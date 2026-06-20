Katy Perry 'đá xoáy' người cũ

Trong màn trình diễn mới đây ở một lễ hội tại Tây Ban Nha, Katy Perry đã "bóng gió" nhắc tới người cũ như John Mayer, Orlando Bloom.

Theo E! Online, trong đêm diễn ngày 18/6 (giờ địa phương) tại lễ hội âm nhạc O Son do Camiño (Santiago de Compostela, Tây Ban Nha), Katy Perry đã khiến hàng nghìn khán giả phấn khích khi "đá xoáy" người cũ.

Cụ thể, khi thể hiện bản hit Never Really Over (2020), nữ ca sĩ 41 tuổi đã nhảy múa trước một màn hình mô phỏng chiếc iPhone lớn. Trên màn hình liên tục hiển thị cuộc gọi đến từ các liên lạc giả định, ẩn ý nhắc đến dàn bạn trai cũ đình đám của cô gồm "JM" (John Mayer), "OB" (Orlando Bloom) và Diplo.

Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày càng mặn nồng. Ảnh: IGNV.

Theo các video do người hâm mộ ghi lại, khi cất lời hát: "Ngỡ rằng chúng ta đã nói lời tạm biệt/ Ngỡ rằng lần này thực sự là lần cuối/ Nhưng có lẽ mọi chuyện chưa bao giờ thật sự kết thúc", Katy Perry đã thẳng tay nhấn nút từ chối các cuộc gọi này.

Cũng trên sân khấu, giọng ca Roar lại tranh thủ bày tỏ tình cảm cho bạn trai hiện tại - cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Khi hàng chữ "JPJT" (viết tắt của Justin Pierre James Trudeau) xuất hiện cùng biểu tượng quốc kỳ Canada, Katy Perry đã liên tục nhấn nút nghe một cách hào hứng.

Katy Perry sinh năm 1984, là chủ nhân của rất nhiều ca khúc nổi tiếng như Dark Horse, Roar, Hot N Cold… Cô từng hẹn hò nam diễn viên Orlando Bloom. Cả hai bắt đầu tìm hiểu từ 2016 và đính hôn sau 3 năm. Họ có một con gái chung, tên Daisy. Tháng 6/2025, 2 người chia tay.

Sau khi đường ai nấy đi với Katy Perry, Orlando Bloom được cho là đang hẹn hò người mẫu Thụy Sĩ Luisa Laemmel. Người đẹp kém bạn trai 21 tuổi. Tin đồn hẹn hò dấy lên sau khi cặp đôi bị bắt gặp xuất hiện thân mật tại trận Super Bowl.

Trong khi đó, Katy Perry đang có chuyện tình mặn nồng với cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau.