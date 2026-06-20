Katy Perry 'đá xoáy' người cũ

Theo E! Online, trong đêm diễn ngày 18/6 (giờ địa phương) tại lễ hội âm nhạc O Son do Camiño (Santiago de Compostela, Tây Ban Nha), Katy Perry đã khiến hàng nghìn khán giả phấn khích khi "đá xoáy" người cũ.
Cụ thể, khi thể hiện bản hit Never Really Over (2020), nữ ca sĩ 41 tuổi đã nhảy múa trước một màn hình mô phỏng chiếc iPhone lớn. Trên màn hình liên tục hiển thị cuộc gọi đến từ các liên lạc giả định, ẩn ý nhắc đến dàn bạn trai cũ đình đám của cô gồm "JM" (John Mayer), "OB" (Orlando Bloom) và Diplo.
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Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày càng mặn nồng. Ảnh: IGNV.
Theo các video do người hâm mộ ghi lại, khi cất lời hát: "Ngỡ rằng chúng ta đã nói lời tạm biệt/ Ngỡ rằng lần này thực sự là lần cuối/ Nhưng có lẽ mọi chuyện chưa bao giờ thật sự kết thúc", Katy Perry đã thẳng tay nhấn nút từ chối các cuộc gọi này.
Cũng trên sân khấu, giọng ca Roar lại tranh thủ bày tỏ tình cảm cho bạn trai hiện tại - cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Khi hàng chữ "JPJT" (viết tắt của Justin Pierre James Trudeau) xuất hiện cùng biểu tượng quốc kỳ Canada, Katy Perry đã liên tục nhấn nút nghe một cách hào hứng.
Katy Perry sinh năm 1984, là chủ nhân của rất nhiều ca khúc nổi tiếng như Dark Horse, Roar, Hot N Cold… Cô từng hẹn hò nam diễn viên Orlando Bloom. Cả hai bắt đầu tìm hiểu từ 2016 và đính hôn sau 3 năm. Họ có một con gái chung, tên Daisy. Tháng 6/2025, 2 người chia tay.
Sau khi đường ai nấy đi với Katy Perry, Orlando Bloom được cho là đang hẹn hò người mẫu Thụy Sĩ Luisa Laemmel. Người đẹp kém bạn trai 21 tuổi. Tin đồn hẹn hò dấy lên sau khi cặp đôi bị bắt gặp xuất hiện thân mật tại trận Super Bowl.
Trong khi đó, Katy Perry đang có chuyện tình mặn nồng với cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau.
Công thức kiếm tiền của Taylor Swift
Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.
Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.
Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.