Rà soát vụ Hương Giang diễu hành trên xe buýt hai tầng ở TP.HCM

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phản hồi về vụ Hương Giang diễu hành trên xe buýt hai tầng ở TP.HCM sau khi trở về từ MGI All Stars 2026.

Chiều 11/6, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM trả lời báo chí về hoạt động diễu hành bằng xe buýt hai tầng của Hương Giang sau khi cô giành giải Á hậu 2 cuộc thi Miss Grand International All Stars 2026.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết tiếp nhận sự việc và rà soát thông tin phản ánh trên báo chí và mạng xã hội, ghi nhận việc Hương Giang cùng một số cá nhân xuất hiện trên xe buýt hai tầng giao lưu với người dân trong quá trình phương tiện di chuyển trên một số tuyến đường quanh thành phố.

Hương Giang diễu hành trên xe buýt hai tầng ở TP.HCM sau khi trở về từ MGI All Stars 2026. Ảnh: FBNV.

"Theo quy định hiện hành, việc xem xét thủ tục liên quan đến hoạt động tập trung đông người nơi công cộng, sử dụng không gian công cộng, phương tiện giao thông phục vụ các hoạt động có yếu tố sự kiện hoặc diễu hành không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của hoạt động trình diễn nghệ thuật", lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói.

Sở Văn hóa và Thể thao cho biết đang phối hợp rà soát thông tin vụ việc. Trường hợp qua kiểm tra, xác minh, phát hiện có hành vi vi phạm quy định pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự công cộng thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, xử lý theo quy định hiện hành.

Trước đó, vào chiều 3/6, Hương Giang tổ chức home-coming sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế Miss Grand International All Stars 2026 ở Thái Lan.

Sau đó, Á hậu xuất hiện trên xe buýt hai tầng và giao lưu với khán giả qua nhiều tuyến đường của TP.HCM như Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Trần Hưng Đạo và kết thúc tại khu vực đường Nguyễn Cư Trinh.

Tại đêm chung kết MGI All Stars 2026 diễn ra tại Thái Lan, Hương Giang vượt qua nhiều ứng viên khác để lọt vào top 3 chung cuộc. Tại phần ứng xử top 3, Hương Giang và hai thí sinh còn lại cùng nhận được câu hỏi: "Bạn sở hữu những phẩm chất nào để trở thành ngôi sao và khiến mọi người xung quanh có thể dễ dàng nhận ra?".

Hương Giang trả lời: "Làm việc trong lĩnh vực này, tôi nhận ra sự can đảm có thể thay đổi số phận. Nếu bạn không bỏ cuộc, bạn có thể trở thành người làm nên lịch sử. Và từ khoảnh khắc đó, bạn có thể truyền cảm hứng cho những ai đang chìm trong bóng tối. Họ có thể nhìn thấy bạn và nhận ra không gì là không thể, không gì quá lớn lao. Tôi là một ngôi sao. Tôi tỏa sáng không chỉ cho riêng mình mà cho tất cả, thắp sáng con đường để cộng đồng cùng tiến lên. Tôi ở đây để mở cánh cửa cho bất kỳ ai còn chưa tin vào chính bản thân họ. Đó chính là phẩm chất tôi luôn mang theo".