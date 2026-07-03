Ngôi sao F1 lần đầu nói về bạn gái Kim Kardashian

Lewis Hamilton khiến người hâm mộ phấn khích khi lần đầu nhắc đến bạn gái Kim Kardashian.

Theo Daily Mail, xuất hiện trên sân khấu giao lưu với người hâm mộ tại trường đua Silverstone trước thềm chặng British Grand Prix, ngôi sao F1 Lewis Hamilton (41 tuổi) đã khiến khán giả phấn khích khi công khai nhắc đến Kim Kardashian (45 tuổi).

Khi một người hâm mộ đặt câu hỏi vì sao dạo gần đây, trông anh hạnh phúc hơn và liệu có phải do có bạn gái, Hamilton đã bật cười. Sau một hồi chia sẻ về sự gắn kết với đội đua mới Ferrari, nhà vô địch thế giới không quên bổ sung đầy ẩn ý: "Tất nhiên rồi, lý do chắc chắn là vì Kim".

Lewis Hamilton khiến người hâm mộ phấn khích khi lần đầu nhắc đến bạn gái Kim Kardashian. Ảnh: LAT Images.

Đây là lần đầu tiên tay đua người Anh công khai thừa nhận mối quan hệ với ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ sau hàng loạt tin đồn hẹn hò nổ ra từ đầu năm 2026.

Sự kiện Silverstone năm nay không chỉ nóng trên đường đua mà còn rộn ràng ở hậu trường. Kim Kardashian cũng có mặt để tham gia một sự kiện thời trang do M&S tổ chức ngay tại khu vực gần trường đua.

Tại đây, tỷ phú kiêm ngôi sao truyền hình cũng chính thức lên tiếng về khoảnh khắc "gây bão" mạng xã hội tại Monaco Grand Prix tháng trước. Khi đó, Kim bị chỉ trích vì vô tình lấy chiếc khăn lau của Kimi Antonelli - tay đua 19 tuổi của đội Mercedes, người vượt qua Hamilton và giành chiến thắng - để lau mặt sau màn phun sâm banh ăn mừng.

Lewis Hamilton và Kim Kardashian vốn là bạn bè lâu năm trước khi tiến đến mối quan hệ yêu đương. Cặp đôi lần đầu làm rộ tin đồn hẹn hò sau chuyến du lịch chung tại Nhật Bản và kỳ nghỉ lãng mạn ở Anh vào đầu năm nay. Tháng 2, cả hai cũng bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau trên màn hình lớn tại siêu cúp Super Bowl.

Nguồn tin thân cận của cặp sao chia sẻ với tờ Us Weekly: "Vì xuất phát điểm là tình bạn, những người thân thiết đều tin rằng đây sẽ là bến đỗ cuối cùng của cả hai. Họ rất nghiêm túc và nỗ lực duy trì tình cảm dù lịch trình bận rộn, khoảng cách địa lý".

Kim Kardashian (đã có 4 con với chồng cũ Kanye West) được cho là rất say đắm tính cách phóng khoáng và nguồn năng lượng tích cực của tay đua F1. Gia đình của Kim cũng dành nhiều lời khen ngợi và ủng hộ mối quan hệ này.