Ca sĩ Mạnh Quỳnh cảnh báo

Nam ca sĩ cho biết hiện nay, nhiều tài khoản giả mạo anh để kêu gọi tiền từ thiện. Mạnh Quỳnh lên tiếng cảnh báo khán giả về vấn nạn nói trên.

Ngày 15/6, thông qua trang cá nhân, Mạnh Quỳnh cho biết thời gian qua, trên nền tảng TikTok xuất hiện nhiều tài khoản giả mạo anh để kêu gọi tiền từ thiện. Nam ca sĩ khẳng định anh không sử dụng mạng xã hội này và cũng không kêu gọi bất kỳ chương trình quyên góp nào.

"Mọi người hãy xác minh thông tin từ các kênh chính thức, đây có thể là hành vi lừa đảo hoặc mạo danh. Hãy kiểm tra xem tài khoản có phải là tài khoản chính thức của Mạnh Quỳnh hay không. Không chuyển tiền cho đến khi xác minh được nguồn gốc lời kêu gọi. Báo cáo tài khoản với TikTok bằng lý do 'Giả mạo' hoặc 'Lừa đảo'. Nếu có bằng chứng rõ ràng về việc mạo danh để quyên góp tiền, bạn có thể lưu lại ảnh chụp màn hình, đường dẫn tài khoản và nội dung kêu gọi để làm bằng chứng", nam ca sĩ cảnh báo khán giả.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh bức xúc khi bị mạo danh để trục lợi. Ảnh: FBNV.

Trước đó, nam ca sĩ cũng lên tiếng cảnh báo về việc nhiều trang mạng mạo danh hình ảnh của anh để quảng cáo một số mặt hàng thuốc giảm cân và cắt ghép, lan truyền những câu chuyện sai sự thật.

"Tất cả hình ảnh và những video quảng cáo đó luật sư của tôi đã lập vi bằng để đưa ra công an xử lý. Tôi chưa từng nhận quảng cáo cho một thương hiệu nào. Mọi người chú ý không để sập bẫy lừa đảo nhé", anh cho biết.

Trước Mạnh Quỳnh, nhiều nghệ sĩ Việt cũng từng lên tiếng để cảnh báo về vấn nạn bị giả danh tên tuổi để trục lợi.

Đầu tháng 5, Lý Hải bức xúc khi nhiều trang mạng xã hội dùng AI giả mạo hình ảnh và giọng nói của vợ chồng anh để quảng cáo thuốc bổ, thực phẩm chức năng. Theo đạo diễn, công nghệ AI ngày càng tinh vi, điều này khiến anh lo lắng người thân và những cô chú lớn tuổi bị lừa gạt.

"Tôi xin chia sẻ lại clip AI giả mạo và đường link ở phần bình luận bên dưới với mục đích cảnh báo. Những nội dung này không phải do vợ chồng tôi trực tiếp đăng tải hay xác nhận, và cũng chưa được kiểm chứng. Mong mọi người dành chút thời gian nhắc người thân: Kiểm tra thông tin từ kênh chính thức (có dấu tích xanh); Không mua hàng, chuyển tiền qua các link lạ; Chủ động nhắc nhở người thân, đặc biệt người lớn tuổi để tránh những điều đáng tiếc", theo Lý Hải.

Diễn viên Quốc Trường từng cảnh báo khán giả về việc một số kênh dùng công nghệ AI, tạo ra hình ảnh và thông tin của anh để lừa đảo. MC Đại Nghĩa tiết lộ cũng là nạn nhân của việc bị lợi dụng hình ảnh, sử dụng AI gán ghép vào những nội dung sai sự thật.