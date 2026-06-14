Ca sĩ Hoàng Đại Vĩ qua đời

Nam ca sĩ qua đời tại Hawaii ở tuổi 62. Sự ra đi của Hoàng Đại Vĩ khiến đồng nghiệp, bạn bè thương tiếc.

Ngày 14/6, Sina đưa tin chị gái của nam ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Đại Vĩ xác nhận thông tin ông đột ngột qua đời vào ngày 3/6 tại nhà riêng của bà ở Hawaii (Mỹ), hưởng thọ 62 tuổi.

Theo các nguồn tin thân cận, cố nghệ sĩ từng có tiền sử bệnh lý nghiêm trọng về tim mạch. Vào tháng 8/2022, Hoàng Đại Vĩ từng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do suy tim cấp dẫn đến khó thở. Thời điểm đó, bạn gái kiêm quản lý lâu năm của ông là Vicky xác nhận biến chứng suy tim đã ảnh hưởng nặng nề đến chức năng thận, khiến cơ thể nam ca sĩ bị phù nề nghiêm trọng. Dù kết quả kiểm tra thông tim cho thấy mạch máu không bị tắc nghẽn, sức khỏe của ông kể từ đó đã suy giảm đáng kể.

Hoàng Đại Vĩ qua đời ở tuổi 62. Ảnh: Weibo.

Hoàng Đại Vĩ sinh năm 1964 tại Hong Kong (Trung Quốc), mang quốc tịch Mỹ. Ông chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật từ năm 1988 với album đầu tay David Hoàng.

Trong suốt hơn 3 thập kỷ cống hiến, ông được ví như một "tượng đài rock" của nhạc pop đương đại nhờ chất giọng khàn đặc trưng và tư duy âm nhạc tiên phong. Tên tuổi của ông gắn liền với những bản tình ca nổi tiếng như Khiến mọi người đều nát lòng (1990) và đặc biệt là Em làm anh say đắm (You Are My Only One) (1994) - ca khúc từng được rất nhiều ngôi sao thế hệ sau cover lại.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, những năm gần đây, Hoàng Đại Vĩ còn lấn sân sang điện ảnh và gặt hái thành công. Vai diễn chủ tịch công ty thiết bị y tế Tạc Gia Quần trong bộ phim Hóa ngoại chi y là tác phẩm phim ảnh đầu tay, cũng là duy nhất trong sự nghiệp của ông.

Nhờ màn hóa thân xuất sắc, cố nghệ sĩ đã nhận cú đúp đề cử tại giải Kim Chung cho hạng mục Diễn viên mới tiềm năng nhất và Ca khúc gốc xuất sắc nhất. Thành tích này giúp ông lập kỷ lục là ngôi sao lớn tuổi nhất được đề cử giải "Tân binh" trong lịch sử giải thưởng danh giá này.