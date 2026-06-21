Người đẹp Việt xin lỗi, rút khỏi Miss Global 2026

Kiều Thị Thúy Hằng đột ngột thông báo rút khỏi Miss Global 2026. Cô cho biết sức khỏe không đảm bảo để tham gia cuộc thi.

Sáng 21/6, người đẹp Kiều Thị Thúy Hằng đột ngột thông báo rút khỏi Miss Global 2026. Cô chia sẻ: "Theo dự kiến ban đầu, Hằng sẽ là người đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Global 2026 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 9 và 10 sắp tới. Trong suốt thời gian qua, Hằng đã nhận được rất nhiều sự kỳ vọng, ủng hộ, yêu thương và cổ vũ nồng nhiệt từ quý vị khán giả, gia đình, bạn bè cũng như các anh chị trong ê-kíp. Đó là động lực rất lớn đối với Hằng. Tuy nhiên, vì một vài lý do bất khả kháng và tình hình sức khỏe cá nhân hiện tại không đảm bảo để tham gia một hành trình, Hằng xin phép được rút lui khỏi Miss Global 2026".

Kiều Thị Thúy Hằng rút khỏi Miss Global 2026. Ảnh: FBNV.

Kiều Thị Thúy Hằng cho biết quyết định nói trên đã được trao đổi trước với công ty chủ quản đang nắm bản quyền Miss Global Việt Nam. Cô gửi lời xin lỗi đến phía công ty, khán giả, bạn bè, gia đình những người đã luôn theo dõi, ủng hộ cô trong suốt chặng đường vừa qua.

"Đây là một quyết định hoàn toàn không dễ dàng và để lại cho Hằng rất nhiều sự tiếc nuối. Bản thân Hằng luôn mong muốn được mang sash Việt Nam hô vang trên sân khấu quốc tế bằng tất cả niềm tự hào. Nhưng để đảm bảo trách nhiệm với cuộc thi và mang lại kết quả tốt nhất cho đại diện nước nhà, Hằng tin rằng đây là quyết định đúng đắn nhất ở thời điểm hiện tại", cô bày tỏ.

Kiều Thị Thúy Hằng sinh năm 2000, cao 1,77 m với số đo ba vòng 86-62-95 cm. Cô từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và lọt top 15. Sau đó, cô tiếp tục ghi danh tại Miss Cosmo Vietnam 2023, lọt top 10.