Thiếu gia tập đoàn Singha đến Việt Nam

Psi Scott bất ngờ đến TP.HCM và gặp gỡ các fan tại đây. Thiếu gia tập đoàn Singha diện trang phục giản dị, thân thiện ký tặng người hâm mộ.

Trên trang cá nhân, Psi Scott đăng tải loạt khoảnh khắc trong buổi gặp gỡ fan tại TP.HCM. Anh được đông đảo người hâm mộ chào đón tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Thiếu gia tập đoàn Singha được fan tặng hoa, quà và nón lá.

Trong buổi giao lưu với fan sau đó, Psi Scott diện trang phục giản dị, thân thiện ký tặng, nói chuyện cùng người hâm mộ. Anh còn tự tay cắt bánh kem và tặng cho từng fan.

"Buổi gặp fan đầu tiên của tôi tại Việt Nam", Psi Scott chú thích dưới một bài đăng.

Psi Scott gặp fan ở TP.HCM. Ảnh: IGNV.

Thời gian gần đây, Psi Scott chăm chỉ tham gia nhiều sự kiện giải trí. Tại chung kết Miss Grand International All Star 2026 diễn ra tại Thái Lan vào tối 31/5, anh ngồi ghế giám khảo.

Trước đó, Psi Scott từng gây chấn động dư luận xứ chùa vàng khi công khai bóc mẽ gia đình. Thiếu gia tập đoàn Singha đăng tải clip trên Instagram, cáo buộc anh trai ruột là Pi Scott từng xâm hại tình dục mình trong thời gian dài, từ khi còn nhỏ cho tới lúc trưởng thành. Theo lời Psi, điều khiến anh đau lòng không chỉ là hành vi của anh trai, mà còn ở việc nhiều người trong gia tộc biết chuyện nhưng không ai đứng ra bảo vệ.

Bên cạnh việc tố anh trai xâm hại tình dục, Psi còn tiết lộ bản thân đang bị mẹ ruột khởi kiện, liên quan đến căn nhà ở Hua Hin - phần tài sản thừa kế do ông ngoại để lại.

Vụ việc kéo theo hàng loạt lùm xùm, lời qua tiếng lại giữa hai bên. Mọi chuyện gần như ngã ngũ khi Psi đăng tải đoạn ghi âm là bằng chứng cho việc anh từng bị anh trai ruột xâm hại. Ngay sau đó, Pi bị đuổi việc khỏi tập đoàn Singha, trong khi Psi nhận được sự ủng hộ, động viên từ nhiều khán giả khi đã dũng cảm đấu tranh.