Bảo Ngọc thừa nhận có 'xử lý' vụ bị tố làm giả thư trúng tuyển Đại học Columbia

Hoa hậu khẳng định thư trúng tuyển là văn bản do Đại học Columbia cấp và nội dung liên quan đến trường học, chương trình đào tạo. Tuy nhiên, cô có "xử lý hình ảnh".

Trưa 23/6, Hoa hậu Bảo Ngọc chính thức phản hồi về nghi vấn phông bạt, làm giả thư trúng tuyển Đại học Columbia. Hoa hậu khẳng định thư trúng tuyển là văn bản do Đại học Columbia cấp và nội dung liên quan đến trường học, chương trình đào tạo, kết quả tuyển sinh hoàn toàn không có bất kỳ sự thay đổi nào so với tài liệu gốc.

"Trong quá trình chuẩn bị hình ảnh để đăng tải công khai, một số thông tin cá nhân và dữ liệu cần được bảo mật đã được ẩn đi nhằm đảm bảo quyền riêng tư. Cách thức trình bày hình ảnh sau khi xử lý đã dẫn đến những băn khoăn và thắc mắc. Bảo Ngọc ghi nhận những ý kiến này và nhận thấy đây là điều cần được thực hiện cẩn trọng hơn. Sau khi rà soát, Bảo Ngọc và ê-kíp đã cập nhật lại hình ảnh theo hướng rõ ràng, phù hợp hơn, đồng thời bảo đảm giữ nguyên nội dung của tài liệu gốc trong phạm vi thông tin được phép công khai", cô chia sẻ.

Bảo Ngọc lên tiếng về nghi vấn phông bạt, làm giả thư trúng tuyển Đại học Columbia. Ảnh: FBNV.

Liên quan đến kế hoạch học tập, vì lý do khách quan cũng như ưu tiên cho các công việc cần triển khai hiện tại, Bảo Ngọc cho biết đã sắp xếp để bắt đầu chương trình Thạc sĩ tại Đại học Columbia sang tháng 5/2027.

"Bảo Ngọc trân trọng sự quan tâm, góp ý và những thắc mắc từ khán giả trong thời gian qua. Đây là những phản hồi giúp Bảo Ngọc nhìn nhận mọi việc một cách thận trọng hơn trong quá trình chia sẻ các thông tin cá nhân trước công chúng", cô cho biết.

Trước đó, Bảo Ngọc khoe thông báo trúng tuyển thạc sĩ ngành Khoa học và Chính sách môi trường tại Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (SIPA), Đại học Columbia (Mỹ).

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, bàn luận. Một bộ phận dân mạng sau đó soi ra hình ảnh thư trúng tuyển được nàng hậu đăng tải có dấu hiệu bất thường. Cụ thể, bức thư xuất hiện lỗi chính tả khi cụm từ "no tuition" (tạm dịch: miễn học phí) bị viết nhầm thành "ho tuition". Tên của Giám đốc chương trình học là "Dr. Steven Cohen" cũng bị viết nhầm thành "Dr. Steve Cohen". Đây được cho là những lỗi hiếm khi xảy ra, đặc biệt với một trường Đại học danh tiếng của Mỹ.

Ngoài ra, ở đầu thư ghi rõ người nhận được mời nhập học chương trình Thạc sĩ Hành chính công ngành Khoa học và Chính sách Môi trường. Tuy nhiên, ở đoạn cuối thư lại ghi người nhập học "được đào tạo nâng cao về chính sách kinh tế". Nhiều ý kiến cho rằng đây là dấu hiệu của việc sao chép nội dung từ một bức thư mời nhập học của ngành Chính sách Kinh tế, nhưng quên không đồng bộ lại tên ngành. Phía Bảo Ngọc sau đó có động thái chỉnh sửa bài đăng, thay bằng thư mời khác có thêm thông tin cô nhận học bổng trị giá 15.000 USD .