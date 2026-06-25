Luật sư nói về vụ dùng AI sửa thư trúng tuyển ĐH Columbia của Bảo Ngọc

Luật sư cho biết tùy theo tính chất của sự việc, cơ quan chức năng có thể xem xét xử phạt vi phạm hành chính Bảo Ngọc về việc đăng tin gây nhầm lẫn, sai sự thật.

Vụ việc Hoa hậu Bảo Ngọc vướng ồn ào liên quan đến thư trúng tuyển Đại học Columbia đang thu hút sự quan tâm, bàn luận của dân mạng, cộng đồng fan sắc đẹp vài ngày qua. Tính đến thời điểm hiện tại, Bảo Ngọc đã hai lần lên tiếng về sự việc song lùm xùm vẫn chưa khép lại.

Trong thông báo gần nhất, Bảo Ngọc xin lỗi và thừa nhận sai sót. Hoa hậu cho biết quản trị viên fanpage đã sử dụng công cụ AI để hỗ trợ che thông tin cá nhân. Trong quá trình xử lý, AI tự động tái tạo sai một số ký tự trên văn bản, dẫn đến những lỗi như dòng chữ "ho tuition" thay vì "no tuition". Người đẹp nhấn mạnh đây là lỗi kỹ thuật phát sinh ngoài ý muốn và ê-kíp đã thiếu cẩn trọng khi không đối chiếu lại với tài liệu gốc trước khi đăng tải. Cô khẳng định không có bất kỳ cá nhân nào cố ý chỉnh sửa nội dung thư tuyển sinh nhằm thay đổi kết quả tuyển sinh hoặc tạo ra thông tin sai lệch.

"Sau khi phát hiện sai sót, Bảo Ngọc đã ngay lập tức kiểm tra lại toàn bộ thông tin liên quan và chủ động gỡ bỏ nội dung để tránh tiếp tục tạo ra những hiểu lầm không đáng có. Là người trực tiếp chia sẻ thông tin tới công chúng, Bảo Ngọc xin nhận trách nhiệm về sự sơ suất này và thành thật xin lỗi khán giả đã quan tâm, góp ý", cô nói.

Bảo Ngọc vướng ồn ào liên quan đến thư trúng tuyển Đại học Columbia. Ảnh: FBNV.

Ở góc độ pháp lý, trao đổi với Tri Thức - Znews về vụ việc, luật sư Huỳnh Thanh Tâm, công ty luật TNHH CNC Việt Nam, Đoàn luật sư TP.HCM cho biết không phải mọi hành vi chỉnh sửa bằng AI đều vi phạm pháp luật. Vụ việc của Bảo Ngọc chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tùy theo tính chất của sự việc, cơ quan chức năng có thể xem xét xử phạt vi phạm hành chính về việc đăng tin gây nhầm lẫn, không đúng sự thật.

Theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP, mức xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi cung cấp hoặc chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội.

Luật sư cho rằng về phía nhà trường, cụ thể là Đại học Columbia, họ sẽ đối chiếu các quy định của nước sở tại cũng như quy định nội bộ của nhà trường để xem xét dựa trên mức độ sai lệch, ảnh hưởng của thông tin này. Đến thời điểm hiện tại, nhà trường chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vụ việc liên quan đến Bảo Ngọc. Điều này cho thấy sự cẩn trọng từ phía nhà trường cũng như cần đánh giá đầy đủ, chính xác, khách quan về vụ việc.

Song về mặt tác động xã hội, vụ việc đã gây ra phản ứng tiêu cực và ảnh hưởng lớn đến hình ảnh, uy tín của Hoa hậu Bảo Ngọc, đặc biệt là trước thềm cuộc thi Miss World 2026.

"Sự việc của Bảo Ngọc là bài học cho nhiều người đẹp Việt nói riêng và những người nổi tiếng nói chung. Họ phải chịu hậu quả lớn khi lạm dụng AI mà không kiểm chứng, đặc biệt là trong môi trường showbiz. Các cuộc thi sắc đẹp ngày càng chú trọng đến tài năng, tri thức chứ không đơn thuần là vẻ đẹp hình thể. Việc xử lý đúng mực, thái độ trung thực và xử lý khủng hoảng truyền thông tốt, là cách để Bảo Ngọc vượt qua ồn ào này", luật sư nói thêm.