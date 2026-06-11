Hình ảnh của Lương Triều Vỹ gây tranh cãi

Một số hình ảnh khỏa thân của tài tử trong phim "Silent Friend" bị rò rỉ và gây tranh luận trên mạng xã hội.

Theo ON, Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 28 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 12/6. Năm nay, tài tử Lương Triều Vỹ sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch ban giám khảo.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức sẽ trình chiếu 6 tác phẩm tiêu biểu nhất của Lương Triều Vỹ. Đáng chú ý, toàn bộ vé xem phim tác phẩm nổi tiếng Vô danh có sự tham gia của nam diễn viên nhanh chóng được bán hết chỉ trong thời gian ngắn. Dù vậy, nhiều khán giả vẫn bày tỏ sự tiếc nuối và thất vọng khi hai bộ phim gắn liền với tên tuổi của ông là Tâm trạng khi yêu và Bi tình thành thị lại vắng mặt trong danh sách trình chiếu lần này.

Lương Triều Vỹ miệt mài đóng phim ở tuổi ngoài 60. Ảnh: GQ.

Sau nhiều tháng bận rộn với lịch trình quảng bá cho Silent Friend (tựa Việt: Người bạn im lặng), Lương Triều Vỹ sẽ xuất hiện tại buổi chiếu phim của Liên hoan phim Thượng Hải để giao lưu trực tiếp với người hâm mộ.

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xứ Trung đang xôn xao trước thông tin và hình ảnh lan truyền được cho là cảnh khỏa thân của nam diễn viên trong bộ phim này. Những hình ảnh bị rò rỉ và gây tranh luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng Lương Triều Vỹ không nên đóng những cảnh nhạy cảm ở tuổi ngoài 60.

Sau 40 năm hoạt động nghệ thuật, Lương Triều Vỹ vẫn được xem là "viên ngọc quý luôn tỏa sáng" của bầu trời điện ảnh Hong Kong. Ông đạt nhiều thành tích khó ai có thể vượt qua như Một trong 25 diễn viên châu Á vĩ đại nhất (CNN bình chọn), top 50 người đàn ông đẹp trai nhất thế giới (People bình chọn), một trong 100 nhân vật kiệt xuất của lịch sử.

Tài tử từng góp mặt trong các tác phẩm kinh điển như Tâm trạng khi yêu, Happy Together, Trùng Khánh sâm lâm, Vô gian đạo... Trong đó, tác phẩm Tâm trạng khi yêu giúp ông giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại LHP Cannes năm 2000.

Vào tháng 3/2023, ông trở thành Ảnh đế (Nam diễn viên chính xuất sắc) tại Giải thưởng Điện ảnh châu Á 2023, với tác phẩm Khi gió lại nổi.

Lương Triều Vỹ cũng là diễn viên Trung Quốc đầu tiên được vinh danh ở hạng mục Thành tựu trọn đời tại LHP Venice.