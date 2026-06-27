Phim của Thanh Hằng gặp nguy

"Mesdames Thanh Sắc" - dự án đánh dấu sự trở lại của Thanh Hằng đang thu tiền nhỏ giọt ngoài phòng vé. Tác phẩm mới vượt mốc hơn 12 tỷ đồng, cách rất xa điểm hòa vốn.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, sau hơn 7 ngày công chiếu chính thức, Mesdames Thanh Sắc chỉ ghi nhận con số hơn 12 tỷ đồng ngoài phòng vé. Tác phẩm đã đi qua giai đoạn có thể ăn nên làm ra tại rạp. Ngày 26/6, phim đang sụt giảm suất chiếu với khoảng 478 suất/ngày. Số vé bán ra trên 2.000, tỷ lệ lấp đầy rạp ở mức thấp.

Trong sáng 27/6, suất chiếu của phim là 263, bán được khoảng 1.400 vé, thu hơn 140 triệu đồng.

Với tình hình bán vé nói trên, doanh thu Mesdames Thanh Sắc gây thất vọng. Phim đang cách rất xa điểm hòa vốn và dự đoán sẽ gây thua lỗ cho nhà sản xuất sau khi rời rạp.

Thanh Hằng đối diện nguy cơ lỗ trong dự án trở lại sau nhiều năm. Ảnh: FBNV.

Những ngày qua, Thanh Hằng và dàn diễn viên vẫn tích cực tham gia các hoạt động cinetour, giao lưu với khán giả ở nhiều cụm rạp. Ê-kíp dự án cũng nỗ lực triển khai nhiều nội dung, quảng bá trên báo giới, social để lôi kéo khán giả ra rạp ở tuần thứ hai.

Theo ghi nhận, đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé Việt vài ngày qua đang là sự thống lĩnh của các phim ngoại. Lầu chú hỏa đang ở vị trí thứ 5 bảng tổng sắp và ghi nhận con số hơn 66 tỷ đồng , giúp nhà sản xuất có lãi.

Mesdames Thanh Sắc xoay quanh cuộc đời của đại mỹ nhân Cầm Thanh (Thanh Hằng) và Madame Sắc (Hồng Ánh) - bà chủ vũ trường Kim Đô giàu có và sở hữu nhiều kim cương. Từng một thời gắn bó, hai người phụ nữ xảy ra cuộc đối đầu căng thẳng vì người đàn ông (Lương Thế Thành) dẫn đến những sự kiện gây rúng động.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ vụ đánh ghen gây chấn động Sài Gòn thập niên 1960, đánh dấu sự trở lại của Thanh Hằng sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh. Nữ siêu mẫu đảm nhận vai Cầm Thanh - đệ nhất vũ nữ bị cuốn vào vòng xoáy của tham vọng, tình yêu và thù hận, kéo theo tấn bi kịch khủng khiếp.

Đây là một vai diễn không hề dễ dàng với Thanh Hằng. Không phủ nhận diễn viên sau nhiều năm trở lại đã có sự chín muồi, trưởng thành hơn về diễn xuất. Một số phân đoạn nội tâm cho thấy diễn viên có sự dụng công trong cách quan sát, lột tả cảm xúc nhân vật. Dù vậy, màn thể hiện của Thanh Hằng vẫn còn những khuyết điểm. Cô mắc lỗi lên tông giọng, khiến những lời thoại như đang lơ lửng trong một vở kịch nào đó chứ không phải cuộc trò chuyện đời thường. Cách đài từ cũng chưa đủ cảm xúc, một vài cảnh mà điển hình là “dừng xe đi” trở nên gượng gạo.