Cô gái đăng ảnh nhạy cảm của Hải Đăng Doo bị phạt 7,5 triệu đồng

Công an TP Đà Nẵng xử phạt L.P.T.N. vì hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định pháp luật".

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng, L.P.T.N. (SN 2003) bị phạt về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật". Mức xử phạt là 7,5 triệu đồng theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022).

L.P.T.N. (SN 2003) bị phạt về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật". Ảnh: Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận được tin báo của Đỗ Hải Đăng (nghệ danh: Hải Đăng Doo), sinh năm 2000, trú phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang về việc tối 6/5, hình ảnh cá nhân của anh bị một tài khoản Facebook khác đăng tải lên mạng xã hội khi không được sự đồng ý và làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín.

Sau khi nhận được tin báo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và xác định bà L.P.T.N. (sinh năm 2003, trú phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) là người thực hiện hành vi nêu trên và tiến hành mời làm việc. Tại Cơ quan Công an, N. thừa nhận là người đã đăng đoạn video có hình ảnh của ông Đăng lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý nhằm mục đích câu like, câu view, thu hút lượt tương tác, làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín, danh dự.

Sau vụ việc, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng mạng xã hội, tôn trọng quyền riêng tư, hình ảnh và thông tin cá nhân của người khác; Tuyệt đối không tự ý thu thập, đăng tải, phát tán hoặc chia sẻ hình ảnh, video, thông tin của tổ chức, cá nhân khác lên không gian mạng khi chưa được sự đồng ý, đặc biệt là những nội dung mang tính chất bôi nhọ, xúc phạm hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác.

Mọi hành vi vi phạm trên không gian mạng đều sẽ bị cơ quan chức năng truy vết và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp phát hiện hình ảnh, thông tin cá nhân của mình bị người khác sử dụng trái phép, người dân cần bình tĩnh lưu lại các bằng chứng và nhanh chóng trình báo sự việc cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Vào tối 6/5, loạt ảnh được cho là có liên quan tới Hải Đăng Doo lan truyền khắp mạng xã hội và gây xôn xao dư luận. Hình ảnh do một cô gái chia sẻ. Tấm hình được chụp tại khách sạn ở Đà Nẵng và cô gái cũng trực tiếp nhắc tên nam ca sĩ.

Trong bức ảnh lan truyền, dân mạng chú ý tới một vật thể bị nghi là bóng cười xuất hiện trong phòng. Ngoài ra, hình ảnh còn để lộ một nam giới mặc áo choàng khách sạn. Người này được cho là Hải Đăng Doo. Ngay sau đó, loạt ảnh nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng, kéo theo tranh cãi dữ dội.

Trước phản ứng từ cộng đồng mạng, chủ tài khoản đăng tải bài viết sau đó xóa toàn bộ nội dung và lên tiếng giải thích. Người này cho biết những hình ảnh được chia sẻ trước đó thực chất có sự can thiệp của AI nhằm “làm nội dung”.

Theo lời giải thích, cô gái muốn chụp ảnh cùng Hải Đăng Doo sau khi gặp nam ca sĩ tại photobooth ở Đà Nẵng nhưng không có cơ hội. Vì vậy, cô sử dụng công nghệ AI để tạo hình ảnh đăng lên mạng xã hội.