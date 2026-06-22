David Beckham nói 'bố yêu con' sau khi bị con trai mỉa mai

David Beckham đăng tải hình ảnh bên Brooklyn lúc nhỏ. Cựu danh thủ Anh vẫn gửi lời yêu thương tới con trong bài đăng trên trang cá nhân.

Theo Daily Mail, mối quan hệ giữa David Beckham và con trai cả Brooklyn Beckham tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế. Nhân Ngày của Cha, cựu danh thủ 51 tuổi đã có động thái bất ngờ khi công khai gửi lời yêu thương đến con trai cả bất chấp việc hai cha con đã cắt đứt liên lạc hơn một năm qua.

Trên trang cá nhân, cựu danh thủ MU đăng tải những bức ảnh kỷ niệm từ thuở nhỏ của Brooklyn bên cạnh tấm hình gia đình đông đủ 4 người con. Anh chia sẻ: "Làm cha là công việc quan trọng nhất của tôi. Bố yêu tất cả các con và cảm ơn mẹ Victoria đã mang đến cho anh một gia đình tuyệt vời".

Beckham và Victoria đăng ảnh các con khi nhỏ đến lúc trưởng thành. Ảnh: IGNV.

Ngay sau đó, Victoria Beckham cũng chia sẻ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình tại một kỳ nghỉ, kèm lời ca ngợi chồng là "người cha tuyệt vời nhất".

Theo nguồn tin thân cận, đây là năm thứ hai liên tiếp David Beckham phải đón Ngày của Cha mà không có sự xuất hiện của con trai cả. Trong khi hai cậu em Romeo và Cruz đều đăng bài chúc mừng cha, trang cá nhân của Brooklyn hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Động thái làm hòa của vợ chồng Beckham diễn ra chỉ vài ngày sau khi Brooklyn gây bàn tán vì đoạn quảng cáo cho hãng giao đồ ăn DoorDash. Cụ thể, chàng trai 27 tuổi bị cáo buộc lợi dụng mâu thuẫn gia đình để trục lợi khi nhận lời tham gia chiến dịch trị giá ít nhất 1 triệu USD .

Trong clip quảng cáo, Brooklyn đầy ẩn ý: "Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại phải ngồi nhà xem FIFA World Cup 2026 một mình... Đó là một câu chuyện dài". Một nguồn tin chia sẻ với Page Six: "Brooklyn luôn rêu rao muốn sự riêng tư và không liên quan đến gia đình, nhưng giờ lại đang tìm cách kiếm tiền từ chính sự rạn nứt đó. David và Victoria thực sự suy sụp và không thể thể tin nổi".

Trước đó, vào tháng 1, Brooklyn từng châm ngòi cho cuộc chiến truyền thông khi phát hành một tuyên bố dài 6 trang, cáo buộc cha mẹ là những người "đạo đức giả", luôn đặt việc quảng bá hình ảnh và tiền bạc lên trên tình cảm gia đình.

Hiện tại, bất chấp những chỉ trích từ người hâm mộ về việc "kém tinh tế" và "bán đứng gia đình", Brooklyn vẫn giữ thái độ im lặng, tập trung vào cuộc sống riêng với người vợ tài phiệt Nicola Peltz.