thánh đường" Madison Square Garden (New York) đã chính thức hé lộ.

Theo Page Six, hàng loạt cổng hoa tươi cỡ lớn với tông màu cam đào chủ đạo, kết hợp cùng sắc xanh của lá cây đã được vận chuyển vào bên trong sân khấu. Trên mạng xã hội, các video rò rỉ cho thấy toàn bộ lễ đường được phủ trong ánh đèn hồng lãng mạn cùng những dải rèm lụa màu hồng tro sang trọng.

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Hình ảnh không gian buổi tổng duyệt trước lễ cưới của Taylor Swift và Travis Kelce. Ảnh: Page Six.

Phong cách "vườn địa đàng" này gợi nhắc đến màn cầu hôn ngập tràn hoa vào tháng 8 năm ngoái tại siêu biệt thự của Travis Kelce ở Kansas.

Các khách mời là hàng trăm ngôi sao hạng A, cầu thủ đã có mặt tại New York để sẵn sàng cho hôn lễ thế kỷ của cặp đôi. Mẹ của chú rể, bà Donna Kelce cùng các thành viên cũng đã đáp chuyến bay để chúc phúc cho vợ chồng con trai.

Selena Gomez - người bạn thân thiết gần 20 năm của Taylor Swift được xác nhận sẽ đảm nhận vai trò phù dâu. Trên đường đến bữa tiệc, cựu ngôi sao Disney đã khoe cận cảnh layout quyến rũ với chiếc đầm ren hoa đen kết hợp cùng khuyên tai kim cương lấp lánh.

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Selena Gomez - người bạn thân thiết gần 20 năm của Taylor Swift là phù dâu. Ảnh: IGNV.

Để đảm bảo tính riêng tư tuyệt đối, đội ngũ an ninh dày đặc đã được thắt chặt xung quanh Madison Square Garden. Các nhân viên bảo an đều phải đeo vòng tay nhận diện chuyên dụng. Bản thân Taylor Swift cũng được hộ tống nghiêm ngặt bằng xe SUV và tiến vào lễ đường từ khá sớm.

Để có được sự riêng tư tuyệt đối, Taylor Swift và Travis Kelce đã chi mạnh tay 3 triệu USD chỉ để thuê trọn vẹn đấu trường MSG trong 3 ngày. Ngoài ra, cặp đôi còn chi một khoản tiền lớn để thuê hơn 130 cảnh sát New York, bao gồm cả thám tử và lính mới, nhằm thiết lập hàng rào an ninh nghiêm ngặt xung quanh khu vực.

Theo nguồn tin độc quyền tiết lộ với truyền thông rằng Taylor Swift và ngôi sao bóng bầu dục thực chất đã hợp pháp hóa hôn nhân trước đó. Cặp sao đã chính thức kết hôn trong lễ cưới riêng tư trước đó tại Nashville, bang Tennessee.

Vào ngày 3/7, cả hai sẽ tiếp tục tổ chức một đại tiệc hoành tráng ngay tại Madison Square Garden với quy mô lên tới hơn 1.000 khách mời.

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  • Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Sinh ra và lớn lên tại Wyomissing, Pennsylvania, năm 14 tuổi cô dời đến Nashville, Tennessee để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc đồng quê. Cô ký hợp đồng cùng hãng thu âm độc lập Big Machine Records và trở thành nhạc sĩ trẻ tuổi nhất từng hợp tác với Sony/ATV Music Publishing. Cô là một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất mọi thời đại, với hơn 40 triệu album và 130 triệu đĩa đơn kỹ thuật số đã được tiêu thụ. Taylor Swift xuất hiện trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất (2016) của tạp chí Forbes.

    Bạn có biết: Album đầu tay cùng tên với đĩa đơn "Our Song" (2006) giúp Taylor là nghệ sĩ tự sáng tác trẻ tuổi nhất có bài hát đạt quán quân bảng xếp hạng Hot Country Songs.

    • Ngày sinh: 13/12/1989
    • Chiều cao: 1.80 m
    • Album: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017)
    • Tour: Fearless Tour (2009–10), Speak Now World Tour (2011-2012), The Red Tour (2013-2014), The 1989 World Tour (2015)
    • Tài sản: 280 triệu USD (6/2017)

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  • Selena Marie Gomez

    Selena Marie Gomez

    Selena Marie Gomez là ca sĩ và diễn viên người Mỹ, cô bắt đầu sự nghiệp của mình từ chương trình Barney & Friends khi mới 7 tuổi. Selena được biết đến với vai chính Alex Russo trong phim truyền hình dài tập Wizards of Waverly Place trên kênh Disney Channel. Sự nghiệp của cô đã mở rộng sang âm nhạc với album solo đầu tiên mang tên "Stars Dance" (2013) đứng đầu Billboard 200 của Mỹ. Năm 2008, Selena Gomez đã được chỉ định làm Đại sứ thiện chí của UNICEF.

    • Ngày sinh: 22/07/1992
    • Chiều cao: 1.65 m
    • Ca khúc: Round & round, Love you like a love song, For you, Come & get it,...

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