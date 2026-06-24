Lễ cưới của Lan Thy và chồng nhạc trưởng

Lan Thy và chồng nhạc trưởng tổ chức lễ cưới kín đáo. Chú rể, cô dâu xúc động, khóc trong ngày đặc biệt.

Tối 24/6, Lan Thy và nhạc trưởng Dustin Tiêu đăng tải loạt khoảnh khắc trong lễ cưới riêng tư diễn ra vài ngày trước. Ngày vui của cô dâu, chú rể có sự hiện diện của người thân, bạn bè và số ít đồng nghiệp.

Trong ngày đặc biệt, Lan Thy diện đầm ren cúp ngực gợi cảm. Trong khi chú rể lịch lãm với bộ suit trắng. Cả hai thực hiện những nghi thức truyền thống trong hôn lễ. Lan Thy và nhạc trưởng Dustin Tiêu nhiều lần xúc động, khóc khi nói lời thề nguyện.

"Đám cưới ấm cúng của Dustin và Lan Thy đúng như một giấc mơ mà mình đã hình dung suốt những năm tháng trưởng thành. Gặp được người mình yêu, nên duyên và được sự chúc phúc rất nồng ấm của các anh em bạn hữu là một món quà vô giá mà Dustin đã nhận được từ dịp này. Con cảm ơn ba mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng con để con có ngày hôm nay. Cảm ơn gia đình của vợ Lan Thy đã nuôi dưỡng và tin tưởng gả cho con một người bạn thân tuyệt vời", nhạc trưởng Dustin Tiêu chia sẻ.

Lễ cưới của vợ chồng Lan Thy. Ảnh: FBNV.

Sau lễ cưới riêng tư, vợ chồng Lan Thy sẽ tổ chức một bữa tiệc vào ngày 20/7.

Lan Thy sinh năm 1998, xuất phát điểm là người mẫu ảnh. Cô từng dừng học trường y để theo đuổi con đường diễn xuất. Cô được biết đến khi tham gia phim điện ảnh Em và Trịnh, Công tử Bạc Liêu, Âm dương lộ. Năm 2025, nữ diễn viên góp mặt trong series Tiệm ăn của quỷ (Devil's Diner) của Hàm Trần.

Nữ diễn viên có vẻ ngoài thanh tú, mái tóc dài, nụ cười tươi tắn. Cô lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim nhờ khuôn mặt đậm chất điện ảnh.

Dustin Tiêu (tên thật là Tiêu Nguyễn Đức Anh) sinh năm 1997, là nhạc trưởng. Anh từng tốt nghiệp trung cấp piano chuyên nghiệp ở Nhạc viện Gracias Music Preparatory School (Hàn Quốc), sau đó theo học tại Nhạc viện Mahanaim (New York, Mỹ). Ngoài ra, Dustin đã hoàn thành khóa đào tạo chỉ huy hợp xướng và chỉ huy dàn nhạc với những giáo viên hàng đầu đến từ Đại Học Yale và Viện âm nhạc Quốc gia Bulgaria.