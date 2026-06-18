Ý Nhi nói về việc bạn trai cầu hôn

Tại sự kiện mới đây, Ý Nhi phủ nhận thông tin được bạn trai Tuấn Kiệt cầu hôn. Cô cho biết hình ảnh đăng trên mạng xã hội chỉ là khoảnh khắc diễn ra tại trường học.

Tại buổi công bố khởi động cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra tại TP.HCM, Hoa hậu Ý Nhi nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến bạn trai. Cụ thể, người đẹp vướng tin được Tuấn Kiệt cầu hôn và cả hai sắp tổ chức lễ cưới sau bức ảnh Ý Nhi đăng trên mạng xã hội với dòng chữ "Marry Me" gần đây.

Hoa hậu cho biết đây chỉ là khoảnh khắc đẹp diễn ra tại trường học ở Australia. Theo Ý Nhi, một sinh viên trong trường được bạn trai dùng trực thăng cầu hôn và cô đã ghi lại hình ảnh này, sau đó đăng tải trên trang cá nhân.

"Ở Australia, việc cầu hôn bằng trực thăng, viết chữ như vậy rất phổ biến. Vì vậy, tôi muốn đăng lên để mọi người cùng coi chung", cô chia sẻ.

Hoa hậu Ý Nhi nổi bật tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Ý Nhi hiện vẫn theo học tại Australia, trong khi bạn trai đang làm việc tại Việt Nam. Những năm qua, cả hai duy trì sự gắn bó dù yêu xa. Tại chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra ở TP.HCM vào cuối tháng 3, Tuấn Kiệt diện vest lịch lãm, tặng bạn gái bó hoa và động viên cô khi khép lại nhiệm kỳ hoa hậu. Ý Nhi xúc động trước món quà từ người yêu. Cả hai nắm tay, thể hiện nhiều cử chỉ tình tứ. Sau đó, thông qua trang cá nhân, Ý Nhi bày tỏ: "Cảm ơn anh".

Trở lại với Miss Grand Vietnam 2026, chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra ngày 31/7. Format đêm chung kết gồm công bố top 20, top 15, top 10 và top 5. Cô gái chiến thắng sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tại Ấn Độ.

Dàn giám khảo cuộc thi năm nay có Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân, Hương Giang, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, diễn viên Quốc Trường, ca sĩ Nhật Kim Anh…