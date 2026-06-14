Lisa thân thiết Katy Perry ở World Cup 2026

Katy Perry vừa chia sẻ loạt ảnh hậu trường tại lễ khai mạc World Cup 2026. Trong đó, khoảnh khắc cô và Lisa chung khung hình gây chú ý.

Trên trang cá nhân với hơn 196 triệu lượt theo dõi, Katy Perry đăng tải loạt khoảnh khắc ở hậu trường buổi biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra ở Mỹ, vào tối 12/6 (giờ địa phương) trên sân vận động SoFi ở Los Angeles.

Đáng chú ý, khoảnh khắc nữ ca sĩ rạng rỡ đứng cạnh Lisa thu hút sự chú ý từ công chúng. Trong một clip sau đó, Katy Perry còn bày tỏ sự hào hứng, phấn khích khi gặp lại ngôi sao đến từ Hàn Quốc. Chủ nhân bản hit Firework ôm và vuốt tóc Lisa. Đáp lại tình cảm từ đàn chị, thành viên của BlackPink cũng hỏi thăm sức khỏe và nhảy cùng Katy Perry.

Katy Perry chia sẻ loạt ảnh hậu trường tại lễ khai mạc World Cup 2026. Ảnh: IGNV.

Cặp ca sĩ chiếm trọn tâm điểm khi trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra ở Mỹ. Katy Perry thể hiện ca khúc Wonder cùng Tius Luka - cậu bé xuất hiện trong bản thu âm gốc của bài hát thuộc album 143. Trong khi Lisa cùng Anitta và Rema khuấy động bầu không khí với ca khúc Goals, một trong những bài hát thuộc album chính thức của World Cup 2026.

Bên cạnh đó, Katy Perry còn đăng tải hình ảnh tình tứ bên bạn trai Justin Trudeau. Sau tiết mục biểu diễn, cặp đôi còn dành thời gian để theo dõi trận đấu giữa Mỹ và Paraguay. Cả hai liên tục lọt vào ống kính truyền hình khi xuất hiện trên khán đài.

Song khoảnh khắc kể trên lại khiến ông Trudeau bị chỉ trích. Cổ động viên Canada bức xúc khi bạn trai Katy Perry không xuất hiện để ủng hộ tuyển nước nhà thi đấu trong lần ra quân gặp Bosnia và Herzegovina tại Toronto, nhưng lại có mặt tại khán đài ở trận đấu của tuyển Mỹ.

Trên mạng xã hội X, hàng loạt những bài đăng chỉ trích, tấn công Justin Trudeau xuất hiện dày đặc.

Trước đó, Katy Perry và Justin Trudeau đã để các con riêng của họ gặp gỡ nhau. Lý do là cả hai đều cảm thấy việc hòa nhập gia đình là điều quan trọng và cần được thực hiện một cách chu đáo để mọi người cảm thấy thoải mái.

Perry có con gái Daisy (5 tuổi) với vị hôn phu cũ Orlando Bloom. Trong khi ông Trudeau có ba người con gồm Xavier (18 tuổi), Hadrien (12 tuổi) và Ella-Grace (17 tuổi) với người vợ đã ly thân là Sophie Grégoire Trudeau.