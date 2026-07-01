Tình trạng của nghệ sĩ Minh Hòa sau khi bị đột quỵ

Bình Tinh cho biết nghệ sĩ Minh Hòa đã qua cơn nguy kịch. Ông đang điều trị tại bệnh viện An Bình (TP.HCM).

Trưa 1/7, Bình Tinh thông tin về bệnh tình của nghệ sĩ Minh Hòa sau khi nhập viện điều trị đột quỵ. Theo nữ nghệ sĩ, ông đã qua cơn nguy kịch, hiện vẫn theo dõi, điều trị tại khoa Đột quỵ, bệnh viện An Bình (TP.HCM). Nghệ sĩ Minh Hòa đã cử động được chân, tay, nhưng não vẫn ở tình trạng nguy hiểm.

"Tất cả còn là cả một thời gian dài chưa biết như thế nào. Trước mắt, con đường trở lại nghề hát của anh sẽ không còn nữa. Đau lòng với một kiếp người. Hiện tại, tôi chỉ biết hết lòng, hết sức và nguyện cầu Phật che chở cho anh. Còn lại không nói trước được điều gì cả", Bình Tinh chia sẻ.

Nghệ sĩ Bình Tinh vào thăm đàn anh ở bệnh viện. Ảnh: @binhtinh.

Theo Bình Tinh, cô đang hỗ trợ gia đình nghệ sĩ Minh Hòa, thanh toán viện phí cho ông. Toàn bộ số tiền đồng nghiệp, khán giả ủng hộ cho nghệ sĩ Minh Hòa thông qua NSND Hữu Quốc sẽ được cất giữ và sử dụng khi cần thiết.

"Cảm ơn tất cả trái tim yêu thương của mọi người hướng về nghệ sĩ Minh Hòa. Một nghệ sĩ nghèo, bạc phận nhưng chắc chắn anh sẽ rất ấm áp khi biết mọi người luôn bên mình. Dù như thế nào cũng phải cố gắng anh nha", Bình Tinh bày tỏ.

Nghệ sĩ Minh Hòa nhập viện cấp cứu vào tối 30/6, sau khi trải qua một số triệu chứng bất thường. Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận nghệ sĩ Minh Hòa bị đột quỵ, vỡ mạch máu não, tình trạng nguy kịch, có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Hiện nam nghệ sĩ vẫn đang theo dõi, điều trị tại khoa Đột quỵ của bệnh viện. Vợ và con trai của nghệ sĩ Minh Hòa ở bên cạnh, chăm sóc anh.

Nghệ sĩ Minh Hòa sinh năm 1974. Anh hiện là nghệ sĩ thuộc đoàn cải lương Huỳnh Long. Trước đây, nghệ sĩ từng có thời gian hoạt động ở nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.

Cuộc sống của vợ chồng nghệ sĩ Minh Hòa khó khăn, thu nhập bấp bênh. Vợ chồng anh và con trai đang ở nhà thuê tại TP.HCM.