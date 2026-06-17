'Người Nhện' đã cưới

Tom Holland xác nhận anh đã bí mật tổ chức lễ cưới với Zendaya. Nam diễn viên cho biết "đang hạnh phúc hơn bao giờ hết".

Trong buổi phỏng vấn mới nhất với tạp chí Esquire UK, Tom Holland xác nhận đã tổ chức lễ cưới với Zendaya. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên chia sẻ tin vui đến người hâm mộ.

Cụ thể, khi được hỏi liệu có người thân nào trong gia đình hiểu lầm rằng họ đã bỏ lỡ đám cưới của nam diễn viên hay không, xuất phát từ loạt ảnh cưới giả do AI tạo ra từng gây bàn tán trên mạng xã hội, Tom Holland phủ nhận. Anh nói: "Không hề, bởi vì tất cả họ đều có mặt ở đó. Đó là những thông tin mà bạn có thể nhận được xoay quanh câu chuyện này".

Tom Holland và Zendaya đã bí mật tổ chức lễ cưới. Ảnh: Shutterstock.

Chia sẻ về người bạn đời, Tom Holland không giấu nổi sự hạnh phúc. Nam diễn viên ví mối quan hệ của cả hai là "nền móng vững chắc" giúp anh vượt qua những áp lực khủng khiếp của làng giải trí.

"Ngành công nghiệp này luôn mang lại những áp lực lớn và thật tuyệt khi có một điểm tựa tình cảm vững vàng theo thời gian. Chúng tôi hỗ trợ nhau theo cách mà chỉ hai đứa mới làm được. Bởi chỉ có chúng tôi mới hiểu áp lực của cuộc sống này là gì. Đó là một đặc ân. Với tôi, tôi đã tìm thấy một nửa của đời mình. Cô ấy là người bạn thân nhất. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc, cảm thấy được bảo vệ và an toàn đến thế khi ở bên cô ấy", anh bày tỏ.

Trước đó, vào tháng 2/2026, stylist lâu năm của Zendaya là Law Roach từng buột miệng tiết lộ tại lễ trao giải Actor Awards ở Los Angeles: "Đám cưới diễn ra rồi. Các bạn bỏ lỡ mất rồi!". Tuy nhiên, ở thời điểm đó, cặp đôi quyền lực của Hollywood hoàn toàn giữ im lặng. Zendaya được cho là đã đeo chiếc nhẫn đính hôn do nhà kim hoàn Jessica McCormack (London) thiết kế lần đầu tiên tại sự kiện Golden Globes 2025.

Cặp sao lần đầu vướng tin đồn hẹn hò là khi cùng đóng Spider-Man: Homecoming (2016). Khi đó cả 2 khẳng định chỉ là bạn bè, nhưng, một nguồn tin sau này tiết lộ họ đã bắt đầu hẹn hò trong quá trình quay phim.

Mối quan hệ được 2 nghệ sĩ chính thức xác nhận vào 2021. Thời điểm đó, họ được bắt gặp hôn nhau trong xe hơi.

Trong cuộc phỏng vấn với GQ, Holland từng chia sẻ sự nổi tiếng khiến việc giữ quyền riêng tư của anh trở nên khó khăn. Những khoảnh khắc riêng tư của 2 người thường bị công khai trước thế giới. Zendaya cũng đồng tình với ý kiến đó. Nữ diễn viên cho rằng tình yêu là điều thiêng liêng mà cô muốn được giữ riêng giữa 2 người.

Tới cuộc phỏng vấn với Elle năm 2023, nữ diễn viên cho biết cô học cách cân bằng giữa việc bảo vệ cuộc sống cá nhân và chấp nhận sự chú ý của công chúng.