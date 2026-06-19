Sáng 19/6, lễ ăn hỏi của Xuân Nghi và ông xã Nhật Minh diễn ra tại nhà riêng cô dâu ở TP.HCM. Không gian buổi lễ được thiết kế tỉ mỉ, nhiều hoa tươi với tông màu chủ đạo là xanh, hồng. Trong ngày đặc biệt, Xuân Nghi diện áo dài truyền thống nền nã, phối với trang sức. Ông xã của nữ ca sĩ cũng mặc áo dài trắng.
Cả hai thực hiện những nghi thức truyền thống trong lễ ăn hỏi. Cha mẹ hai bên gia đình lần lượt trao vàng, quà cho cô dâu, chú rể.
Xuân Nghi rạng rỡ trong ngày vui. Cô chia sẻ: "Trân quý những khoảnh khắc này".
Xuân Nghi và ông xã trong lễ ăn hỏi vào sáng 19/6.
Hôn lễ của Xuân Nghi và chồng sẽ diễn ra tại Việt Nam và Mỹ trong thời gian tới. Ngày trọng đại của bộ đôi có sự tham gia của nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Một số nghệ sĩ Việt như DJ Mie, Ngọc Thanh Tâm, Ngọc Phước, Dương Hoàng Yến, Gil Lê, Xoài Non, Vũ Ngọc Anh… sẽ có mặt để chúc phúc đôi uyên ương.
Trước khi quyết định về chung một nhà, Xuân Nghi và Nhật Minh đã có hơn 4 năm gắn bó. Ngày 27/2, Nhật Minh thực hiện màn cầu hôn lãng mạn và nhận được cái gật đầu đồng ý từ nữ ca sĩ. Chia sẻ về người bạn đời, Xuân Nghi dành nhiều lời khen cho sự chín chắn và tình cảm của đối phương. Theo nữ ca sĩ, cả hai làm việc ở những lĩnh vực hoàn toàn khác nhau nhưng luôn dành sự quan tâm và hỗ trợ trong cuộc sống.
Sinh năm 1994, Xuân Nghi nổi tiếng từ nhỏ. Thời gian qua, cô được chú ý thông qua chương trình Chị đẹp đạp gió. Nữ ca sĩ hiện duy trì công việc tại cả Việt Nam và Mỹ. Cô thường xuyên di chuyển giữa hai quốc gia để tham gia các dự án nghệ thuật cũng như sắp xếp cuộc sống cá nhân.
Cuốn sách đáng đọc về âm nhạc
Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.
Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.