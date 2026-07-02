Tăng Thanh Hà tái xuất sau 13 năm

Sau 13 năm vắng bóng khỏi màn ảnh, Tăng Thanh Hà tái xuất với dự án “Hoàng hậu cuối cùng”. Việc cô tái xuất nhận sự chú ý từ giới chuyên môn lẫn công chúng.

Chiều 2/7, buổi công bố phim Hoàng hậu cuối cùng diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ ê-kíp thực hiện gồm đạo diễn, nhà sản xuất Bảo Nhân - Nam Cito, dàn diễn viên gồm Tăng Thanh Hà, Ma Ran Đô, Diệu Đức, Trâm Anh, Hồng Vân, Thân Thúy Hà...

Sự xuất hiện của Tăng Thanh Hà tại sự kiện gây chú ý. Cô diện thiết kế lụa sang trọng và kiểu tóc ngắn uốn xoăn. Bộ phim đánh dấu màn tái xuất của nữ diễn viên sau 13 năm rời xa màn ảnh. Bộ phim cuối cùng mà cô đóng là Mỹ nhân kế (2013) của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Tăng Thanh Hà trở lại màn ảnh sau 13 năm. Ảnh: Phương Lâm.

Trong phim, cô đóng vai Hoàng hậu Nam Phương hoàng hậu. Ma Ran Đô đảm nhận vai Hoàng đế Bảo Đại.

Chia sẻ tại buổi giao lưu với báo giới, nhà sản xuất Nam Cito cho biết tiêu chí lựa chọn diễn viên là sự phù hợp với tinh thần của nhân vật. "Ngoại hình, khí chất hay chemistry đều rất quan trọng. Chúng tôi không tìm kiếm người nổi tiếng hay giống nguyên mẫu nhất. Ê-kíp tìm kiếm một người khiến khán giả tin đây chính là nhân vật. Và với chúng tôi, lựa chọn casting thành công, đó là khi xem phim, khán giả quên đi người diễn viên đó và chỉ nhìn thấy nhân vật trên màn ảnh".

Về phía Tăng Thanh Hà, nữ diễn viên cho biết cô rất hồi hộp, lo lắng trong lần tái xuất màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng. Chia sẻ về lý do trở lại, nữ diễn viên nói: "Tôi nghĩ rằng là ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn, ưu tiên và những điều khiến trái tim mình rung động khác nhau. Tôi đã từng khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật hết mình vì đam mê và không có gì để hối tiếc cả. Và sau đó đó là 13 năm dành trọn cho công việc kinh doanh, cho gia đình, cho vai trò làm mẹ. Và đó cũng là một cái khoảng thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc, rất trọn vẹn. Và giờ đây thì các con cũng đã tự lập rất nhiều, công việc kinh doanh khá ổn định, tôi lại khao khát một lần nữa được sống với nhân vật".

Theo nữ diễn viên, khi nhận lời mời từ nhà sản xuất về vai Hoàng hậu Nam Phương trong Hoàng hậu cuối cùng, cô cân nhắc rất nhiều. Sau quá trình suy nghĩ, cô quyết định tham gia vì không muốn bản thân nuối tiếc sau này.

"Tôi nghĩ rằng nếu như mình làm mọi việc với tất cả sự chân thành, nỗ lực và làm việc một cách nghiêm túc, tử tế và tìm được niềm vui trong việc mình làm, đó là một hành trình rất đẹp. Và thực sự là tôi đã có một cuộc hành trình rất đẹp cùng với Hoàng hậu cuối cùng. Cảm ơn sự yêu thương của tất cả mọi người đã dành cho tôi. Tôi không dám hứa rằng mình sẽ làm được điều gì to tát cả. Nhưng trong mỗi việc mình làm, tôi xin hứa rằng sẽ luôn nỗ lực và cố gắng hết mình", cô nói.

Hoàng hậu cuối cùng khởi quay ngày 20/3, bối cảnh chính diễn ra tại Điện Kiến Trung - Đại Nội Huế. Tác phẩm lấy cảm hứng từ thiên tình sử có thật của Hoàng hậu Nam Phương và Hoàng đế Bảo Đại.

Tăng Thanh Hà sinh năm đã rời xa showbiz hơn 10 năm qua. Người đẹp dành thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh. Nữ diễn viên hiện có cuộc sống viên mãn bên chồng là doanh nhân Louis Nguyễn và ba con: Richard, Chloe và Mason. Ngoài công việc kinh doanh, Tăng Thanh Hà dành nhiều thời gian cho gia đình và các hoạt động ngoài trời. Cô cùng chồng con thường đi dã ngoại, trekking hoặc cắm trại giữa thiên nhiên để thư giãn sau thời gian làm việc.

Tăng Thanh Hà mới đây tâm sự sau 3 lần sinh con, vóc dáng cô không thay đổi nhiều. Chỉ riêng đôi mắt khó trở lại như xưa. Tuy nhiên, Tăng Thanh Hà dần học cách làm quen và coi điều đó như một kiệt tác của hành trình làm mẹ.

“Cũng từ đó, mình nhận ra khi chúng ta lớn lên, cơ thể và gương mặt sẽ thay đổi không phải đẹp hơn hay xấu đi, mà là trở nên khác biệt, mang một vẻ đẹp rất riêng của sự trải nghiệm. Ai rồi cũng có một phiên bản của đôi mắt sâu ấy là dấu vết của hành trình, yêu thương và những ký ức để nhớ”, Tăng Thanh Hà chia sẻ.