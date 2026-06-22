NSX lên tiếng tin Trung Quân, Châu Đăng Khoa rút khỏi show Anh trai

Tại buổi họp báo Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai, nhà sản xuất phản hồi thông tin Trung Quân, Châu Đăng Khoa rút khỏi chương trình.

Chiều 22/6, buổi họp báo ra mắt 34 anh tài của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai diễn ra ở TP.HCM. Sự kiện quy tụ nhà sản xuất, giám đốc âm nhạc, đạo diễn chương trình cùng dàn nam nghệ sĩ.

Các anh tài tham gia chương trình gồm Đại Nghĩa, Dũng DT, Nguyễn Văn Chung, Thái VG, Tùng Mint, Thanh Duy, Thỏ (Da LAB), Trịnh Thăng Bình, Hoàng Tôn, Thơm (Da LAB), Jun Phạm, Đinh Mạnh Ninh, Vương Anh Tú, Will, Mew Amazing, Neko Lê, BB Trần, Hoàng Rob, Thuận Nguyễn, Huỳnh Lập, Đông Hùng, Toki Thành Thỏ, It’s Charles., Duy Khánh, Cheng, K.O, Hoàng Dũng, Lê Xuân Tiền, Osad, 14 Casper, Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu, Hà An Huy, Phùng Minh Cương.

Dàn anh tài góp mặt tại sự kiện công bố Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai.

Trong buổi giao lưu với báo giới, bà Ngô Thị Vân Hạnh, Tổng giám đốc Yeah1, đại diện nhà sản xuất chia sẻ về những thay đổi trong mùa hai của show thực tế.

Theo nhà sản xuất, năm nay format chương trình được xây dựng với tính đối đầu và kịch tính cao hơn. X-Part và X-Song trở thành những yếu tố xuyên suốt các vòng thi, góp phần tạo nên những thử thách mới dành cho các anh tài. Đáng chú ý, danh hiệu "Chiến tướng" sẽ được trao cho anh tài xuất sắc nhất sau mỗi vòng công diễn, dựa trên điểm số thực tế và sức ảnh hưởng tại trường quay. 34 anh tài sẽ thi đấu ở 7 sân khấu lớn, bao gồm Hội ngộ, 5 vòng Công diễn và đêm Chung kết. Tập đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai sẽ phát sóng vào ngày 27/6.

Trước câu hỏi về nghi vấn hai nam nghệ sĩ là Trung Quân, Châu Đăng Khoa rút khỏi show Anh trai mùa hai sau ồn ào, đại diện nhà sản xuất phản hồi: "Với hành trình này, khi chúng tôi chưa giới thiệu các anh tài, có rất nhiều đồn đoán từ phía khán giả. Danh sách mà Gai Con (fan của chương trình - PV) giới thiệu chắc phải 100 người. Nhưng chúng tôi chỉ có 34 anh tài thôi. Đây là những người có duyên, đồng hành với chúng tôi trong mùa năm nay".

Tổng giám đốc Yeah1 nói thêm bước sang mùa hai, áp lực của nhà sản xuất chương trình "rất khủng khiếp", vượt ngoài sự tưởng tượng của cả ê-kíp.

"Câu đầu tiên tôi nói với các anh tài là 'Xin hãy đến với chúng tôi để vượt chông gai và kết nối với các anh em khác. Xin đừng đến đây với chúng tôi bởi vì hào quang của mùa một'. Nếu chúng ta quyết tâm, nỗ lực bằng mọi thứ tốt nhất, tôi tin những gì nhận lại cũng là sự đẹp đẽ", bà Ngô Thị Vân Hạnh chia sẻ.

Sự xuất hiện của Huỳnh Lập, Nguyễn Văn Chung trong dàn anh tài gây chú ý.

Về phía các anh tài, một số nghệ sĩ như Thái VG, Đại Nghĩa, Dũng DT (Cù Trọng Xoay) nhận nhiều sự chú ý khi góp mặt tại chương trình, đặc biệt là Thái VG - vốn là HLV, giám khảo nhiều mùa của Rap Việt.

Tại buổi họp báo, Thái VG cho biết anh không gặp bất kỳ khó khăn nào khi là thí sinh của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai. "Tôi là người dễ thích nghi", Thái VG phản hồi ngắn gọn bằng tiếng Việt.