Minh tinh gây chú ý khi tham gia một giải chạy ở Tây Ban Nha. Mặt mộc của Amber Heard nhận nhiều lời khen từ công chúng.

Theo People, Amber Heard gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc hiếm hoi trên mạng xã hội sau khi hoàn thành giải chạy bộ 10 km diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 21/6.

Nữ diễn viên Aquaman khoe vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn trong trang phục thể thao màu hồng. "Rạng rỡ sau khi kết thúc cuộc đua đầu tiên", cô chia sẻ.

Amber Heard cùng con gái tham gia giải chạy ở Tây Ban Nha. Ảnh: IGNV.

Amber Heard cũng cập nhật thêm những khoảnh khắc đáng nhớ của ngày đua. Trong đó, cô ôm chặt con gái Oonagh (5 tuổi) ngay sau khi cán đích. “Không gì có thể tuyệt vời hơn cảm giác này”, cô viết. Mặt mộc của nữ diễn viên ở tuổi 40 nhận nhiều lời khen từ công chúng.

Từ khi rời Mỹ để chuyển sang định cư tại Tây Ban Nha vào năm 2022 sau ồn ào ly hôn, Amber Heard thường xuyên được bắt gặp chạy bộ trên các con phố ở Madrid. Đối với cô, chạy bộ không chỉ là thói quen mà còn là phương pháp giải tỏa áp lực hiệu quả.

"Tôi thích chạy bộ vì nó giúp tôi giảm căng thẳng, thanh lọc tâm trí và lấy lại sự tập trung. Hơn nữa, tôi có thể chạy ở bất cứ đâu. Việc di chuyển liên tục khiến bộ môn này trở nên vô giá, giúp tôi luôn khỏe mạnh dù ở bất kỳ nơi nào", Amber từng chia sẻ với tạp chí Shape.

Cô cũng nhấn mạnh quan điểm không nên ép buộc bản thân quá mức để đạt được các mục tiêu hình thể. "Nếu không tận hưởng cuộc sống, việc ăn kiêng hay tập luyện khổ sở để thay đổi ngoại hình chẳng còn ý nghĩa gì cả", diễn viên cho biết.

Sau khi rời xa ánh hào quang Hollywood, Amber Heard đã tìm thấy sự bình yên tại Madrid. Nữ diễn viên đã thành thạo tiếng Tây Ban Nha và từng khẳng định cô "rất yêu cuộc sống nơi đây", đồng thời chia sẻ ý định gắn bó lâu dài để tập trung chăm sóc các con.