Tuổi 18 của con gái Quyền Linh

Mai Thảo Ngọc (Hạt Dẻ), con gái út của Quyền Linh vừa tốt nghiệp trung học. Các thành viên của gia đình có mặt đông đủ để chúc mừng cô trong ngày quan trọng.

Trên trang cá nhân, MC Quyền Linh chia sẻ hình ảnh gia đình dự lễ tốt nghiệp trung học của con gái Hạt Dẻ. Nam MC chia sẻ: "Chúc mừng út Dẻ yêu thương của ba. Ba mẹ và chị Lọ Lem hạnh phúc lắm luôn đó. Nhìn con cười vui với thầy cô, bạn bè trong ngày tốt nghiệp mà ba sung sướng không thể nào tả nổi. Ba mong ước rằng những niềm vui và hạnh phúc này sẽ mãi mãi bên cạnh cuộc đời út Dẻ yêu thương".

Quyền Linh cũng đăng tải lại hình ảnh của Hạt Dẻ lúc nhỏ. Anh xúc động khi thấy con gái trưởng thành và ngày càng xinh đẹp.

Quyền Linh chia sẻ hình ảnh bên con gái Hạt Dẻ. Ảnh: FBNV.

Trong khung ảnh gia đình, con gái út của Quyền Linh nổi bật với chiều cao vượt trội, khuôn mặt sắc sảo.

Hạt Dẻ cũng chia sẻ loạt khoảnh khắc trong ngày quan trọng. Cô cùng các bạn trong lớp mặc áo cử nhân, rạng rỡ trong ngày nhận bằng tốt nghiệp. Theo chia sẻ từ Hạt Dẻ, cô dự định sẽ theo học chuyên ngành Công nghệ Truyền thông tại Đại học RMIT ở TP.HCM. Đây cũng là ngôi trường mà Lọ Lem - chị gái Hạt Dẻ đang theo học.

Hạt Dẻ tên thật là Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008. Chưa tham gia hoạt động giải trí nhưng với ngoại hình nổi bật, lại là con gái của Quyền Linh nên Hạt Dẻ được quan tâm. Cô có gương mặt khả ái cùng má lúm đồng tiền.

Trước đây, vợ Quyền Linh tiết lộ Hạt Dẻ sống tình cảm, quan tâm tới mọi người. Cô bé thường làm tan chảy trái tim của ba mẹ bởi nhiều câu nói và hành động ân cần.

Nói về khả năng của con gái, Dạ Thảo cho biết Hạt Dẻ biết chơi đàn và vẽ tranh. Nhiều người khuyên vợ chồng Quyền Linh nên cho con gái theo đuổi nghệ thuật hoặc đăng ký thi hoa hậu. Nhưng bà xã của MC cho hay đó là chuyện tương lai.